Baerbock erklärt Schülern: Wenn wir Ukraine nicht unterstützen, kommen Putins Truppen zu uns

Außenministerin Annalena Baerbock war zu Gast bei der „ZEIT Verlagsgruppe“, wo sie sich erneut zur angeblichen Bedrohung durch Russland äußerte.

Es wäre für die Ukraine „ein absolutes Desaster“, wenn die USA und Deutschland ihre Unterstützung einstellen würden.

Sie würde „gerade auch in Schulklassen“ für die Fortsetzung der finanziellen und militärischen Unterstützung argumentieren, dass die russischen Truppen sonst „bis an die polnische Grenze und dann vielleicht zu uns sogar weiter fortmarschieren“.

Haben die Menschen in D immer noch nicht verstanden, dass die Niete von Schwab geistig nicht ganz auf der Höhe ist? Halb so schlimm, denn selbst dem ÖRR, der in der Bevölkerung für Aufklärung sorgen soll, ist es bislang nicht aufgefallen, obwohl jährliche Einnahmen von ca. zehn Milliarden Euro (GEZ-Zwangsgebühren und Werbung) zur Verfügung stehen.

Im Ausland jedenfalls hat sich die Erkenntnis längst rumgesprochen und man ist verwundert, dass in D die Diplomatie abgeschafft wurde. Darüberhinaus aber wurde leider noch viel mehr abgeschafft. Darauf einzugehen würde jetzt zu weit führen. Dem aufmerksamen Leser wird dazu sicherlich einiges einfallen.

