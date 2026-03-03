Bei dem Krieg zwischen den USA und Israel geht es nicht um Atomwaffen. Es geht um den Imperialismus

Von Ben Norton (globalresearch)

Die USA und Israel führen einen Angriffskrieg gegen den Iran. Nicht existierende „Atomwaffen“ sind das absurde Feigenblatt. Trump und Netanjahu gaben zu, dass sie einen Regimewechsel wollen, um eine Marionette in Teheran zu stellen.

Die Vereinigten Staaten und Israel führen einen Angriffskrieg gegen den Iran. Es geht nicht um Atomwaffen, sondern um Imperialismus.

Trump veröffentlichte am frühen Morgen des 28. Februar ein Video in den sozialen Medien und kündigte an: „Das Militär der Vereinigten Staaten hat große Kampfhandlungen im Iran begonnen“.

Als die USA und Israel Teheran brutal bombardierten, gab Donald Trump zu, dass sie einen Regimewechsel wollen.

Trump befahl Mitgliedern des iranischen Militärs, „Ihre Waffen niederzulegen“ oder „mit dem sicheren Tod konfrontiert zu werden“.

Der US-Präsident forderte dann die iranischen Oppositionsanhänger auf, „Ihre Regierung zu übernehmen und behauptete: „Es wird Ihnen gehören. Das wird wahrscheinlich Ihre einzige Chance für Generationen sein.“

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu behauptete, der Krieg würde die Regierung in Teheran stürzen, um „das Joch der Tyrannei abzuwerfen und dem Iran Freiheit und friedliebende Werte zu bringen“. (Inzwischen steht Netanjahu vor einem anhaltenden Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs, aufgrund der Völkermordverbrechen gegen die Menschlichkeit, die er gegen das palästinensische Volk in Gaza begangen hat, mit standhafter Unterstützung der USA.)

Der Iran revanchierte sich sofort und startete Angriffe in Notwehr gegen mehrere US-Militärstützpunkte in Katar, Bahran, Kuwait und den VAE. Die größte Basis des Pentagons in der Region, Al-Udeid in Katar, wurde getroffen.

Das absurde Narrativ, das Washington und Tel Aviv fördern, ist, dass sie „Präventivangriffe“ durchführen mussten (die nach dem Völkerrecht illegal sind), weil Teheran angeblich Atomwaffen anstrebt.

Das ist Unsinn. Der Iran unterzeichnete 2015 das Atomabkommen, den Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), in dem er sich darauf verständigte, keine Atomwaffen im Gegenzug für die USA und die europäischen Länder zu verfolgen, die ihre illegalen einseitigen Sanktionen aufheben.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) gab zu, dass sich der Iran an das Atomabkommen halte. Dennoch riss Trump es 2018 während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident in eklatanter Verletzung des Völkerrechts einseitig auf (da der JCPOA von der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats unterstützt worden war, für die sogar die USA unter Obama gestimmt hatten).

Irans derzeitiger Präsident, Masoud Pezeshkian, ist ironischerweise ein Reformist, der versuchte, ein weiteres Abkommen mit den gleichen US-Aggressoren auszuhandeln, die den vorherigen nur wenige Jahre zuvor sabotiert haben.

Als Trump 2025 für seine zweite Amtszeit ins Amt kam, überwachte er mehrere Runden von schlechtgläubigen „Verhandlungen“ mit dem Iran. Dann, während dieser Gespräche, bombardierten die USA und Israel plötzlich den Iran im Juni 2025. Das Wall Street Journal gab zu: „In Twist, USA Diplomatie diente als Deckung für den israelischen Überraschungsangriff.

Dasselbe geschah im Februar 2026. Die Trump-Regierung beteiligte sich an gefälschten „Verhandlungen“ mit dem Iran.

Am 27. Februar sagte Omans Außenminister Badr Albusaidi, der die Gespräche moderierte, sie hätten „substanzielle Fortschritte“ gemacht, und ein „Friedensabkommen ist in unserer Reichweite“.

Nur wenige Stunden später starteten Trump und Netanjahu eine massive Bombenkampagne im Iran.

Die Realität ist, dass die USA und Israel keinen Frieden wollen.

Das Ziel dieses Angriffskrieges ist klar: Washington versucht, die unabhängige Regierung des Iran zu stürzen und schließlich die iranische Revolution von 1979 zu stürzen, die eine der Säulen der „Zwillingssäulen“-Strategie des US-Imperiums in Westasien entfernte.

Das US-Imperium, und insbesondere die großen US-Konzerne, die es repräsentiert, wollen die reichlichen Ressourcen nicht nur im Iran, sondern in der gesamten Region kontrollieren, in der die weltweit führenden Produzenten von Öl und Erdgas sowie kritische Mineralien und andere wichtige Rohstoffe beheimatet sind.

Washington hofft auch, Chinas Zugang zu seinen Top-Energieanbietern zu unterbrechen.

Wesley Clark, ein ehemaliger führender US-General und NATO-Kommandeur, enthüllte vor mehr als zwei Jahrzehnten, dass nach den Anschlägen vom 11. September 2001 imperiale Strategen im Pentagon Pläne gemacht haben, die Regierungen von sieben Ländern in Westasien und Nordafrika zu stürzen.

Auf der Zielliste des US-Imperiums standen Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran.

Washington gelang es, die Regierungen in sechs dieser sieben zu destabilisieren. Der Iran ist der letzte, der steht.

Mit ihrem Krieg hoffen die Vereinigten Staaten, in Teheran eine Marionette zu installieren, wie der Sohn des ehemaligen Schahs, des mörderischen Monarchen, der 1953 nach einem von der CIA organisierten Putsch gegen den demokratisch gewählten iranischen Premierminister Mohammad Mosaddegh an die Macht kam.

Ein Korrespondent von Fox News berichtete, dass das mit der CIA verbundene US-amerikanische Staatsmedienunternehmen VOA Persian Propaganda im Iran ausstrahlt, um den sogenannten „exilierten Kronprinzen“ zu unterstützen, Reza Pahlavi, der einen Großteil seines Lebens in den USA verbracht hat und dessen diktatorischer Vater den Iran mit überzeugter US-Unterstützung bis zur Revolution von 1979 terrorisierte.

Top-US-Beamte haben sich heimlich mit dem sogenannten „exilierten Kronprinzen“ getroffen, berichtete der ehemalige israelische Geheimdienstoffizier Barak Ravid im Januar. Auf Twitter lobte Reza Pahlavi Trump, behauptete, „die Islamische Republik bricht zusammen“ und forderte das iranische Volk auf, ihm dabei zu helfen, ihn an die Macht zu bringen.

US-Imperialstrategen glauben, dass die iranische Regierung in diesem Moment schwach ist, und sie gehen für das Jugular.

Damit erfüllt der mutmaßliche „populistische“ Trump die Träume der leidenschaftlichsten neokonservativen Falken – auch wenn er sich selbst als „Friedenspräsident“ bezeichnet.

