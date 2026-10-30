Auto-Wahnsinn in Europa: „Dann gehen wir unter“ – Vahrenholt

Während in den USA die große Audi-Ankündigung gefeiert wird, stellt VW die nächsten Schock-Zahlen vor: 5,8 Milliarden Euro Minus zeigen die neuesten Geschäftszahlen. Prof. Fritz Vahrenholt analysiert die Krise der deutschen Automobil-Industrie und deren Ursachen.

5.800.000.000 Euro Minus!

Aus dem Exportweltmeister wird ein Deindustrialisierungsweltmeister?

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