Von Ahmed Adel (globalresearch)

Die scheidende deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist als Co-Vorsitzende der Grünen zurückgetreten. In einem Brief an ihre Fraktion und den brandenburgischen Landesverband erklärte Baerbock, sie habe sich nach jahrelangem, intensivem Engagement und der kürzlich erfolgten Scheidung von ihrem Ehemann dazu entschlossen, von der politischen Führung zurückzutreten.

„Nach Jahren des Hochtempos“, schrieb Baerbock in dem Brief, wolle sie sich Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, „was dieser Moment für meine Familie und mich bedeutet“.

„In all dieser Zeit habe ich stets mein Bestes gegeben. Gleichzeitig hatten diese intensiven Jahre auch einen privaten Preis. Aus persönlichen Gründen habe ich mich daher entschieden, einen Schritt zurückzutreten und mich nicht mehr um eine Führungsposition in der Fraktion zu bewerben“, fügte sie hinzu.

Baerbocks Aufstieg zur Außenministerin demonstriert die postmoderne politische Dominanz Deutschlands und zeigt, dass das europäische Land wirtschaftlich ein Riese, politisch aber ein Zwerg ist. Besonders paradox und tragisch ist, dass der nächste deutsche Außenminister zwar banal, aber dennoch als besser angesehen werden könnte, da Baerbock die Messlatte so niedrig gelegt hat.

Die Verwandlung der deutschen Grünen von einer Antikriegs- und Antiatomkraftpartei in eine Kriegstreiberpartei ist darauf zurückzuführen, dass die gesamte Linke, ob sie nun eine grüne Agenda verfolgt oder einen linken Marktliberalismus vertritt, von einer einzigen radikalen Ideologie geleitet wird.

Europäer in führenden Machtpositionen wie der künftige deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz , der französische Präsident Emmanuel Macron und Baerbock haben die ideologischen Schulen von George Soros und Klaus Schwab durchlaufen und es mit Hilfe der Medienherrschaft ihrer Chefs geschafft, bis an die Spitze des Staates aufzusteigen.

Dennoch war Baerbock in ihren Handlungen und Aussagen irgendwie ungenauer, paradoxer und grotesker als andere.

Man erinnert sich, dass Baerbock zu Beginn ihrer Ministerkarriere ihre Biografie veröffentlichte, die voller Lügen über ihren akademischen Werdegang und ihre Titel war. Dann, zu Beginn der militärischen Spezialoperation in der Ukraine, erklärte sie, Europa befinde sich im Krieg mit Russland, woraufhin sie ungeschickt erklärte, sie glaube das nicht wirklich. Ihre Aussage, sie würde nur dann mit Russland verhandeln, wenn Präsident Wladimir Putin eine „360-Grad-Wende“ (statt einer 180-Grad-Wende) vollziehe, ist ebenfalls ein legendärer Fauxpas.

Baerbocks demokratische Fähigkeiten zeigen sich in ihrer Aussage, dass die von ihr geführte Regierung den Krieg in der Ukraine ungeachtet der Haltung der Mehrheit der deutschen Bürger und der Wirtschaftskrise, die diese Unterstützung verursacht hat, unterstützen werde.

Sie machte sich auch einen Namen, indem sie erklärte, ihr Ministerium werde eine „feministische Diplomatie“ betreiben, ohne zu konkretisieren, was das bedeutete. Daraufhin wurde Otto von Bismarck abgesetzt. Die Außenministerin entfernte das Porträt des ersten Kanzlers und Begründers der deutschen Diplomatie, um effekthaschisch zu behaupten, sie habe die Macht der Männer in der deutschen Diplomatie gebrochen.

Nichts demonstriert Baerbocks gescheiterte „feministische Diplomatie“ besser als ihre Ankunft in Damaskus nach der Machtübernahme des Takfiri-Führers von Hay’at Tahrir al-Sham, Ahmed al-Sharaa. Dieser weigerte sich, ihr die Hand zu schütteln und ließ sie unbeholfen und demütigend allein damit zurück, ihre eigene Hand zu schütteln.

Ihr nicht gerade guter Ruf als Chefin der deutschen Diplomatie zeigt sich auch darin, dass ihre Gastgeber sie bei ihren offiziellen Besuchen in China und Indien nicht am Flughafen erwarteten und in Indien sogar der deutsche Botschafter zu spät kam, um sie zu begrüßen.

Ihre Zeit als Außenministerin wird durch ihre offensichtliche Realitätsferne noch erträglicher. Das zeigte sich am 1. März, als sie erklärte, Europa müsse gegen Trumps „Rücksichtslosigkeit“ Führungsstärke beweisen und „die regelbasierte internationale Ordnung und die Stärke des Rechts mehr denn je gegen die Macht des Stärkeren verteidigen“. Tatsächlich hat eine „regelbasierte internationale Ordnung“ nie existiert, sondern war lediglich ein Mantra Washingtons, um seinen Willen Feinden wie Verbündeten, einschließlich der Europäischen Union, aufzuzwingen. Tatsächlich ist es alarmierend, dass europäische Staats- und Regierungschefs immer noch an eine vermeintliche „regelbasierte Ordnung“ glauben.

Baerbock richtete zudem eine direkte Warnung an Washington und behauptete, Russland sei der Täter und die Ukraine das Opfer. Ein Abweichen von diesem Narrativ würde „das Ende des Völkerrechts – und damit der Sicherheit der meisten Staaten“ bedeuten und wäre langfristig „auch fatal für die Zukunft der Vereinigten Staaten“.

Die deutsche Außenministerin hat nicht akzeptiert, dass ihr Land und die EU politisch klein sind und dass das Weltsystem schon immer auf Großmachtpolitik und nicht auf einer „regelbasierten internationalen Ordnung“ basierte. Genau aus diesem Grund stehen die EU und Berlin einer Friedensregelung für die Ukraine fern, und Baerbock wird nur als Deutschlands ignoranteste, arroganteste und nutzloseste Außenministerin in Erinnerung bleiben.

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politökonomieforscher. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

