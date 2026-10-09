Aufstrebende Führungskräfte des WEF treffen sich in Dubai

Die Crème de la Crème aus Wirtschaft, Regierung, Technologie, Wissenschaft, Kunst, Kultur und Sport soll darüber beraten, «was erforderlich ist, um Fortschritte hin zu widerstandsfähigeren, inklusiveren und nachhaltigeren Gesellschaften voranzutreiben».

Quelle: transition-news

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) arbeitet weiterhin daran, junge vielversprechende Führungskräfte auszubilden, die dann «Regierungen infiltrieren» können, wie es der Gründer und frühere Vorsitzende des «Elite»-Clubs während seiner Amtszeit auf den Punkt gebracht hat. Deshalb findet vom 13. bis zum 15. Oktober in Dubai das erste Jahrestreffen der Global Future Leaders (AMGFL) statt.

Diese Veranstaltung soll nach Angaben des WEF «aufstrebende Führungskräfte unter 40 Jahren und führende Persönlichkeiten aus aller Welt zusammenbringen». 600 Experten aus Wirtschaft, Regierung, Technologie, Wissenschaft, Kunst, Kultur und Sport nehmen teil, «um zu untersuchen, wo angesichts technologischer, wirtschaftlicher, geopolitischer und ökologischer Veränderungen neue Chancen entstehen könnten».

Das Treffen findet in Zusammenarbeit mit der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate statt und soll neue Ideen und Lösungen hervorbringen, «um die größten Herausforderungen der Welt anzugehen, sowie als wiederkehrende globale Plattform dafür dienen, wie der Dialog zwischen den Generationen die Zukunft gestalten kann».

AMGFL wird von fünf Führungspersönlichkeiten aus unterschiedlichen Fachbereichen gemeinsam geleitet: Dazu gehören Milojko Spajić, Premierminister von Montenegro, Ohood Bint Khalfan Al Roumi, Staatsministerin für Regierungsentwicklung und die Zukunft der Vereinigten Arabischen Emirate, Fadel Adib, Professor und Unternehmer, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, Mirjam Staub-Bisang, Vorsitzende und Senior Advisor, BlackRock Asset Management Switzerland, und Khalfan Belhoul, Chief Executive Officer der Dubai Future Foundation.

Das Jahrestreffen der Global Future Leaders ist um sechs miteinander verbundene Themen herum konzipiert: Künstliche Intelligenz, Technologie und menschliche Handlungsfähigkeit, Wissenschaft, Entdeckung und Innovation, Wirtschaft, Geopolitik, Sicherheit und Geschichte, Führung und menschliches Wohlergehen sowie Klima und Natur.

Schwerpunkte der Sitzungen laut WEF

Dialog zwischen den Generationen: Aufstrebende und etablierte Führungspersönlichkeiten zusammenbringen, um Perspektiven auszutauschen, Annahmen zu hinterfragen und neue Ansätze über Generationen und Sektoren hinweg zu identifizieren.

Langfristige Entscheidungsfindung: Führungspersönlichkeiten dazu ermutigen, über unmittelbare Belastungen hinauszublicken, zukünftige Risiken und Chancen vorauszusehen und sich mit langfristiger Entscheidungsfindung auseinanderzusetzen.

Neue Ansätze für Führung: Die Fähigkeiten untersuchen, die Führungspersönlichkeiten benötigen werden, wenn technologische, wirtschaftliche, geopolitische und gesellschaftliche Veränderungen schneller und stärker miteinander verknüpft werden.

Die Teilnehmer der Veranstaltung werden dem WEF zufolge Erkenntnisse und Fachwissen austauschen und darüber diskutieren, «was erforderlich ist, um Fortschritte hin zu widerstandsfähigeren, inklusiveren und nachhaltigeren Gesellschaften voranzutreiben».

Das Gespräch soll auch über Dubai hinausreichen. AMGFL ist als wiederkehrende globale Plattform für den Dialog zwischen den Generationen und Zukunftsorientierung konzipiert, wobei Erkenntnisse und Kooperationen aus dem Treffen in die ganzjährige Arbeit des Forums einfließen werden.

Unter den mehr als 600 Führungspersönlichkeiten, die an dem Treffen teilnehmen werden, befinden sich mehr als 200 CEOs und Vorsitzende sowie Minister, Wissenschaftler, Unternehmer, Technologen, politische Entscheidungsträger, Führungspersönlichkeiten aus der Zivilgesellschaft und 50 junge «Changemaker» aus aller Welt.

Außerdem sind zwei Delegationen aus zwei Gemeinschaften des Weltwirtschaftsforums mit dabei: Die Global Shapers, ein Netzwerk von 10.000 jungen Menschen in 450 stadtbasierten Hubs, die laut WEF «lokale Lösungen für globale Herausforderungen voranbringen», und die Young Global Leaders, eine Gemeinschaft von mehr als 1.400 Mitgliedern aus über 120 Ländern, die in «ihre kontinuierliche Entwicklung als Führungspersönlichkeiten investieren».

Gemeinsam würden diese Gemeinschaften Perspektiven einbringen, die in unterschiedlichen Generationen, Regionen und Sektoren verwurzelt seien, und dazu beitragen, lokale Erfahrungen mit globaler Entscheidungsfindung zu verbinden, betont das WEF.

Quelle:

WEF: outh meets experience at AMGFL in Dubai. Here’s what to expect from the Annual Meeting of the Global Future Leaders

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