Arabische Staaten rücken näher an Iran – US-Flotte erhöht den Druck im Golf

Eine überraschende diplomatische Verschiebung verändert den Nahen Osten. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und weitere arabische Staaten signalisieren Distanz zu einer militärischen Konfrontation mit Iran. Während die US-Marine ihre Präsenz im Persischen Golf ausbaut, verweigern mehrere Länder die Nutzung von Lufträumen und Stützpunkten. Vermittlungsbemühungen Chinas und die stille Unterstützung Russlands verstärken den Eindruck einer neuen regionalen Balance. Analysten warnen vor Fehlkalkulationen, die globale Energie- und Sicherheitsinteressen gefährden könnten.

