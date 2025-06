Baerbock zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt

Annalena Baerbock wurde heute in New York zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt. Sie wolle aktiv mitgestalten, stellte sie in ihrer Vorstellung vor dem Plenum klar. Kommt jetzt eine feministische Außenpolitik für die ganze Welt?

Jetzt heißt es nicht nur Raus aus dem Euro, der NATO, sondern auch noch aus der UN – und zwar sofort!

Wann begreift die Masse endlich, dass dieses System korrupt bis ins Mark ist.

Wer ist nur daran interessiert, Deutschlands internationales Ansehen noch mehr zu schädigen?

Niemand wäre dazu besser geeignet als …

Es läuft alles nach Plan!

