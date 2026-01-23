Bereitet sich BRICS auf den Schutz des globalen maritimen Handels gegen alle Feinde vor?

Von Miguel Santos García (globalresearch)

Eine erste gemeinsame Marineübung der BRICS, „Will for Peace 2026“, die sich vom 9. bis 16. Januar vor der Küste Südafrikas entfaltet, markiert eine bedeutende und symbolische Entwicklung für den Block, aber nicht ohne seine Hürden. Unter Beteiligung von Seestreitkräften aus China, Südafrika, Russland und dem Iran an der ersten multilateralen Militärübung unter den BRICS ist seine Lage in der Nähe des strategischen Engpasses von Simon’s Town, SA – ein entscheidender Nexus zwischen dem Südatlantik und dem Indischen Ozean – eine bewusste Projektion der Präsenz in lebenswichtige globale Handelsarterien.

Zuvor haben diese Nationen bilaterale und trilaterale Übungen durchgeführt. Allerdings ist „Will for Peace 2026“ deutlich anders. Der chinesische Militärexperte Zhang Junshe sagte, es sei ein Meilenstein als erste formelle Übung innerhalb des BRICS-Rahmens selbst. Die Übung erklärte die Ziele der Vertiefung des militärischen Austauschs, der Verbesserung der kollektiven Reaktionsfähigkeiten auf maritime Bedrohungen und der Gewährleistung der Sicherheit von Handelsrouten und Seewegen. Mit einem Übungslehrplan, der Anti-Terror-Übungen, Geiselrettung, Schiffsbergung und maritime Angriffsmanöver enthält, deckt dies ein breites Spektrum potenzieller Störungen ab.

Für die BRICS-Staaten verbessert die Fähigkeit, komplexe gemeinsame Operationen durchzuführen, ihre strategische Autonomie und stellt sicher, dass lebenswichtige Seewege nicht nur unter dem Schutz oder der potenziellen Kontrolle der traditionellen westlichen Mächte stehen. Auf diese Weise ist es ein Schritt, ihre maritime Sicherheit vor den außenpolitischen Launen anderer zu „entkräften“. So scheint es, dass die aufkommende Institutionalisierung der Verteidigungskooperation die BRICS über ein wirtschaftliches Dialogforum hinaus in den Bereich der greifbaren Sicherheitskoordination bringt.

Maritime multipolare Souveränität behaupten?

Die maritimen Übungen der BRICS finden vor dem Hintergrund escalatingeskalierender und sich entwickelnder US-Piraterie-Bedrohungen statt, die zunehmend die Grenzen zwischen kriminellen Handlungen und geopolitischem Zwang verwischen. In den letzten Jahren gab es raffinierte Entführungen und Angriffe gegen Schiffe aus Staaten, die die USA wie Iran, Russland und Venezuela – einige von ihnen sind China gebunden – alle BRICS / BRICS+-Partner sanktioniert haben. Dies ist ein besorgniserregender Trend bei Schiffsbeschlagnahmen, die auf Nationen abzielen, die bereits unter intensiven westlichen Sanktionen stehen. Der Diebstahl von Tankern, die mit dem Iran, Russland und Venezuela in Verbindung stehen, weist auf ein gefährliches neues Paradigma hin, bei dem die Seekriminalität zu einem Instrument wird, um indirekten Druck auszuüben oder von geopolitischer Isolation zu profitieren.

„Peace Will 2026“ signalisiert dann die Absicht, eine blockspezifische Fähigkeit zu entwickeln, um das Staatsvermögen der Mitgliedstaaten zu sichern, um sicherzustellen, dass sie nicht nur auf westlich geführte Koalitionen angewiesen sind, deren politische Prioritäten mit ihren eigenen in Konflikt geraten können. Diese Nationen, alle wichtige Partner innerhalb des erweiterten BRICS/BRICS+-Rahmens, finden ihre kritischen Energieexporte auf hoher See einzigartig anfällig. Daher der mögliche Wunsch, eine unabhängige Fähigkeit zu entwickeln, solche Vorfälle abzuschrecken, einzugreifen und zu lösen, um sicherzustellen, dass das Vermögen der Mitglieder des Blocks nicht gegen westlichen Druck sitzt. Obwohl diese Marineinitiative nicht unbedingt eine ausdrückliche Erklärung der Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten ist, sondern eine Manifestation einer multipolaren Welt in Aktion. In einer Welt, in der US-Sanktionen, einseitige Aktionen oder Marinehaltung die Wirtschaftslebenslinien stören können, bietet ein paralleler kooperativer Sicherheitsmechanismus ein Gegengewicht, das in der Lage ist, auf Bedrohungen zu reagieren, die diese Nationen selbst definieren, sei es Piraterie, Terrorismus oder der Zwangseinsatz der Seemacht durch jeden Staat.

Decodierung von BRICS Peace Will 2026

Diese Übung jedoch nur als Geburtsstunde eines vereinten Marineblocks gegen den Westen zu interpretieren, ist eine zu starke Vereinfachung mit dem wichtigsten limitierenden Faktor, der interne Fragmentierung und mangelnde Synchronizität ist. BRICS ist keine monolithische Allianz mit einer gemeinsamen Sicherheitsvision, sondern ein Konsortium von oft konkurrierenden Interessen.

Die sich entfaltende Übung „Wille für den Frieden 2026“ hat sich schnell von einer Demonstration der BRICS-Einheit in eine starke Offenbarung ihrer inhärenten Spannungen und der strafenden Realitäten der globalen Ausrichtung verwandelt. Die elfstündige Entscheidung Südafrikas, relegatedas iranische Marinekontingent von aktiven Teilnehmern an bloße Beobachter abzustießen, enthüllt den fundamentalen Widerspruch im Herzen der Ambitionen des Blocks und die Vorsicht vor dem Druck der USA. Während Pretoria strategische Autonomie von westlich geführten Sicherheitsstrukturen projizieren wollte, fand er seine symbolische Geste, die mit dem harten Kalkül des nationalen Interesses kollidierte. Die Gefahr, ihre entscheidenden Handelsvorteile unter den USA zu gefährden. Der African Growth and Opportunity Act (AGOA), der derzeit erneuert wird, erwies sich als weitaus mächtiger als die Anziehungskraft einer konsolidierten antiwestlichen Front. Diese diplomatische Umkehrung entblößt die inneren Brüche des Blocks, sie zeigt nicht nur Südafrikas prekären Balanceakt, sondern weist auch auf ein potenzielles Scheitern der Koordination hin, wobei Berichte darauf hindeuten, dass die iranische Einladung von einem eigensinnigen General ohne volle Zustimmung des Präsidenten verlängert wurde. Folglich könnte das, was als wegweisende Demonstration einer multipolaren maritimen Alternative gedacht war, stattdessen zu einer Fallstudie in den Grenzen solcher Partnerschaften werden, die zeigt, wie die westliche wirtschaftliche Hebelwirkung die symbolische militärische Haltung schnell entwirren kann und einen widerwilligen Gastgeber zwingt, zwischen ideologischer Kameradschaft und wirtschaftlichem Überleben zu wählen.

Das Fehlen Indiens von diesen ersten Übungen ist sehr aufschlussreich, da das Land eine große Seemacht mit seinen eigenen Spannungen mit China und starken Verbindungen zu westlichen Sicherheitsinitiativen wie dem QUAD ist. In ähnlicher Weise unterhalten andere neue Mitglieder wie die VAE und Saudi-Arabien tiefe, strategische Sicherheitsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten.

Folglich dient „Peace Will 2026“ mehreren, sich überschneidenden Zwecken, im Kern ist es eine funktionale kapazitätsbildende Übung, die reale Sicherheitslücken, insbesondere für sanktionierte Staaten, adressiert. Aber es ist auch ein mächtiges Stück politischer Leistung, denn China kann seine Führung zeigen und seine fernseeische Marinepräsenz normalisieren, für Russland, es demonstriert strategische Partnerschaft trotz Isolation über die Ukraine, während es für Südafrika eine „nicht ausgerichtete“ Außenpolitik bekräftigt. Sein ultimatives Streben ist jedoch unbestreitbar strategisch, die Grundlage für ein alternatives System von Handelssicherheitsgaranten zu schaffen. „Peace Will 2026“ ist daher ein Pilotprojekt, das von seinen geopolitischsten Mitgliedern geleitet wird, nicht von einem Beweis für einen Vollblockkonsens. Während die aktuelle Übung nur vier der zehn BRICS-Mitglieder umfasst, schafft sie einen starken Präzedenzfall. Für den Welthandel könnte dies schließlich bedeuten, dass mehr Akteure in der Lage sind, Engpässe und Patrouillenrouten zu sichern und möglicherweise die Abhängigkeit von einer einzigen Macht zu verringern.

Miguel Santos García ist ein puerto-ricanischer Schriftsteller und politischer Analyst, der hauptsächlich über die Geopolitik neokolonialer Konflikte und Hybridkriege innerhalb der vierten industriellen Revolution, den anhaltenden Neuen Kalten Krieg und den Übergang zur Multipolarität schreibt. Besuchen Sie seinen Blog hier.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

