Bedenke das Ende | Carlos A. Gebauer im Gespräch mit Helmut Reinhardt

Wer wir sind? Wir sind Libertäre, klassische Liberale, Verfechter der Ideen der Aufklärung, Verteidiger der Rechte der kleinsten gesellschaftlichen Minderheit: des Individuums.

Um die staatlichen Eingriffe in unser aller Leben so weit wie möglich zurückzudrängen, bilden wir die Vereinigung namens DIE LIBERTÄREN als politische Partei. Wir sind die konsequenteste Stimme für persönliche Freiheit in der deutschen Parteienlandschaft.

Wir wollen keine Gesetze schaffen, Berufspolitiker sein oder dir sagen, wie du zu leben hast. Wir wissen: Steuern sind Raub! Wir wollen freie Menschen in einem freien Land sein. Wir stehen zu unseren Prinzipien, ehrlich und kompromisslos. Daher lautet unser Motto: „Freiheitlich – aus Prinzip.“

