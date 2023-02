Befürworter und Unterstützer von Covid-Impfungen sollten im Gefängnis sitzen

Vor kurzem habe ich berichtet, dass Pharmaunternehmen jetzt alle möglichen mRNA-Produkte herstellen.

von Dr Vernon Coleman (dirtyworld1)

Nachdem bewiesen wurde, dass die mRNA-Covid-19-Impfstoffe nicht das tun, was sie tun sollen, und nicht sicher in der Anwendung sind, bringen die Pharmaindustrie und das medizinische Establishment mehrere Millionen weiterer mRNA-Produkte auf den Markt.

Das ist so, als würde ein Autokonzern ein Auto bauen, das sich als tödlich erweist, und dann aufgeregt eine ganze Reihe ähnlicher Modelle produzieren – die alle den gleichen tödlichen Fehler haben.

Wie oft müssen wir es noch sagen: „mRNA-Produkte funktionieren nicht und sind nicht sicher„.

Und doch behaupten Leute, die nach außen hin den Anschein erwecken, als hätten sie Verstand, immer noch, dass die Covid-„Impfstoffe“ funktionieren.

Als Sunak (ein zweimaliger Rückfalltäter) Zahawi wegen seiner Steueraffären entließ, behauptete der Premierminister, dass die Rolle des ehemaligen Kanzlers bei der Durchsetzung der inzwischen in Verruf geratenen Impfungen „viele Leben gerettet“ habe. Ich würde gerne seine Beweise dafür sehen.

Und in seiner Antwort wiederholte der inzwischen in Verruf geratene Zahawi (und ehemalige Impfminister) den Unsinn und baute darauf auf, indem er behauptete, dass die in Verruf geratenen Covid-Impfungen „eine große Anzahl von Leben gerettet“ hätten.

Auch dafür würde ich gerne Zahawis Beweise sehen. Ich würde ihm eher vertrauen, dass er meine Buchhaltung macht, als dass ich seiner Meinung zu den Covid-Impfungen trauen würde.

Keiner von ihnen scheint sich darüber im Klaren zu sein, dass die Covid-Impfungen nachweislich massiv geschadet und überhaupt nichts gebracht haben. Die verdammten Covid-Impfstoffe sind meiner Meinung nach zu gefährlich, um sie als Deponie zu verwenden.

Erstaunlicherweise veröffentlichte die Financial Times einen Artikel von Kate Bingham, in dem sie behauptete, dass die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen „potenziell bahnbrechend“ sei.

Laut Bingham versprechen diese neuen Produkte, „Patienten auf die gleiche Weise vor Krebs zu schützen, wie mRNA-Impfstoffe vor schwerem Covid-19 schützen“.

Ich fand das so außergewöhnlich, dass ich es dreimal lesen musste.

Aber das war es, was sie sagte.

Ist ihr wirklich nicht bewusst, dass der Impfstoff, an den sie so sehr zu glauben scheint, nicht das tut, was behauptet wird?

Weiß sie wirklich nicht, dass Millionen von Menschen auf der ganzen Welt durch diese tödlichen Medikamente gestorben oder verletzt worden sind? Oder leben wir im Zeitalter des verblüffenden Zufalls?

Bingham war Vorsitzende der Vaccine Taskforce der britischen Regierung, ist geschäftsführende Partnerin bei SV Health Investors und Risikokapitalgeberin. Sie ging mit der kleinen Schwester von Boris Johnson zur Schule.

Bingham soll dem Steuerzahler 670.000 Pfund für acht „Berater“ einer PR-Agentur in Rechnung gestellt haben und wurde für ihre Arbeit bei der Beschaffung, Herstellung und Verteilung von Covid-19-Impfstoffen mit dem Damehood ausgezeichnet.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es schade ist, dass sie nicht ein paar ehrliche Ärzte angeheuert hat, die ihr die Wahrheit über den Mist sagen, den sie anpreist.

Ich habe im Herbst 2020 – vor der Einführung der „Impfstoffe“ – Videos gedreht, in denen ich genau erklärt habe, welche gefährlichen Nebenwirkungen die Impfstoffe verursachen werden – und wie Menschen sterben werden.

Ich frage mich, ob sie jemals den Entwurf der FDA-Arbeitsliste möglicher Nebenwirkungen von Covid-Impfstoffen kannte, die im Oktober 2020 veröffentlicht wurde. Die Liste kann hier eingesehen werden.

Wenn ich die Welt regieren würde (was zugegebenermaßen nicht sehr wahrscheinlich ist), säßen sie und alle anderen, die an den Covid-Impfungen gearbeitet, sie gefördert oder vorangetrieben haben, im Gefängnis – einschließlich Whitty, Zahawi, Hancock, Fauci, alle medizinischen Berater und alle, die in beratenden Ausschüssen sitzen.

Und warum ist Bingham eigentlich eine Dame? Verteilen sie jetzt Hauben für Damen für Völkermord? Es würde genauso viel Sinn machen, diesen kryptorchiden Wichtigtuer namens Matt Hancock zum Ritter zu schlagen.

Der schmierige Hancock wäre überfordert, wenn er als Toilettenreiniger, Gewerkschaftsfunktionär oder NHS-Bürokrat tätig wäre.

Eigentlich ist das den Toilettenreinigern gegenüber nicht fair – im Vergleich zu Gewerkschaftsfunktionären oder NHS-Bürokraten verrichten sie wesentlich schwierigere Arbeit. Hancock würde übermäßig belohnt werden, wenn man ihm eine Tesco-Clubkarte gäbe.

Diese Art von Unsinn ist in Bezug auf Covid weit verbreitet. Eine der BBC-„Experten“ für medizinische Fragen und Impfstoffe war und ist möglicherweise immer noch eine Frau namens Devi Sridhar, die, wie Bingham, wahrscheinlich noch nie einen Blinddarm entfernt oder versucht hat, die Eltern eines geimpften Kindes zu trösten.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass auch sie für Hauben für Damen in Frage kommt – alle anderen haben eine bekommen.

In der Zwischenzeit werden Ärzte, die genug wissen, um den Wert von Impfstoffen in Frage zu stellen, zensiert, unterdrückt, dämonisiert und aus allen Mainstream-Medien – insbesondere der BBC – verbannt.

Niemand im öffentlichen Leben scheint sich dessen bewusst zu sein, dass laut einem Artikel im British Medical Journal die Ergebnisse einer Studie „Bedenken aufkommen lassen, dass mRNA-Impfstoffe mit mehr Schaden verbunden sind, als ursprünglich zum Zeitpunkt der Notfallzulassung angenommen“.

Täglich erscheinen neue Horrorgeschichten über Covid.

Ärzte in den USA haben zugegeben, dass sie Patienten mit positiven PCR-Tests an ein Beatmungsgerät angeschlossen haben, auch wenn sie es nicht brauchten.

Das war die bizarrste Art der Bekämpfung der umbenannten Grippe, die mir je untergekommen ist, und sie gilt als Mord, da viele Patienten routinemäßig sterben, wenn sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden.

Normalerweise sterben 30-40 % der Patienten an Beatmungsgeräten, aber während der gefälschten Pandemie stieg die Sterberate auf 50 %. Bis zu 70 % der Covid-19-Todesfälle waren auf Beatmungsgeräte zurückzuführen.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass US-Krankenhäuser hohe Honorare (48.000 $) für die „Diagnose“ von Patienten mit Covid-19 erhielten (auch wenn sie es nicht waren).

Die höchsten Honorare wurden gezahlt, wenn das Krankenhauspersonal Patienten an ein Beatmungsgerät anschloss – unabhängig davon, ob sie es brauchten oder nicht. Dies war (und ist) nur eine weitere Möglichkeit, Menschen zu töten.

Alle Ärzte, die dies getan haben, scheinen vergessen zu haben, dass das traditionelle Grundprinzip der medizinischen Versorgung darin besteht, dass man seine Patienten so behandelt, wie man selbst seine Familie behandelt wissen möchte.

Gleich zu Beginn des Covid-Betrugs (vor drei Jahren) schlug ich vor, dass die Behörden bei der Einführung von Impfstoffen eine ordnungsgemäße klinische Studie durchführen sollten, indem sie 20 000 gesunden Personen die neue Impfung verabreichen und dann den Gesundheitszustand dieser geimpften Personen mit dem von 20 000 ähnlichen Personen vergleichen, die nicht geimpft wurden.

So kann man eine richtige, einfache klinische Studie durchführen. Ich habe dies wiederholt vorgeschlagen. Und der Vorschlag wurde wiederholt ignoriert.

(Genauso wie sich die Behörden drei Jahre lang beharrlich geweigert haben, mit mir zu diskutieren, weil sie wussten, dass sie die Debatte verlieren und dumm dastehen würden. Vor Jahrzehnten habe ich regelmäßig im Fernsehen und im Radio über Impfungen debattiert – und nie eine Debatte verloren).

Ich glaube jetzt, dass die vorgetäuschte Pandemie und das Covid-19-Phänomen (wie die globale Erwärmung und das Recycling) eingeführt wurden, um die Menschen gefügig, ängstlich und unterwürfig zu machen – bereit für den Dritten Weltkrieg und den Großen Reset.

Und die Impfstoffe hatten einen zusätzlichen Zweck. Diejenigen, die geimpft wurden, haben ein kaputtes Immunsystem und werden keine Minute überleben, wenn es einen Atomkrieg gibt und sie kontaminiert werden.

Ich vermute ernsthaft, dass es trotz aller Zensur und Drohungen inzwischen mehr Ärzte auf der Welt gibt, die der Meinung sind, dass die mRNA-Impfstoffe zurückgezogen werden sollten, als dass sie nach wie vor verwendet werden können.

Im Vereinigten Königreich sagt der Nationale Gesundheitsdienst offiziell, dass schwerwiegende Nebenwirkungen sehr selten sind, aber das ist eindeutig nicht wahr.

Und dennoch gibt es immer noch keine angemessene Analyse oder Anerkennung der überwältigenden statistischen und anekdotischen Beweise, die zeigen, dass diese Impfstoffe niemals hätten eingeführt werden dürfen.

Die Regierungen und die Mainstream-Medien stecken alle den Kopf in den Sand und bemühen sich ständig, die Epidemie von Todesfällen zu erklären, die nun eindeutig mit der Einführung des „Impfstoffs“ zusammenhängt.

Hier ist ein weiterer seriöser, anekdotischer Beweis, der zu der wachsenden Masse an verfügbaren Beweisen hinzukommt.

Ich ging zu unserem örtlichen Kopierladen, um einige Arbeiten zu erledigen. Man sagte mir, dass es eine Verzögerung geben würde, weil sie sehr beschäftigt seien. Aus Neugierde fragte ich, was sie denn so beschäftigt.

Beerdigungsankündigungen“, sagte die Frau am Schalter. Wir drucken viel mehr Beerdigungsanzeigen als sonst.

Quelle: https://vernoncoleman.org/articles/promoters-and-supporters-covid-jabs-should-be-prison

