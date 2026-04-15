ATOM-Macht USA

Trump muss entwaffnet werden

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Dank einer international orchestrierten Medienkampagne wird dem Iran vorgeworfen, er arbeite an einer Atomwaffe, beziehungsweise, er besäße bereits eine. Dafür fehlt bisher jeder Beweis. Israel, der erklärte Feind des Iran, besitzt nachweislich Atomwaffen. Der Iran ist seit 1970 Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags (NVV), der die Weiterverbreitung von Kernwaffen verbietet, aber zivile Nutzung erlaubt.

Trump: Psychisch krank

Die USA sind neben Russland eine der beiden größten Atommächte weltweit und besitzen bis über 5.100 Atomsprengköpfe. Ein Teil dieses Arsenals der USA ist im Rahmen der nuklearen Teilhabe in Europa stationiert. Diese extreme Atommacht wird von einem Präsidenten kommandiert, der eindeutig psychisch krank ist: Der Mann wird von Größenwahn und Paranoia beherrscht. Einige Psychologen haben Anzeichen für einen kognitiven Abbau und Anzeichen von Demenz-Symptomen festgestellt, die seinen Narzissmus weiter verschärfen.

Iranische Vernunft

Der Iran wird von Politikern beherrscht, die zwar durch ihren Glauben eine begrenzte Sicht auf die Welt haben, die aber in der Vertretung ihres Landes bisher durchaus vernünftig handeln: Der Iran wird von den USA völkerrechtswidrig angegriffen und verteidigt sich. Seine Raketen können zwar die USA nicht erreichen, aber sie erreichen US-amerikanische Militäreinrichtungen: Ziele in Katar, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Irak und Jordanien.

Iranische Raketen können Paris, London oder Bern erreichen

Allerdings weiß man seit dem Wochenende, dass der Iran sehr weit entfernte Zeile erreichen kann: Zwei iranische Raketen trafen den US‑britischen Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean. Der liegt rund 4000 Kilometer vom Iran entfernt. Beide Geschosse verfehlten zwar ihr Ziel, dennoch handelt es sich um den bislang weitesten Raketenangriff der islamischen Republik. Das würde bedeuten, dass auch europäische Städte wie Paris, London oder Bern theoretisch in Reichweite solcher Systeme liegen.

US-Base Ramstein liegt nahe

Die Luftlinienentfernung zwischen der Ramstein US-Air Base in Deutschland und Teheran beträgt etwa 3.800 bis 4.200 Kilometer. Es ist nicht auszuschließen, dass die iranische Republik sich für Ramstein als Zielpunkt ihrer Raketen entscheidet. Städte wie Kaiserslautern, Zweibrücken, Pirmasens, Saarbrücken und Mainz könnten bei iranischen Angriffen auf Ramstein getroffen werden. Zudem gibt es ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, der die Angriffe der USA und Israels auf den Iran als völkerrechtswidrig wertete.

Deutsche Neutralität

Wäre die deutsche Regierung so vernünftig wie die iranische Regierung, würde sie dem psychisch kranken Trump und seinem System die Start- und Landeerlaubnis in Ramstein entziehen. Eine sichere juristische Grundlage wäre eine im Grundgesetz verankerte deutsche Neutralität.

Das Buch

Es gibt ein Buch zum Thema: Mehr als 30 Autoren, sind in einem Buch zur staatlichen Neutralität Deutschlands versammelt. Die Herausgeber Uli Gellermann, Arnulf Rating und Jens Fischer Rodrian können seit dem 23. März kluge Leute im ersten Band des Buchs präsentieren Unter ihnen sind die Kabarettistin Lisa Fitz, der Schriftsteller Wolfgang Bittner, der Regisseur Dietrich Brüggemann, der Kulturmanager Diether Dehm, der Poet Tino Eisbrenner, die Professorin Ulrike Guerot und der Offizier Wolfgang Effenberger, um nur einige stellvertretend zu nennen.

Das Buch ist hier zu bestellen:

https://www.buchkomplizen.de/deutschland-neutral.html und in jeder guten Buchhandlung zu kaufen.

„Einige Psychologen haben Anzeichen für einen kognitiven Abbau und Anzeichen von Demenz-Symptomen festgestellt, die seinen Narzissmus weiter verschärfen.“

Dem kann ich nur zustimmen.

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