Arbeit von Menschenhand bald überflüssig

Jeder, der auch nur ein wenig über den Tellerrand hinausschaut, wird verstehen, was mit der KI-Technologie auf die Menschheit zukommen wird. Ein Roboter kann rund um die Uhr arbeiten und benötigt nur wenige Minuten, um seine Energiequelle aufzuladen. Kein Gehalt, kein Urlaub, keine bezahlten Krankheitstage, kein Weihnachtsgeld, keine Sozialabgaben.

Machts Klick da oben im Schaltzentrum? Gehört der arbeitende Mensch demnächst der Vergangenheit an? Schauen Sie selbst und ziehen Sie ihre Schlüsse daraus.

Humanoider Roboter kann eigene Batterie austauschen

