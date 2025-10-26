Aufsichtsbeschwerde gegen die Mitarbeiter des PEI (von Dr. Jürgen O. Kirchner)

2025 wurden zwei Studien veröffentlicht, die beide ein massiv erhöhtes Krebsrisiko nach Injektion von sogenannten mRNA-Impfungen nachweisen. Nachdem eine zeitnahe Reaktion des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) entgegen gesetzlicher Vorgaben ausblieb, hat der Biologe und Pharmaexperte Dr. Jürgen O. Kirchner eine Aufsichtsbeschwerde gegen das PEI eingereicht. Aufgrund der enormen Bedeutung dieses Schrittes für die öffentliche Gesundheit ruft Prof. Dr. Sucharit Bhakdi in einem Video zur Unterstützung von Dr. Kirchner auf. Ziel ist, dass das PEI seinen gesetzlichen Auftrag ausführen muss. [weiterlesen bei kla.tv]
Entdecke mehr von Krisenfrei
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar