Arbeitet Deutschland an einem geheimen Atomwaffenprogramm?

Von Peter Koenig (globalresearch)

Es gibt keine unbegründeten Spekulationen, dass Deutschland ein Atomprogramm außerhalb ihres NATO-Engagements anstrebt.

das bedeutet, dass sie den Nichtverbreitungsvertrag (NVV) brechen würden, dem sie seit dem 28. November 1969, als sie den Vertrag unterzeichnet haben, verpflichtet sind.

Aber aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ – natürlich der USA, nicht Deutschlands – (Kalter Krieg, europäische Instabilität) wurde der NVV erst am 2. Mai 1975 ratifiziert.

Um diesen Artikel in den folgenden Sprachen zu lesen, klicken Sie auf die Schaltfläche Website übersetzen unter dem Namen des Autors.

Deutsch, Русский, Turkce, Hebräisch, Portugiesisch, українська мова, عربي , йرèي, Български, Español, 中文,

Moskaus Auslandsgeheimdienst glaubt, dass Berlin innerhalb eines Jahres ein Arbeitsgerät herstellen könnte.

Es muss verstanden werden, dass Deutschland ab diesem Tag keine eigene souveräne Verfassung hat und sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nur durch ein Waffenstillstandsabkommen „relativer Frieden“ befindet.

Jeder Versuch, sich von diesem ausgedehnten Waffenstillstand zu lösen, war bisher gescheitert, da die USA wollen, dass Deutschland ihre Puppe und gehorsame Dienerin wird.

Die meisten Deutschen haben keine Ahnung, weil diese traurige Tatsache nirgendwo veröffentlicht wird, außer im Berliner Kriegsmuseum (vor etwa zehn Jahren, aber heute ist ungewiss, ob sie noch öffentlich zugänglich ist).

Eine der Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens – nicht mündlich, sondern implizit – ist, dass Deutschland keine Maßnahmen ergreifen darf, die den Interessen der Vereinigten Staaten widersprechen.

Welches bessere Beispiel als der implantierte Bundeskanzler Friedrich Merz und der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz, müssen wir das beweisen? Es spielt keine Rolle, von welcher Partei sie kommen; sie müssen der Linie folgen. Zum Beispiel wusste und genehmigte Scholz, freiwillig oder nicht, als er Nordstream 2 in die Luft sprengte.

Gegenwärtig und im Rahmen des NATO-Abkommens hat Deutschland rund 20 US/NATO-Atomsprengköpfe auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel (Fliegerhorst Büchel) in Rheinland-Pfalz in der Eifel. Sie sind die USA. B61 taktische Atombomben (heute die modernisierte Variante B61‐12). Es liegen natürlich keine genauen offiziellen Zahlen vor. Im Falle des NATO-„Notstands“ hätte Deutschland (gehörlosen) Zugang zu ihnen, zum Nachteil der deutschen Bevölkerung.

Nach Angaben des russischen SVR (Sluzhba Vneshney Razvedki, der aus dem russischen Geheimdienst als Auslandsnachrichtendienst übersetzt wird, arbeiten deutsche Forschungszentren und Rüstungsunternehmen an spezialisierten Atom- und Schockwellenphysik-Projekten.

Der SVR glaubt, dass Deutschland an einem verdeckten Atomwaffenprogramm arbeiten könnte.

Das wäre ein klarer Verstoß gegen den NVV. Da Deutschland jedoch im Rahmen ihres Waffenstillstandsabkommens nichts gegen die Interessen der Vereinigten Staaten tun darf, könnte es tatsächlich den Befehlen der Vereinigten Staaten gefolgt sein.

Wenn also ein deutsches Atomwaffenprogramm vorbereitet wird, ist es entweder mit stillschweigender oder offener Zustimmung des Pentagon und des US-Geheimdienstes. Herr, Herr. Merz ist gerade der richtige gehorsame Kanzler, der mit Hilfe Washingtons auch in seine derzeitige Kanzlerposition eingegliedert ist.

Nach russischem Geheimdienst wird an diesen deutschen Universitäten recherchiert:

Karlsruher Institut für Technologie

Ruhr-Universität Bochum

Ludwig-Maximilians-Universität München

RWTH Aachen

Technische Universität Berlin

Offiziell folgt die aktuelle Verteidigungspolitik und militärische Aufrüstung Deutschlands dem NATO-Narrativ – der Aufbau einer europäischen Abschreckungsverteidigung gegen den Aggressor Russland. Egal, dass die deutschen und europäischen Staats- und Regierungschefs wissen, dass Russland keine Bedrohung ist, war nie eine Bedrohung für Europa und die Welt.

In ähnlicher Weise hat Präsident Macron gesagt, dass er plant, Frankreichs Atomkraft zu erweitern – als Teil der Macht der EU zu einer nuklearen Kraft gegen Russland. Frankreich ist bereits eine Atomnation.

Wenn jedoch tief in der Seele Deutschlands ein Seelenleckerbissen von dem übrig ist, was in letzter Zeit zu einem Neonazi-Deutschland geworden ist, hat ihre Atomforschung – außerhalb des deutschen NATO-Bündnisses – mit einer historischen Rache für 1945 zu tun. Ein Revanche-Aspiration, das Deutschland zum dritten Mal in Scherben und nicht nur in Deutschland, sondern ganz Europa und möglicherweise darüber hinaus verlassen würde.

Siehe dies für ergänzende Details.

Aber vielleicht ist genau das, was Washington will.

Schauen Sie sich den nie gewählten EU-Rat an, der darauf abzielt, das zu zerstören, was von der europäischen Wirtschaft übrig geblieben ist, durch 20-Sanktionspakete gegen Russland, und jetzt ist der 21. in Vorbereitung.

Dazu gehören strenge Beschränkungen für den Import von billigen russischen Kohlenwasserstoffen, insbesondere Gas, das die europäische Wirtschaft am Laufen halten, weltweit wachsen und konkurrieren könnte, und verbinden sie sogar nicht nur mit Russland, sondern auch mit China – näher an dem, was es einmal gab: dem massiven eurasischen Kontinent.

Das ist es, wovor der westliche Hegemon, immer noch US of A genannt, am meisten Angst hat. Washington würde alles tun, um den Wiederaufbau des alten eurasischen Kontinents zu verhindern, der in vielerlei Hinsicht natürlich seit 2013 im Gange ist, als Präsident Xi den Gürtel und die Straße schuf, nach der 2.100 Jahre alten Seidenstraße, die eine Straße überspannt, die Asien in Eurasien vereint, bis hin zu Afrika und dem Nahen Osten (Westasien) – als friedliches Mittel, um Länder durch Handel und menschliche Beziehungen zu verbinden.

Zusammenfassend kann es sein, dass das Pentagon und seine 17 Geheimdienste zusammen mit Mossad und dem MI6 Deutschland, dicht gefolgt von Macrons Frankreich, in einen EU-Atomverteidigungspakt gegen Russland geblendet haben, als eine europäische Selbstzerstörer-Strategie, die Russland gegenübersteht. Angesichts der Brillanz der Menschen an der Spitze in Deutschland und Frankreich können sie es bemerken, wenn es zu spät ist.

*

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt arbeitete. Er ist der Autor von ist ein geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt arbeitete. Er ist der Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University, Peking.

(Visited 31 times, 28 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …