Ölraffinerien sind das neue Schlachtfeld: Entlarvt sie einen globalen Plan, um fossile Brennstoffe auslaufen zu lassen?

Sonja van den Ende (strategic culture)

In letzter Zeit, seit Anfang 2026, haben wir ein Muster nicht nur in Russland und der Ukraine gesehen, sondern auch im Iran und den Golfstaaten, Saudi-Arabien, Venezuela und allen Ländern, die Ölreserven haben – oder besser gesagt, es produzieren.

Russland und Ukraine: Seit Beginn des Konflikts führt die Ukraine groß angelegte Drohnenangriffe auf russische Ölanlagen durch, mit Dutzenden von Treffern in den Jahren 2025 und 2026, wie etwa in der Nähe von Moskau und St. In letzter Zeit in Petersburg. Außerdem hat Russland viele Kraftwerke in der Ukraine angegriffen, als Vergeltung für die Schäden, und – natürlich nicht in der westlichen Presse erwähnt – die Angriffe auf die militärischen Einrichtungen der Ukraine und direkt an den NATO-Einrichtungen beteiligt. Dies verursacht eine sichtbare Treibstoffkrise und einen hohen wirtschaftlichen Druck auf der ganzen Welt.

Der Nahe Osten – oder besser gesagt Westasien (Straße von Hormus): Im März 2026 führten Konflikte im und um den Iran – also der US-Krieg gegen den Iran – zu schweren Störungen der wichtigsten Ölarterie der Welt. Darüber hinaus waren große Einrichtungen wie die Raffinerie Saudi-Arabiens, mit Drohnenangriffen aus dem Iran konfrontiert, die die globalen Exporte vorübergehend einstellten.

Es gibt mehrere Gründe, warum wir diese Angriffe auf Ölraffinerien sehen. Erstens wollen verschiedene Regierungen und NGO-Gruppen, insbesondere in Westeuropa, den USA und Kanada, die physische Ölversorgung der Welt „zerstören“. Dies sind mächtige globale Bewegungen, Regierungen, Wissenschaftler (von Regierungen bezahlt) und Aktivisten, die sich der Verringerung der globalen Abhängigkeit vom Öl verschrieben haben – ein Prozess, der als Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bekannt ist. Sie argumentieren, dass Öl einen Faktor für den Klimawandel ist.

Gleichzeitig führen geopolitische Konflikte zur vorübergehenden physischen Zerstörung der Ölinfrastruktur. Die USA unter Donald Trump und seinem „deaktivierten“ MAGA-Konzept sind zu einer Kriegsregierung geworden, die Präsidenten in Venezuela (ein ölreiches Land) entführt, Kuba bedroht, Europa bedroht, einen Krieg gegen den Iran begonnen hat und durch Waffenlieferungen an Israel an die Vernichtung der Gazaner und den blutigen Krieg im Libanon mitschuldig ist. Auch – und das muss immer wieder gesagt werden – sind sie mitschuldig am Krieg gegen Russland; schließlich, genau wie bei Israel, verkaufen sie in diesem Fall Waffen an Europa, die für die Ukraine bestimmt sind. Russische Bürger sterben fast täglich an Raketen und vor allem an Drohnen.

Europa konzentriert sich auf Russland und führt Krieg gegen Russland über die Ukraine. In letzter Zeit haben wir einen Fokus auf Angriffe auf Ölraffinerien und Terrorismus (Anschläge auf Zivilisten) wie in Starobelsk und in jüngerer Zeit auf den Busangriff, bei dem Kinder verletzt wurden, gesehen. Der Bus war auf dem Weg von Belarus in die russische Region Brjansk für ein freundliches Jugendfußballturnier. Selbst auf höchster Ebene, bei den Vereinten Nationen, bestreitet Europa den Angriff auf die Kinder und behauptet, dass er nie stattgefunden hat – alles Propaganda von den „bösen“ Russen, weil die Ukraine sagt, dass sie es nicht getan haben! Die Situation mit europäischen Politikern ist so schlimm, dass es keine Frage mehr an Diplomatie, Empathie oder gar eine Untersuchung gibt. Europa hat sich in Bezug auf Demokratie und Menschlichkeit zurückgebildet.

Europa, insbesondere Westeuropa, ist (zusammen mit vielen anderen westlichen Ländern) mitschuldig an der Eskalation der aktuellen Kriege gegen den Iran, Gaza, den Libanon und natürlich Russland – Kriege, die von den USA und Israel begonnen wurden. Europa, oder besser gesagt seine Politiker und Medien, schweigt, wenn russische zivile Opfer eintreten, und unterstützt die Ukraine weiterhin durch dick und dünn, obwohl sie genau wissen, dass die Ukraine das korrupteste Land in Europa ist, in dem Männer von den Straßen gepflückt und zum Kampf gezwungen werden. Oder, wie kürzlich, als ein korrupter ukrainischer Oligarch in Monaco zum Ziel eines Attentats von Selenskyjs krimineller Bande wurde. Europa kümmert sich nicht um all diese Korruptionsskandale, noch um die vielen rechten Radikalen in der ukrainischen Regierung, wie das Asow-Regiment, oder andere Neonazi-Gruppen, die jedes Jahr in verschiedenen ukrainischen Städten Märsche abhalten – etwas, mit dem Hitler zweifellos sehr zufrieden gewesen wäre. Aber ja, das ist Demokratie, sagen sie… aber in Wirklichkeit erleben wir Faschismus.

Berichten in westeuropäischen Ländern zufolge greift die Ukraine die Ölraffinerien an, und die Russen müssen sich nun für Benzin anstellen. Natürlich ist Europa mitschuldig – etwas, das sie niemals zugeben werden. Aber warum? Denn viele der Drohnen, die die Ukraine startet, werden in Europa produziert, zum Beispiel in den Niederlanden: Die Drohnenfabrik „Ukrainisch“ in Hengelo namens Destinus ist ein sogenanntes innovatives Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtunternehmen mit einer großen Anlage in Hengelo, Niederlande. Sie produzieren fortschrittliche Langstreckendrohnen und Düsentriebwerke (Turbojets), die von der Ukraine eingesetzt werden und natürlich Kinder und Zivilisten in Russland töten.

Für Europa – also die radikalisierten Politiker, die, wie erwähnt, die Ukraine „durch dick und dünn“ unterstützen – sind die Angriffe auf Ölraffinerien groß. Aber ihre Heuchelei ist, dass sie, wie aus vielen Berichten hervorgeht, nie so viel Flüssigerdgas (LNG) aus – ja, trotz ihrer Propaganda – Russland im Jahr 2026 importiert haben. „Die Europäische Union hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 eine Rekordmenge an Flüssigerdgas (LNG) aus Russland importiert. LNG ist die Achillesferse der europäischen Energiesicherheit geworden. Frankreich, Belgien und Spanien kauften nach Angaben des Forschungsinstituts Institut für Energiewirtschaft und Finanzanalyse (IEEFA) das meiste russische LNG. Schiffe, die LNG-Ladungen aus Russland transportieren, kamen auch im Rotterdamer Hafen an, von denen ein Teil wieder in andere Länder exportiert wird.

Russisches Öl strömt auch weiterhin nach Europa, wie die LNG, so der Hafen von Antwerpen (Belgien). Die EU versucht, dies zu verhindern, indem sie Schiffe (in der Regel unter einer anderen Flagge fährt) mit russischem Öl und im schlimmsten Fall die Besatzung festhält, die normalerweise keine Russen sind, sondern Mitglieder anderer ethnischer Gruppen, die auf den Schiffen arbeiten. Sanktionspakete, wie das jüngste 21st-Paket, richten sich auch an Russlands sogenannte „Schattenflotte“.

Aber europäische Politiker bevorzugen „teures“ LNG aus Amerika, während Amerika Europa häufiger mit Krieg droht als Russland es jemals getan hat. Betrachten wir zum Beispiel Grönland, die Einmischung von Elon Musk in Deutschland und die Drohungen gegen Bundeskanzler Merz in Deutschland oder den Krieg gegen den Iran, der eine Bedrohung für die Ölpreise in Europa darstellt. Die europäischen politischen Führer handeln unklug – oder besser dumm. Letztendlich ist es die europäische Bevölkerung, die den Preis für teures Öl und Gas zahlen muss, die oft weniger Gehalt und Geld haben als Politiker.

Angriffe auf Ölraffinerien und andere Energieanlagen – also „Energieanlagen für Bevölkerung und Wirtschaft“ – sind zur jüngsten Eskalation durch den Westen und Amerika geworden, eine neue Eskalation für die Bürger verschiedener Länder wie die Ukraine, Russland, den Iran und die Golfstaaten, aber auch für Europa. Langsam zerlegen die Mächtigen der Erde die Energieversorgung der Bevölkerung. Einige Verschwörungstheoretiker glauben, dass dies ein vorsätzlicher Plan ist, und man würde in der Tat fast anfangen, so zu denken.

Denken Sie an die Agenda 2030 der Vereinten Nationen: Unter der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (UN) wird die Beseitigung fossiler Brennstoffe in erster Linie durch erschwingliche und saubere Energie sowie verantwortungsvollen Verbrauch und Produktion angetrieben, argumentieren sie. Obwohl ein verbindlicher globaler Vertrag keine vollständige Ausrottung vorschreibt, erfordert der Rahmen aktiv einen systematischen Übergang weg von Kohle, Öl und Gas, um Netto-Null-Klimaziele zu erreichen. Mit anderen Worten, die Beseitigung von Öl, Gas und Kohle – und wir sehen, dass dieser Prozess jetzt stattfindet. Normalerweise nutzen die „Mächtigen“ der Erde den Krieg als Mittel für ihre Ziele und Pläne, um ihre Bürger von der Realität abzulenken.

Denken Sie an den Ersten Weltkrieg, in dem die Großmächte ihre Kanonen und neuen Waffen neben chemischen und biologischen Waffen getestet haben. Die damalige Industrierevolution verwandelte den Ersten Weltkrieg in den ersten hochmechanisierten globalen Konflikt und veränderte die Welt – natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg. Wenn wir den Wissenschaftlern glauben wollen, sind wir jetzt in der vierten industriellen Revolution angekommen. Kanonen sind zu Drohnen geworden, und physische Arbeitsplätze sind zu Internetjobs geworden – oder gar keine Jobs. Ein großer Teil der Weltbevölkerung muss also ausgerottet werden. Das gleiche Szenario wie 1914, aber in einer modernisierten Version: Krieg und ein Virus (die Spanische Grippe).

Abschließend mit den Worten des derzeitigen NATO-Generalsekretärs, des ehemaligen niederländischen Premierministers Mark Rutte, der während der COVID-19-Krise wörtlich sagte, dass „die Welt nie wieder dieselbe sein würde“ oder dass die Bürger (ich denke, er meinte Europäer) sich auf einen Krieg vorbereiten sollten, der noch schlimmer wäre als das, was ihre Eltern oder Großeltern erlebt hatten (der Zweite Weltkrieg). Sie fragen sich, was er eigentlich darüber weiß. Was wurde zum Beispiel auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) oder der Bilderberg-Gruppe diskutiert, die von dem deutschen (SS-Offizier) Prinz Bernhard, Prinz-Gemahl der ehemaligen niederländischen Königin Juliana, gegründet wurde? Man könnte meinen, dass Mark Rutte nicht so völlig gestört und radikalisiert sein könnte, dass er sich das selbst ausgedacht hat!

Es muss einen Plan für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, einen Krieg mit Russland und die Bevölkerungsreduzierung geben – sonst würde Europa von Verrückten (Männern und Frauen) regiert werden. Auf der anderen Seite hat Europa schon viele Verrückte gekannt: Napoleon, Hitler, Mussolini – und Amerika hat auch einen: Donald Trump, der heute Krieg führt und morgen einen Tag des Friedens ausruft, nur um am Tag darauf wieder Bomben, Drohnen und Granaten zu drohen oder Boykotte zu handeln!

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