Apollo News deckt auf: „Das wird die Spritpreise explodieren lassen“ – Fritz Vahrenholt im Interview

19. März 2026 dieter Allgemein 0

Während sich die EU in ihrem Anti-CO2-Wahn hoffnungslos verzettelt, sagt sie dem nächsten Klimagas den Kampf an: Jetzt soll die Welt auch noch vor Methan gerettet werden. Mit desaströsen Folgen für die eigene Wirtschaft und Energiesicherheit. Im Interview mit Apollo News straft Energie-Expert Fritz Vahrenholt die neue EU-Verordnung ab und fordert ein sofortiges Umdenken.

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