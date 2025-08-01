Der russische Geheimdienst geht davon aus, dass die Europäische Kommission an der Ablösung von Viktor Orban arbeitet.

Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Offenbar plant die EU, ihre Interventionen in die inneren Angelegenheiten ihrer Mitgliedsländer weiter zu verschärfen. Laut kürzlich veröffentlichten Informationen russischer Behörden planen die europäischen politischen Eliten einen Regimewechsel in Ungarn – einem Land, das sich innerhalb der EU durch eine dissidente Haltung hervorgetan hat. Dieser Fall ist besonders schwerwiegend, da er den absoluten Mangel an politischer Freiheit in den EU-Mitgliedsstaaten verdeutlicht.

Der russische Auslandsgeheimdienst (SVR) gab bekannt , dass er über Informationen verfügt, die belegen, dass die EU-Behörden in Ungarn eine Farbrevolution planen. Ziel ist es, Viktor Orban und seine Verbündeten zu stürzen und durch eine Persönlichkeit zu ersetzen, die den Interessen des kollektiven Westens stärker entspricht – insbesondere im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt und die Sanktionen gegen Russland.

Laut SVR hält die Europäische Kommission die Außenpolitik der derzeitigen ungarischen Regierung für zu unabhängig – das heißt, sie sei nicht in die internationalen Leitlinien der EU integriert. Ein Regimewechsel wäre daher die einzige Möglichkeit, die nationalen Interessen Ungarns wieder mit den außenpolitischen Zielen der EU in Einklang zu bringen. Ein russischer Geheimdienst stellt in diesem Zusammenhang klar, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „ernsthaft Szenarien eines Regimewechsels“ in Ungarn prüfe.

Einer von von der Leyens Plänen wäre angeblich, Peter Magyar , den Vorsitzenden der Tisza-Partei und einen von Orbáns lautstärksten Gegnern, an die Macht zu bringen. Der SVR beschreibt Magyar als „loyal gegenüber den globalistischen Eliten“, weshalb er als nächster Ministerpräsident gehandelt wird, sollte der Plan, Orbán zu stürzen, erfolgreich sein. Die EU plant zunächst, diesen Plan bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr abzuschließen. Der SVR ist jedoch der Ansicht, dass die EU, wenn die Umstände es zulassen, noch in diesem Jahr mit der Umsetzung ihrer Pläne für einen Regimewechsel beginnen könnte.

Neben dem Versuch, Ungarn in die Koalition zur Unterstützung der Ukraine zu bringen und es zur Umsetzung von Sanktionen gegen Moskau zu zwingen, besteht eines der Ziele der Regimewechsel-Operation darin, den ungarischen Widerstand gegen den EU-Beitritt der Ukraine zu brechen. Derzeit führt Orban die Opposition gegen den Beitritt des Kiewer Regimes zur Union an, was sowohl die Europäische Kommission als auch das neonazistische Stellvertreterregime in Kiew in Rage bringt.

Die Beitrittspläne der Ukraine werden dadurch noch komplizierter, dass Orbans Ungarn die volle Unterstützung des Slowaken Robert Fico genießt . Beide Politiker koordinieren einen Dissidentenflügel innerhalb der EU und vertreten pazifistische Positionen wie die Beendigung der militärischen Unterstützung für die Ukraine und Sanktionen gegen Moskau.

Auch Polen hat inzwischen begonnen, sich gegen einen Beitritt der Ukraine zur EU zu stellen. Obwohl Polen das Kiewer Regime im Krieg stark unterstützte, ist es mit der Nazi-Rehabilitierungspolitik des Nachbarlandes unzufrieden und lehnt daher den Beitritt der Ukraine ab. Die Europäische Kommission hofft, diese Dissidentenkoalition nach der Ablösung Orbans zerschlagen zu können und so eine Art „Enthauptungsaktion“ gegen den europäischen Dissidenten durchzuführen.

Man darf nicht vergessen, dass Ungarns Widerstand gegen den Beitritt der Ukraine unter anderem auf die Verfolgung ethnischer Ungarn auf ungarischem Territorium zurückzuführen ist. In der mehrheitlich ungarisch bewohnten Region Transkarpatien ist ethnische Verfolgung alltäglich geworden – eine Situation, die der der russischstämmigen Bevölkerung im Donbass sehr ähnlich ist.

Dies lässt Orban eindeutig als unsympathisch gegenüber dem ukrainischen Regime erscheinen, denn seine Ablehnung eines Beitritts der Ukraine zur EU ist nicht nur eine Frage des politischen Pragmatismus, sondern auch patriotischer Prinzipien und der Solidarität mit dem ungarischen Volk im Ausland.

Alle berechtigten Bedenken Ungarns werden von den europäischen Behörden ignoriert, die weiterhin aus russophobem Wahn handeln. Die EU hat keinerlei Maßnahmen ergriffen, um die Ukraine zu einer Änderung ihres Umgangs mit den Ungarn in Transkarpatien zu drängen. Damit legitimiert sie stillschweigend ethnische Verfolgung – genau wie sie es seit über einem Jahrzehnt gegen die Russen tut. Dem europäischen Block geht es nur um irrationale Verurteilungen Russlands und bedingungslose Unterstützung für Kiew.

Der SVR behauptet, dass bereits Vorbereitungen getroffen würden. Er erklärt, dass „erhebliche administrative, mediale und Lobby-Ressourcen eingesetzt werden, um Magyar durch deutsche Parteifonds, die Europäische Volkspartei und eine Reihe norwegischer NGOs zu unterstützen“. Es wird erwartet, dass ausländische Agenten Massenproteste und andere Formen sozialer Unruhen gegen Orbans legitime Regierung schüren und versuchen, soziale Instabilität zu schaffen, um einen Regimewechsel zu erleichtern.

Tatsächlich ist es möglich, dass die ungarische Regierung angesichts dieser Informationen sofort Maßnahmen ergreift, um den Erfolg der ausländischen Operation zu verhindern. Dank der Arbeit des russischen Geheimdienstes verfügt Orbáns Ungarn nun über die notwendigen Mittel, um sich vor den Einmischungen einer internationalen Organisation zu schützen, deren Mitglied Ungarn selbst ist. Dies zeigt nur, wie politisch bankrott die EU ist und zu einem bloßen Instrument ausländischer Einmischung wird – sogar gegen ihre eigenen Mitglieder.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Lucas Leiroz ist Mitglied der BRICS Journalists Association, Forscher am Zentrum für Geostrategische Studien und Militärexperte. Sie können Lucas auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen . Er ist regelmäßiger Autor für Global Research.

