Angela Merkel erhält EU-Verdienstorden für ihre Mitwirkung an der Zerstörung Europas

Die Veranstaltung fand in den internationalen Medien kaum Beachtung. Die Europäische Union veranstaltete zum ersten Mal eine Feier zu Ehren der Preisträger des Europäischen Verdienstordens, mit dem einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft gewürdigt werden sollen, die einen bedeutenden Beitrag zur „Integration“ des EU-Projekts geleistet haben. (Vgl. Europäisches Parlament)

Quelle: legitim

Von den 20 Nominierten nahmen 13 Preisträger an der Zeremonie im Plenarsaal des Parlaments in Straßburg teil und hielten eine Rede vor dem Plenum, nachdem sie die Auszeichnung von der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, entgegengenommen hatten. Unter den Anwesenden befand sich auch die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Merkel trug die Auszeichnung sichtlich erfreut und betrat dann das Podium, um das System der Europäischen Union zu loben. Anschließend forderte sie eine weitere Ausweitung der Bemühungen der EU-Bürokratie, abweichende Meinungen zur Masseneinwanderung durch die „Regulierung“ (Zensur) sozialer Medien zum Schweigen zu bringen.

Einwanderungsfeindliche Bewegungen im Vereinigten Königreich und in der EU entwickeln sich rasch zu politischen Giganten, was vor allem auf die steigende Kriminalität und die kulturelle Aushöhlung zurückzuführen ist, die durch den Zustrom von Millionen von Asylsuchenden aus der Dritten Welt, darunter viele aus islamischen Ländern, verursacht werden. Die ideologischen und religiösen Überzeugungen dieser Migranten stehen in völligem Widerspruch zu westlichen Werten, was zu sozialen Unruhen unter den einheimischen Europäern führt.

Es überrascht nicht, dass Millionen von Europäern nicht länger bereit sind, den Untergang der westlichen Zivilisation hinzunehmen. Bewegungen für eine Remigration nehmen exponentiell zu, und EU-Globalisten bemühen sich verzweifelt, diese zu stoppen, vor allem durch Online-Zensur und Gesetze gegen „Hassrede“.

Merkel spielte eine wesentliche Rolle bei der Zerstörung Europas, als ihre Regierung 2015 eine Flutwelle offener Grenzen auslöste. Unter dem Vorwand des Krieges in Syrien drängten Deutschland, Großbritannien und eine Handvoll anderer Regierungen die Europäer 2015 dazu, eine Flut von Millionen von Asylsuchenden aus der Dritten Welt aufzunehmen.

Anfangs behaupteten Politiker wie Merkel, der Prozess sei nur vorübergehend und die Migranten kämen aus kriegsgeschüttelten Regionen. Das war eine Lüge. Stattdessen strömten Migranten nach Deutschland in der Erwartung, Zugang zum europäischen Wohlstand zu erhalten – und das gelang ihnen bis zu einem gewissen Grad auch.

Rund 60 % der deutschen Sozialhilfeempfänger sind Migranten oder Kinder von Migranten. Die Asylsuchenden haben sich wie Zecken festgesetzt und Europa nie wieder verlassen. Im Rahmen der EU-Grenzpolitik konnten sich Migranten, sobald sie in einen Mitgliedstaat eingereist waren, in jeden anderen Mitgliedstaat ausbreiten. Deutschland forderte, dass die Union die Last der Millionen von Migranten, die auf der Suche nach leichtem Reichtum waren, mittrage. Eine große Zahl der Migranten stammte nicht aus Syrien, nutzte das Asylverfahren jedoch trotzdem aus.

Den Europäern wurde gesagt, sie würden verzweifelten Familien helfen. Man versicherte ihnen, die Migranten würden die EU-Wirtschaft ankurbeln und den Arbeitsmarkt beleben. Man versicherte ihnen, die Migranten würden sich in die westliche Gesellschaft integrieren und Multikulturalismus sei die Zukunft der Welt.

Tatsächlich sind 55 % bis 65 % aller Migranten alleinstehende Männer im wehrfähigen Alter. Die deutsche Wirtschaft (und die der meisten EU-Staaten) befindet sich in einem steilen Niedergang. Migranten aus der Dritten Welt sind stammesorientiert und betrachten die Europäer als eine Bevölkerung, die es zu unterwerfen gilt. Islamische Migranten sehen die Öffnung der Grenzen als einmalige Gelegenheit, den Westen endlich von innen heraus zu unterwerfen – im Rahmen dessen, was sie oft als „verdeckten Dschihad“ bezeichnen. Multikulturalismus wird nun als Fluch Europas angesehen, während die Region immer schneller dem Zusammenbruch entgegenrast.

Heute werden einheimische Europäer wegen ihrer Ablehnung der offenen Migration als „fremdenfeindlich“ getadelt. EU-Beamte behaupten, dass der Bevölkerungsfluss notwendig sei, um den Kolonialismus, die Kriege im Nahen Osten und sogar den vom Menschen verursachten Klimawandel (der nicht existiert) wiedergutzumachen. Mit anderen Worten: Von den Europäern wird erwartet, dass sie sich für den Erfolg des Westens schämen.

Die Verehrung von Politikern wie Merkel ist eine Verehrung der Sabotage. Das ergibt wenig Sinn, bis man versteht, dass das eigentliche Ziel des Multikulturalismus die Zerstörung westlicher Gesellschaften und ihrer Prinzipien ist. In den Augen der Globalisten ist Merkel wahrhaftig eine Heldin.

Quelle: ZeroHedge

(Visited 20 times, 20 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …