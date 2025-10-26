Bargeldkontrolle, Lockdown, CBDC, digitale Identität, Biometrie? Whitney Webbs außergewöhnliche geopolitische Analyse

Von Peter Koenig und Whitney Webb (globalresearch)

Unbestätigte Berichte aus Spanien und anderen europäischen Ländern könnten die Bargeldvorräte privater Haushalte bald beschränken. Konkrete Summen werden (noch) nicht genannt. Es würde von vornherein wie eine dieser unsinnigen „Richtlinien“ aus Brüssel wirken, die persönlich von Frau Ursula von der Leyen , der stets umstrittenen und nicht gewählten Präsidentin der Europäischen Kommission, geprüft und überwacht werden.

Bei näherer Betrachtung könnte man meinen, es handle sich nur um eine weitere dieser Angstmache-Maßnahmen, um die Bevölkerung niederzuringen, in die Knie zu zwingen und sie leicht manipulierbar zu machen.

Die traditionelle Tavistock -Methode, um die Leute wachsam, gehorsam und unterwürfig zu halten.

Whitney Webb, die außergewöhnliche Geopolitikanalytikerin, berichtet jedoch in einem 22-minütigen Video darüber, was uns angeblich weltweit erwartet, vermutlich beginnend mit dem Westen, nämlich eine Währungsumstellung hin zu einer vollständigen digitalen Kontrolle, der sogenannten digitalen Zentralbankwährung (CBDC), die mit elektronischen oder digitalen IDs verknüpft wird, welche wiederum mit den biometrischen Daten jedes Einzelnen (Fingerabdrücke, Gesichtserkennung, Iris-Scans und mehr) verknüpft sind.

Das würde die absolute Kontrolle über alles bedeuten, was Sie tun, tun wollen – oder nicht tun.

Das würde bedeuten: Entweder Sie gehorchen, oder Ihr Bankkonto wird gesperrt – entweder dauerhaft oder vorübergehend –, wenn Sie den Anweisungen der „Behörden“ nicht gehorchen und sich ihnen nicht unterwerfen.

Zur Erinnerung: Erste Versuche, die Funktionsfähigkeit dieser Methode der Übelbekämpfung zu erproben, wurden während des kanadischen LKW-Fahrerstreiks im Jahr 2022 durchgeführt, als die Bankkonten von Anführern gesperrt wurden, einige davon dauerhaft.

Dies war nicht nur eine Warnung, sondern eine Vorhersage dessen, was noch kommen sollte.

Durch das weitgehende Schweigen der Bevölkerung weltweit wurde dieser absurde staatliche Eingriff in die Privatsphäre hingenommen. Er verstieß – und verstößt noch immer – gegen die Menschenrechte und gegen die in fast allen Verfassungen westlicher Länder, einschließlich der kanadischen, verankerten Grundfreiheiten.

Das wäre eine Chance für eine Weltrevolution gegen staatliche Eingriffe in die verfassungsmäßigen und völkerrechtlichen Rechte der Völker gewesen; eine verpasste Chance. Nun bietet sich eine zweite…

Wir könnten nicht nur mit unerwünschten, aber obligatorischen digitalen Ausweisen konfrontiert werden, sondern auch mit der Kontrolle über unser – in vielen Fällen – hart verdientes Geld. Erzwungener Gehorsam, um illegale staatliche Maßnahmen gegen uns, das Volk, zu akzeptieren. Ihr Bankkonto kann gesperrt werden, wenn Sie sich „nicht an die Regeln halten“, beispielsweise wenn Sie sich nicht an Anweisungen halten, wie etwa erzwungene Eingriffe in Ihren Körper, wie unerwünschte „Impfungen“, oder wenn das zentrale Kontrollsystem Ihren Umwelt-/CO₂-Fußabdruck als zu hoch einstuft – ganz zu schweigen von den immensen Spuren, die Militär und Kriege hinterlassen.

Wir sind noch nicht so weit.

In ihrer ausführlichen Erklärung dessen, was geplant ist, um die Menschheit in Fesseln zu halten, angefangen bei finanziellen Fesseln, gefolgt von Gedankenkontrolle (die bereits weitgehend stattfindet), beschreibt Whitney Webb die komplexen Kombinationen und die Koordination von digitaler Identität mit CBDCs oder anderen Arten von digitalem Geld, wie zum Beispiel durch eine Vielzahl von Zahlungsanwendungen auf Ihrem Smartphone oder Ihrer Smartwatch und in einigen Fällen sogar durch Chips, die in die Handgelenke der Menschen implantiert werden.

Whitney erklärt, dass die „Richtlinien“ von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ in Basel, Schweiz, auch Bank aller Zentralbanken genannt) und der komplexen Beziehung zwischen der BIZ, den nationalen Zentralbanken, dem internationalen Bankensystem und den Nutzern des Bankensystems, also im Wesentlichen „du und ich“ – also allen – stammen.

Diese rein privat geführte Institution, die BIZ – ohne jegliche internationale Legitimität – kontrolliert rund 95 % aller Zentralbanken, darunter auch die von China und Russland, allerdings (noch) nicht die des Iran.

Die BIZ kontrolliert rund 97 % des weltweiten Geldflusses. Das Finanzinstitut ist ein Gigant der Finanzmacht. Wer steckt dahinter? Sie können es sich denken – und Ihre Vermutung dürfte in die richtige Richtung gehen.

Whitney betont, dass CBDCs voraussichtlich nicht im Einzelhandel, also von Endverbrauchern, genutzt werden, sondern hauptsächlich für Interbankentransaktionen, auch mit nationalen Zentralbanken. Dies könnte bereits heute der Fall sein.

Wenn das System für elektronische Identitäten (e-ID) jedoch fest mit der zentralen Banken- oder Währungskontrolle verknüpft ist, besteht für den Endverbraucher keine Notwendigkeit, digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) zu nutzen. Das reguläre Geld wird von den Banken über zentral gesteuerte e-IDs kontrolliert, mit denen die Banken bereits verbunden sind oder zukünftig verbunden sein werden.

Die elektronischen Ausweise der Bürger werden höchstwahrscheinlich über einen personalisierten QR-Code auf deren Smartphones gespeichert. Dieser Code enthält Gesundheitsdaten, Kaufgewohnheiten, Lifestyle-Daten und unzählige weitere Informationen. Letztendlich weiß der zentral verwaltete QR-Code mehr über Sie, als Sie selbst über sich wissen.

Was passiert, wenn Sie kein Smartphone besitzen? Dann werden Sie schlichtweg zu einem Niemand – ohne Zugang zu irgendetwas. Ganz egal, was die Behörden Ihnen erzählen – auch wenn sie Sie jetzt belügen, um Sie zu beruhigen, dass ein elektronischer Personalausweis nicht verpflichtend sei. Das ist in der Praxis blanker Unsinn, denn irgendwann werden Sie, ob verpflichtend oder nicht, ohne elektronischen Personalausweis nichts mehr tun können.

Aber wenn Sie zu der stetig wachsenden Gruppe der Handygegner gehören, dann wäre es doch denkbar, all das hinter sich zu lassen und zu einem analogen Leben zurückzukehren – einem Leben, das wir bis kurz vor der Jahrtausendwende größtenteils und zufrieden führten; also kaum mehr als ein Vierteljahrhundert her. Eine Rückkehr in diese Zeit sollte doch möglich sein, oder?

Zum QR-Code: QR steht für „ Quick Response “ und bezeichnet eine Art Barcode, der Informationen für den schnellen Zugriff per Smartphone speichert. Es handelt sich um eine zweidimensionale quadratische Matrix, die nahezu unbegrenzt Daten speichern kann.

Denken Sie daran: Jedes Mal, wenn Sie ein Restaurant, ein Museum oder Ähnliches besuchen, wo man Ihnen anbietet, einen QR-Code zu scannen, um die Speisekarte oder das Programm zu lesen, werden Sie erfasst und zentral kontrolliert. So tragen Sie zu Ihrem eigenen Lifestyle-Profil bei und werden von den zentralen Kontrollinstanzen aufgezeichnet.

Stellen Sie sich nur vor, was passiert, wenn Ihr Smartphone verloren geht, gestohlen oder gehackt wird? Nicht nur Ihre persönlichen Zugangsdaten für Bankkonten und andere geschützte Bereiche sowie wichtige Daten sind gefährdet, sondern Sie werden auch anfällig für Erpressung jeglicher Art.

Das vollständige Video von Whitney Webb können Sie oben ansehen.

Wie bereits erwähnt, sind wir noch nicht so weit.

Viele Menschen im Westen – selbst in der folgsamen Schweiz – haben begonnen, Bargeld zu horten, aus Angst vor einem drohenden, möglicherweise baldigen und vor allem unerwarteten Finanz-Lockdown (obwohl Whitney in ihrem Video weder einen Lockdown noch einen Zeitraum erwähnte). Dieser Lockdown könnte sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und den Zugriff auf das Bankkonto auf keinerlei Weise ermöglichen – weder über Geldautomaten, Debit- und Kreditkarten noch über mobile Bezahlsysteme. Nichts wird funktionieren.

Bargeld könnte nützlich sein. Ist das der Grund, warum die Europäische Kommission möglicherweise die Menge an Bargeld, die man zu Hause besitzen „darf“, verbieten oder begrenzen will?

Manche Menschen könnten verhungern.

Auf einer größeren Ebene nennt Whitney außerdem das Weltwirtschaftsforum (WEF), die Vereinten Nationen (die eng mit dem WEF zusammenarbeiten), die Weltbank und den IWF als die gewählten Instrumente zur Umsetzung der UN-Agenda 2030 – der Erreichung der sogenannten Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG).

Whitney räumt ein, dass es sich um den Washington-Konsens in neuem Gewand handelt, der Länder an den Rand des Ruins treibt, da das gegenwärtige Währungssystem nur durch Schulden – und den Druck auf die natürlichen Ressourcen, der durch diese Schulden auf verschuldete Länder ausgeübt werden kann – überleben kann. Es ist Versklavung durch Schulden.

Dies ist ein weiteres Mittel – neben der nie endenden Bedrohung durch den Klimawandel –, um uns, das Volk, gefügig zu machen und uns auf das vorzubereiten, was kommen wird.

Das heißt – und das birgt ein reales Risiko –, es könnte sich auch um eine weitere Angstkampagne handeln. Solche Kampagnen verfolgen ebenfalls einen Zweck, meist denselben wie das Ziel, das sie propagieren: die Massen gefügig zu machen, damit Minderheiten kaum eine Chance haben, sich zu wehren.

Was auch immer hinter diesem (vielleicht kontrollierten?) Video von Whitney Webb stecken mag, wir, das Volk, haben bereits zu viel Elend, Gräueltaten, Kriege, Kriegsdrohungen und von Menschen verursachte (wie Geoengineering) Klimakatastrophen miterlebt, sodass wir nicht annehmen sollten, dass es uns nicht so hart treffen könnte, wie man uns glauben machen will.

Wir sollten jetzt handeln.

Es sind vielleicht fünf Sekunden vor Mitternacht. Vielleicht eine Stunde vor Mitternacht.

Doch Mitternacht wird kommen – entweder als Armageddon oder als der Weg zum LICHT.

Es hängt von uns ab, von uns, dem Volk.

