Die New York Post, die Trump einst seine „liebeszeitung“ nanntefavorite newspaper, veröffentlichte gerade, was sie behauptet, alle 28 punkte des russisch-ukrainischen friedensabkommens zu sein, an dem russland und die usa in den letzten wochen heimlich gearbeitet haben. Was folgt, ist der Text jedes einzelnen Punktes, wie in der in ihrem Artikel zu diesem Thema geteilten Infografik beschrieben, die dann prägnant analysiert wird, mit einigen Beobachtungen über den Inhalt der Vereinbarung und ihren Zeitpunkt, der die Analyse abrundet:

1. Die Souveränität der Ukraine wird bestätigt.

Dies bezieht sich auf Russland, das das Recht der Ukraine respektiert, ihre Angelegenheiten sowohl in- als auch ausländische und jeweils in Übereinstimmung mit den in diesem Abkommen festgelegten Bedingungen zu verwalten. Es ist so ziemlich symbolisch und zielt darauf ab, das Ergebnis dieses Konflikts als (Faux-)Sieg für die Ukraine inmitten der Erzählung zu drehen, die von ihm und dem Westen, dass Russland das ganze Land erobern will, vorangetrieben wurde. Einige staatsangrenzende „nicht-russische Pro-Russen“ (NRPR) haben auch versehentlich durch ihren sensationellen Kommentar Glauben darüber verliehen.

2. Zwischen Russland, der Ukraine und Europa wird ein umfassendes Nichtangriffsabkommen geschlossen. Alle Unklarheiten der letzten 30 Jahre werden als erledigt betrachtet.

Dies bezieht sich auf die Reform der europäischen Sicherheitsarchitektur und könnte daher aufgrund der damit verbundenen Probleme wahrscheinlich ein langwieriger Prozess sein. Einige von ihnen sind Russlands Zugang zu Kaliningrad, die Schifffahrt über die Ostsee und seine Opposition gegen Atomwaffen in Polen, während Polen, dessen verlorener Großmachtstatus mit Unterstützung der USA wiederbelebt wird, russische taktische Atomwaffen und Oreschniken aus Belarus heraus will. Die EU Defense Line„EU-Verteidigungslinie“, die zwischen der NATO und Russland-Weißrussland aufgebaut wird, wird wahrscheinlich auch ein „neuer Eiserner Vorhang“ werden.

3. Es wird erwartet, dass Russland nicht in die Nachbarländer einmarschieren wird und die NATO nicht weiter expandieren wird.

Dieses Quid pro quo, das Verifizierungs- und Durchsetzungsmechanismen in Bezug auf den Status der Streitkräfte entlang des „neuen Eisernen Vorhangs“ beinhalten könnte, soll ihr Sicherheitsdilemma lindern und so einige der oben genannten Kompromisse erleichtern. Die USA hätten auch einen Vorwand für die Umverteilung einiger ihrer EU-gestützten Kräfte in den Asien-Pazifik-Raum, um China robuster einzudämmen, während Russland dasselbe für die Neuausrichtung seiner strategischen Aufmerksamkeit nach Süden als Reaktion auf die Ausweitung des türkischen Einflusses dort haben würde.

4. Zwischen Russland und der NATO wird ein von den Vereinigten Staaten vermittelter Dialog geführt, um alle Sicherheitsfragen zu lösen und Bedingungen für eine Deeskalation zu schaffen, um die globale Sicherheit zu gewährleisten und die Möglichkeiten für die Zusammenarbeit und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung zu erhöhen.

Dies verstärkt das, was in Bezug auf das Erreichen einer Reihe von gegenseitigen Kompromissen zur Linderung ihres Sicherheitsdilemmas geschrieben wurde, mit der Absicht, die US-amerikanischen und russischen Streitkräfte freizugeben, um sich wieder auf den Asien-Pazifik-Raum und den Südkaukasus-Zentralasien zu konzentrieren, um China und die Türkei auszugleichen. Es besteht auch die spekulative Chance, dass die USA die Ausweitung des Einflusses des NATO-Mitglieds Turkiye dort im Austausch für Russland begrenzen könnten, um seine militärisch-technische und möglicherweise energiepolitische Zusammenarbeit mit China einzuschränken.

5. Die Ukraine erhält verlässliche Sicherheitsgarantien.

Es wurde im vergangenen März bewertet, dass „die Ukraine bereits Artikel 5 Garantien von einigen NATO-Ländern hat“ aufgrund der Vielzahl von „Sicherheitsgarantien“, die sie mit den Mitgliedern des Blocks im Vorjahr vereinbart hat, die alle in der vorherigen Analyse verlinkt sind. Dieser Punkt ist daher überflüssig, könnte aber auch auf eine Offenheit zwischen diesen Staaten – den USA, Polen, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien – hindeuten, einige der Bedingungen neu zu verhandeln, um sie für die Ukraine noch günstiger zu machen.

6. Die Größe der ukrainischen Streitkräfte wird auf 600.000 Mitarbeiter begrenzt.

Das operationEntmilitarisierungsziel der Sonderoperation würde durch diese Mittel im Geiste erreicht werden, obwohl die Lücke sein könnte, dass die Ukraine immer noch Söldner einsetzen könnte, um diese Grenze zu umgehen. Dennoch würde mit glaubwürdigen Überprüfungs- und Durchsetzungsmechanismen der Geist dieses Punktes respektiert werden. Russland sollte daher in Betracht ziehen, dies unverzüglich vorzuschlagen, um das Szenario abzuwenden, dass die Ukraine den Frieden heimlich untergräbt (vielleicht in Absprache mit dem subversiven und kriegstreiberischen Vereinigten Königreich).

7. Die Ukraine stimmt zu, in ihrer Verfassung zu verankern, dass sie nicht der NATO beitreten wird, und die NATO stimmt zu, in ihre Statuten eine Bestimmung aufzunehmen, dass die Ukraine in Zukunft nicht zugelassen wird.

Russlands Ziel, die konstitutionelle Neutralität der Ukraine wiederherzustellen, würde auch durch diese Mittel im Geiste erreicht werden, obwohl die „Sicherheitsgarantien“, die die Ukraine erhalten würde (oder besser gesagt in ein Friedensabkommen umgewandelt und möglicherweise erweitert werden würde, bevor es unterzeichnet wird), es zu einem Schattenmitglied des Blocks machen. In jedem Fall würde Russlands langjährige Besorgnis über die Provokation des Dritten Weltkriegs durch Russland in jedem Fall gelindert werden, und dies könnte dann die Grundlage für die Reparatur der russisch-NATO-Beziehungen bilden.

8. Die NATO stimmt zu, keine Truppen in der Ukraine zu stationieren.

Das „Karriere-Militärpersonal aus Frankreich und dem Vereinigten Königreich“, von dem der russische Auslandsgeheimdienst Ende September berichtete, dass er „bereits in Odessa angekommen“ sei, würde stillschweigend zurückgezogen, aber der Block könnte seine Fähigkeiten im regionalen Führer Polen als Notfallmaßnahme stark ausbauen. Der Zweck wäre, Russland abzuschrecken, wenn auch innerhalb der Bedingungen der neuen europäischen Sicherheitsarchitektur, über die sie verhandeln werden, indem die NATO-Truppen bereit sind, einzugreifen, wenn „Round 2“ jemals beginnt.

9. Europäische Kampfjets werden in Polen stationiert sein.

Dieser Punkt bestätigt, dass Polen die regionale Eindämmung Russlands nach dem Ende des ukrainischen Konflikts anführen wird, dessen Rolle Russland wohl die Aufmerksamkeit entzog, weil es Polen bisher als „nur eine weitere US-Marionette“ unterschätzte. Das Bewusstsein für seine Rolle scheint in den letzten Wochen endlich einigen einflussreichen Menschen zugenommen zu haben, wie der Anstieg der antipolnischen Inhalte durch staatlich benachbarte NRPRs nahelegt, die die Öffentlichkeit vorbehalten könnten, eine Wiederbelebung der historischen russisch-polnischen Rivalität zu erwarten.

10. US-Garantie:

* Die USA erhalten eine Entschädigung für die Garantie;

* Wenn die Ukraine in Russland einmarschiert, verliert sie die Garantie;

* Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, werden zusätzlich zu einer entschlossenen koordinierten militärischen Reaktion alle globalen Sanktionen wieder eingeführt, die Anerkennung des Neugebiets und alle anderen Vorteile dieses Abkommens werden widerrufen;

* Wenn die Ukraine eine Rakete in Moskau oder St. Petersburg ohne Grund gilt die Sicherheitsgarantie als ungültig.

Die USA werden von ihren „Sicherheitsgarantien“ für die Ukraine profitieren, so wie sie jetzt davon profitiert, Waffen über die NATO an sie zu verkaufen; jede grenzüberschreitende Truppenbewegung wird den Zorn der USA auf der Seite provozieren; die USA werden vermutlich diejenigen, mit denen sie neue Handelsabkommen (China, Indien) aushandelt, dazu zwingen, ihre Sanktionen gegen andere nach den kambodschanischen und malaysischen Präzedenzfällen als Abschreckung für Russland zu erhalten; und die Ukraine

11. Die Ukraine hat Anspruch auf EU-Mitgliedschaft und erhält einen kurzfristigen präferenziellen Zugang zum europäischen Markt, während dieses Thema in Betracht gezogen wird.

Das Problem ist, dass „Polen den Vorstoß der EU, die Ukraine-Mitgliedschaft schnell zu gewähren“ behindert, wie Anfang November bewertet und in der vorangegangenen hyperlinked Analyse erläutert wurde. Kurz gesagt, Polen weigert sich immer noch einseitig, billiges (und minderwertiges) ukrainisches Getreide in seinen Binnenmarkt zu lassen, was die Lebensgrundlage seiner Bauern ruinieren und anschließend seine Agrarindustrie zum Einsturz bringen würde. Eine Ausnahme für Polen muss daher wahrscheinlich in diese Vereinbarung aufgenommen werden, damit sie genehmigt werden kann.

12. Ein mächtiges globales Maßnahmenpaket für den Wiederaufbau der Ukraine, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

a. Schaffung eines ukrainischen Entwicklungsfonds für Investitionen in schnell wachsende Branchen, einschließlich Technologie, Rechenzentren und künstlicher Intelligenz;

b. Die Vereinigten Staaten werden mit der Ukraine zusammenarbeiten, um die ukrainische Gasinfrastruktur, einschließlich Pipelines und Speicher, gemeinsam wieder aufzubauen, zu entwickeln, zu modernisieren und zu betreiben.

c. Gemeinsame Anstrengungen zur Sanierung von vom Krieg betroffenen Gebieten für die Wiederherstellung, den Wiederaufbau und die Modernisierung von Städten und Wohngebieten;

d. Infrastrukturentwicklung;

e. Gewinnung von Mineralien und natürlichen Ressourcen.

F. Die Weltbank wird ein spezielles Finanzierungspaket entwickeln, um diese Bemühungen zu beschleunigen.

Der Kern besteht darin, globale Anteile an der ukrainischen Infrastruktur zu schaffen, da Russland sie in „Runde 2“ ins Visier nimmt, wenn die meisten Interessengruppen (wahrscheinlich einschließlich China und Indien) Sanktionen gegen sie verhängen. Die NATO-Stakeholder würden auch zumindest ihre laufende militärisch-strategische Zusammenarbeit mit der Ukraine wieder aufnehmen und höchstens von ihren polnischen Stützpunkten aus in den Konflikt eingreifen, wenn auch nur, um zur Dnjepr zu rennen, um die Ukraine de facto zu teilen, indem sie den Westen unter ihr Dach bringen, um den Vormarsch Russlands zu stoppen.

13. Russland wird wieder in die Weltwirtschaft integriert:

a. Die Aufhebung der Sanktionen wird von Fall zu Fall erörtert und in Etappen vereinbart.

b. Die Vereinigten Staaten werden ein langfristiges Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, natürliche Ressourcen, Infrastruktur, künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Seltenerdmetallgewinnungsprojekte in der Arktis und andere für beide Seiten vorteilhafte Unternehmenschancen abschließen.

c. Russland wird eingeladen, wieder der G8 beizutreten.

Dieser Punkt ergänzt den vorhergehenden Punkt, indem er Russland konkrete wirtschaftliche Gründe gibt, seine Hardliner/Falken zurückzuhalten, und stimmt mit dem Geist der Vorschläge der „kreativen Energiediplomatie“ überein, die hier im Januar geteilt wurden. Die Aspekte der technischen Zusammenarbeit werden zu einer komplexen Interdependenz zwischen Russland und den USA innerhalb der „Vierten industriellen Revolution“/„Great Reset“ (4IR/GR) auf Kosten von Putins Souveränitätsplänen in diesem Bereich und Russlands möglicher Zusammenarbeit mit China führen.

14. Die gefrorenen Fonds werden wie folgt verwendet:

* $ 100 Milliarden an eingefrorenen russischen Vermögenswerten werden in US-geführte Bemühungen zum Wiederaufbau und zur Investition in der Ukraine investiert. Die USA erhalten 50% der Gewinne aus diesem Unternehmen.

* Europa wird $ 100 Milliarden hinzufügen, um den Investitionsbetrag für den Wiederaufbau der Ukraine zu erhöhen. Tiefkühlfonds der europäischen Fonds werden aufgefroren.

* Der Rest der eingefrorenen russischen Gelder wird in ein separates US-russisches Investitionsvehikel investiert, das gemeinsame Projekte in bestimmten Bereichen durchführen wird. Der Fonds wird darauf abzielen, die Beziehungen zu stärken und die gemeinsamen Interessen zu erhöhen, um einen starken Anreiz zu schaffen, nicht in Konflikte zurückzukehren.

Der erste Teil setzt den Trend fort, dass die USA von diesem Konflikt profitieren, zuerst vom Verkauf von Waffen an die Ukraine über die NATO und dann vom Erhalt einer Entschädigung für ihre Sicherheitsgarantien für dieses Land, während der zweite mit der in den beiden vorangegangenen Punkten vorgeschlagenen multidimensionalen Abschreckungspolitik übereinstimmt. Es wird auch die komplexe Interdependenz zwischen Russland und den USA im Geiste dessen, was hier im April vorgeschlagen wurde, weiter stärken, wie Russlands eingefrorene Vermögenswerte große US-Deals finanzieren könnten.

15. Es wird eine gemeinsame amerikanisch-russische Arbeitsgruppe zu Sicherheitsfragen eingerichtet, die die Einhaltung aller Bestimmungen dieses Abkommens fördert und gewährleistet.

Dieser Punkt befriedigt teilweise das, was in dieser Analyse in Bezug auf die Schaffung glaubwürdiger Überprüfungs- und Durchsetzungsmechanismen vorgeschlagen wurde, muss aber noch konkretisiert werden, um wirksam zu sein. Russland könnte diesen Kanal auch vor allem verwenden, um präventiv gemeinsame britisch-ukrainische Provokationen unter falscher Flagge abzuwenden, vor denen seine Spione gelegentlich gewarnt haben about, indem sie die USA dazu bringen, sie zuerst zu stoppen. Diese Arbeitsgruppe könnte auch dazu beitragen, den Status der Kräfte entlang des „neuen Eisernen Vorhangs“ zu verwalten.

16. Russland wird seine Politik der Nichtangriffspolitik gegenüber Europa und der Ukraine gesetzlich festschreiben.

Dies wird genauso symbolisch sein wie die Bestätigung der Souveränität der Ukraine und auch darauf abzielen, das Ergebnis dieses Konflikts zu drehen, wie ein (fauler) Sieg für die Ukraine, wie in Punkt 1 erläutert wurde. Es bleibt abzuwarten, ob dies die öffentlichen Äußerungen russischer Beamter und/oder die Inhalte, die von öffentlich finanzierten russischen Medien (sowohl inländische als auch internationale) und staatlich angrenzenden NRPRs hervorgebracht werden, beeinflussen werden. Eine andere Frage ist, welche Konsequenzen folgen könnten, wenn Europa und/oder die Ukraine einer ihrer Aussagen oder Inhalte widersprechen.

17. Die Vereinigten Staaten und Russland werden sich bereit erklären, die Gültigkeit der Verträge über die Nichtverbreitung und Kontrolle von Atomwaffen, einschließlich des START-Vertrags, zu verlängern.

Dies steht im Einklang mit Putins Vorschlag, den New START nach seinem Auslauf im kommenden Februar um ein weiteres Jahr zu verlängern, was Russland und den USA genügend Zeit geben würde, ihre Modernisierung im Einklang mit den neuesten Sicherheitsherausforderungen auszuhandeln. Zu den wichtigsten gehören Trumps „Goldener Dom“-Megaprojekt, Russlands neueste Raketenvorstöße, die als Reaktion auf den Rückzug der USA aus anderen Rüstungskontrollpakten, die Verbreitung von Drohnen und die Militarisierung des Weltraums entwickelt wurden.

18. Die Ukraine stimmt zu, ein nicht-nuklearer Staat im Einklang mit dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen zu sein.

Der Flirt der Ukraine mit der Entwicklung von Atomwaffen im unmittelbaren Vorfeld der Sonderoperation war einer der Gründe, warum Putin sie letztendlich genehmigte, um dies zu verhindern. Es wäre daher ein Sieg für Russland, wenn die Ukraine dieser Bestimmung zustimmen würde, aber wie bei vielen anderen Punkten in diesem Abkommen müssen auch glaubwürdige Überprüfungs- und Durchsetzungsmechanismen umgesetzt werden. Diese könnten über die in Punkt 15 festgelegten gemeinsamen Sicherheitsarbeitsgruppen verhandelt werden.

19. Das Kernkraftwerk Saporischschja wird unter der Aufsicht der IAEO ins Leben gerufen und der produzierte Strom wird gleichmäßig zwischen Russland und der Ukraine verteilt – 50:50.

Russland hatte sich bisher dagegen ausgesprochen, ein Element seiner Souveränität über dieses Kraftwerk einzuräumen, so dass dieser Punkt einen unbestreitbaren Kompromiss seinerseits darstellt, obwohl er vernünftig ist, wenn man die Kompromisse betrachtet, die die Ukraine, die EU, die NATO und die USA wie in diesem Abkommen vorgeschlagen machen. Es wird auch wichtig dazu beitragen, die Grundlage für die Wiederherstellung der russisch-ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen nach dem Ende des Konflikts zu schaffen, was als eine weitere gegenseitige Abschreckung gegen das Szenario „Runde 2“ dienen könnte.

20. 20. Beide Länder verpflichten sich, Bildungsprogramme in Schulen und der Gesellschaft umzusetzen, die darauf abzielen, das Verständnis und die Toleranz verschiedener Kulturen zu fördern und Rassismus und Vorurteile zu beseitigen:

a. Die Ukraine wird EU-Vorschriften über religiöse Toleranz und den Schutz sprachlicher Minderheiten erlassen.

b. Beide Länder werden sich bereit erklären, alle diskriminierenden Maßnahmen abzuschaffen und die Rechte der ukrainischen und russischen Medien und der russischen Bildung zu gewährleisten.

c. Alle Nazi-Ideologie und -Aktivitäten müssen abgelehnt und verboten werden.

Dieser Punkt würde das Entnazifizierungsziel der Spezialoperation erfüllen und die rechtliche Grundlage für die Wiederherstellung der russisch-ukrainischen soziokulturellen Beziehungen nach dem Ende des Konflikts legen. Es wird auch angedeutet, dass russische Beamte, ihre öffentlich finanzierten Medien und staatsangrenzenden NRPRs die gegenwärtige Getrenntheit des ukrainischen Volkes trotz ihrer historischen Einheit mit den Russen, die Putin im Juli 2021 in seinem Magnum-Opus ausgearbeitet hat, nicht länger leugnen können. Er selbst selbst schrieb auch wichtig darin, dass dies mit Respekt behandelt werden muss!“

21. Gebiete:

a. Krim, Luhansk und Donezk werden de facto als Russisch anerkannt, auch von den Vereinigten Staaten;

b. Cherson und Saporischschja werden entlang der Kontaktlinie eingefroren, was de facto eine Anerkennung entlang der Kontaktlinie bedeutet;

c. Russland wird andere vereinbarte Gebiete, die es kontrolliert, außerhalb der fünf Regionen aufgeben;

d. Die ukrainischen Streitkräfte werden sich aus dem Teil der Oblast Donezk zurückziehen, den sie derzeit kontrollieren, und diese Rückzugszone wird als neutrale demilitarisierte Pufferzone betrachtet, die international als Territorium der Russischen Föderation anerkannt ist. Die russischen Streitkräfte werden diese demilitarisierte Zone nicht betreten.

Dies stellt einen bedeutenden Kompromiss dar, da Russland die Gesamtheit der umstrittenen Regionen für eine eigene hält. Punkt 2 schreibt auch vor, „alle Unklarheiten der letzten 30 Jahre“ zu lösen, damit Russland diese Ansprüche nach dem Einfrieren der Front nicht behalten konnte, aber die Verfassung verbietet die Abtretung des Territoriums. Dennoch könnte der hier im August vorgeschlagene rechtliche Umstand eingesetzt werden, bei dem das Verfassungsgericht entscheiden könnte, dass es keine „Abseits“ gibt, da die aufgegebenen Ansprüche kein Land unter seiner Kontrolle betreffen würden.

22. Nach der Vereinbarung über künftige territoriale Vereinbarungen verpflichten sich sowohl die Russische Föderation als auch die Ukraine, diese Vereinbarungen nicht mit Gewalt zu ändern. Sicherheitsgarantien gelten nicht im Falle eines Verstoßes gegen diese Verpflichtung.

Dieser Punkt verstärkt die Abschreckungspolitik, die bereits in der Vereinbarung vorgeschlagen wurde, indem politisch-diplomatische Mittel zur Beilegung künftiger territorialer Streitigkeiten gefördert werden. Die ausdrückliche Rücknahme der „Sicherheitsgarantien“, die auf die andere Seite ausgedehnt werden, die Kraft gegen die andere anwendet, was darauf hindeutet, dass sogar Drohnenangriffe und Beschuss (einschließlich Feindseligkeiten mit sub-„Invasion“ nach „Invasionen“, die bereits um Punkt 10 verboten sind), dazu führen soll, dass sie ihre Hardliner / Falken / Revisionisten maximal zurückhalten.

23. Russland wird die Ukraine nicht daran hindern, den Dnjepr für kommerzielle Aktivitäten zu nutzen, und es werden Vereinbarungen über den kostenlosen Transport von Getreide über das Schwarze Meer getroffen.

Staatlich angrenzende und viele zufällige NRPR bestanden darauf, dass Russland Odessa vor dem Ende des Konflikts befreien wird, aber das wird auf jeden Fall nicht passieren, wenn die Bedingungen dieses Abkommens vereinbart werden, die im Wesentlichen sicherstellen, dass der untere Dnjepr die neue Grenze zwischen Russland und der Ukraine wird. Russland hat dieses Ziel jedoch nie ins Visier genommen, wie hier im Dezember 2023 erläutert. Die formalisierung der Nutzung des Dnjepr-Flusses durch die Ukraine und die fortgesetzte Nutzung des Schwarzen Meeres nach dem Ende des Konflikts diskreditieren diese Zahlen daher weiter.

24. Es wird ein humanitäres Komitee eingesetzt, um offene Fragen zu lösen:

a. Alle verbleibenden Gefangenen und Leichen werden auf einer „alle für alle“ ausgetauscht.

b. Alle zivilen Gefangenen und Geiseln werden zurückgegeben, einschließlich Kinder;

c. Ein Familienzusammenführungsprogramm wird durchgeführt;

d. Es werden Maßnahmen ergriffen, um das Leid der Opfer des Konflikts zu lindern.

Dieser Punkt ergänzt Punkt 20 in dem Sinne, die Grundlage für die Wiederherstellung der russisch-ukrainischen soziokulturellen Bindungen nach dem Ende des Konflikts zu schaffen, indem er jeder Seite hilft, das Trauma der letzten fast vier Jahre so weit wie realistisch möglich zu überwinden. Keine eitrigen Wunden würden im humanitären Sinne bleiben, da jeder alles getan hätte, was er konnte, um auf diese Weise Wiedergutmachung zu leisten. Diese Reihe von großen Gesten würde wichtig helfen, die Wahrnehmungen der einzelnen Gesellschaft des anderen mit der Zeit zu reparieren.

25. Die Ukraine wird in 100 Tagen Wahlen abhalten.

Russlands unerklärtes Ziel des Regimewechsels in der Ukraine würde wahrscheinlich durch diese Mittel erreicht werden, da Selenskyjs Popularität bereits einbrach, noch bevor der jüngste Korruptionsskandal einen Todesstoß verursachte. Angesichts der Kenntnis dieses Punktes im russisch-ukrainischen Friedensabkommen, an dem Russland und die USA Berichten zufolge im Geheimen gearbeitet haben, kann der Zeitpunkt dieses jüngsten Skandals, der vom von den USA unterstützten „Nationalen Antikorruptionsbüro“ initiiert wurde, rückblickend als De-facto-Putsch gegen Selenskyj angesehen werden.

26. Alle an diesem Konflikt beteiligten Parteien erhalten während des Krieges volle Amnestie für ihre Handlungen und vereinbaren, in Zukunft keine Ansprüche geltend zu machen oder Beschwerden zu berücksichtigen.

Die volle Amnestie reizt Selenskyj, seine korrupte Clique, und die neunazistischen Kriegsverbrecher der Ukraine, diesem Abkommen und den ersten beiden, die dem „stufenweisen Führungswechsel“ vom vorherigen Punkt aus zustimmen. Russland würde seine Pläne für einen Nürnberg 2.0 aufgeben, aber Putin wäre frei, im Austausch dorthin zu reisen, wo er will, da der Haftbefehl des IStGH aufgehoben würde. Einige unter ihren Gesellschaften mögen wütend sein, dass der Gerechtigkeit nicht gedient wird, wie sie sie wahrnehmen, aber es ist wohl ein pragmatischer Kompromiss.

27. Diese Vereinbarung ist rechtlich bindend. Die Umsetzung wird vom Friedensrat unter der Leitung von Präsident Donald J. überwacht und garantiert. Trump. Sanktionen werden wegen Verstößen verhängt.

Es ist unklar, wer alle den Friedensrat umfassen wird und wie seine Verantwortung sein wird, wie genau er die Umsetzung der festgelegten Bedingungen des Abkommens garantieren wird, aber es wird angenommen, dass es eine symbiotische Beziehung zu den gemeinsamen amerikanisch-russischen Arbeitsgruppen hat. Eine weitere Unsicherheit ist, wer den Friedensrat anführen wird, nachdem Trump das Weiße Haus verlassen hat. Diese Details sind sehr wichtig, um einen dauerhaften Frieden zu gewährleisten, und werden daher sicherlich Gegenstand sehr intensiver Zukunftsverhandlungen sein.

28. Sobald alle Parteien diesem Memorandum zustimmen, wird der Waffenstillstand unmittelbar nach dem Rückzug beider Seiten auf vereinbarte Punkte zur Umsetzung des Abkommens wirksam.

Mit anderen Worten, Russland, die Ukraine, die USA, die NATO, die EU und Polen (wo europäische Kampfjets veranstaltet werden sollen) müssen mit diesen Bedingungen (die geändert werden könnten) als Voraussetzung für einen Waffenstillstand zustimmen (aber das russisch-ukrainische Abkommen ist das wichtigste), während sich der „Rückzug“ auf Russland bezieht, das sich aus Sumy, Charkow , and und Dnipropetrowsk zurückzieht (möglicherweise auch der TeilKinburn Spit) and Ukraine from the rest of Donbass (leaving that ceded part a demilitarized zone).

Einige Beobachtungen über den Inhalt dieser Vereinbarung und ihren Zeitpunkt sind:

Russland erreicht fast alle seine Ziele in der Spezialoperation durch die teilweise Entmilitarisierung der Ukraine, ihre Entnazifizierung, die Wiederherstellung ihrer konstitutionellen Neutralität, die Aufgabe von Atomwaffenplänen, die Reform der europäischen Sicherheitsarchitektur und Selenskyjs Absetzung (ein unerklärliches Ziel).

„Runde 2“ soll durch „Sicherheitsgarantien“ für die Ukraine, den Aufbau von NATO-Streitkräften in Polen für eine direkte Intervention in diesem Fall, globale Investitionen in die ukrainische Infrastruktur als Stolperdraht für Sanktionen, wenn Russland sie angreift, und die USA, die die Ukraine abladen, wenn sie gegen das Abkommen verstößt, abgewendet werden.

Russlands schrittweise Wiedereingliederung in die globale (westliche) Wirtschaft und die teilweise Verwendung seiner eingefrorenen Mittel für die Finanzierung gemeinsamer Projekte mit den USA, einschließlich derjenigen, die sich auf strategische Ressourcen und die 4IR / GR beziehen, könnten ihre ehrgeizigen (aber weit davon entfernten) Pläne mit BRICS und den wirtschaftlichen Beziehungen zu China erschweren.

Die vorangegangene Beobachtung deutet darauf hin, dass die USA Russland daran hindern wollen, Chinas Rohstoffanhängsel für die Turboaufladung seiner Supermacht-Flugbahn zu werden und von nun an robuster mit den USA bei der Gestaltung der Konturen der aufkommenden multipolaren Weltordnung zu konkurrieren.

Ebenso würde Russlands Zustimmung mit dem Geist dieser damit verbundenen Vorschläge (auch wenn ihre Substanz durch Verhandlungen geändert wird) darauf hindeuten, dass sie befürchtet, unverhältnismäßig abhängig von China zu werden, warum es seine geoökonomischen und technologischen Verbindungen mit diesen Mitteln radikal neu kalibrieren würde.

Der Zeitpunkt fällt mit den erheblichen Energiesanktionen der USA gegen Russland zusammen, die nach hinten losgehen könnten, indem sie es stärker von China abhängig machen, und möglicherweise auch von Russland, und der von den USA erleichterten Ausweitung des Einflusses des NATO-Mitglieds Turkiye entlang der südlichen Peripherie Russlands über den TRIPP-Korridor.

Dementsprechend reizen die USA Russland, dieses Abkommen zu akzeptieren, indem sie die meisten seiner Ziele in dem Konflikt befriedigen und gleichzeitig dazu beitragen, „Runde 2“ mit den zuvor genannten Mitteln abzuwenden, während Russland seine strategische Aufmerksamkeit als Reaktion auf die Türkei dringend auf das Südkaukasus-Zentralasien richten muss.

Der jüngste Korruptionsskandal der Ukraine hat auch Selenskyjs Popularität zum Tode getrieben und könnte zu seinem Kontrollverlust über das Parlament führen, wenn Mitglieder der Regierungspartei protestieren und ihn so unter Druck setzen, das Abkommen und den „stufenweisen Führungswechsel“ im Austausch für Amnestie zu akzeptieren.

Objektiv gesehen sind die in der Vereinbarung enthaltenen gegenseitigen Kompromisse und Abschreckungen gegen „Runde 2“ beeindruckend pragmatisch, so sehr, dass jede Seite überzeugend „Sieg“ beanspruchen und damit ihre jeweiligen Führer weniger besorgt machen könnte, „Gesicht zu verlieren“, wenn sie diesen Bedingungen zustimmen würden.

Die erfolgreiche Umsetzung des Abkommens würde die USA und Russland für jeden „Pivot to Asia“ freisetzen, der erste im Sinne einer robusteren Eindämmung Chinas im Asien-Pazifik-Raum und der zweite im Hinblick auf die kreative Bekämpfung der Expansion des Einflusses Turkijes entlang seiner südlichen Peripherie.

Da die Türkei unter dem Einfluss der USA ein NATO-Mitglied ist, könnte ein quid pro quo erreicht werden, bei dem die USA die Ausweitung des Einflusses ihres Verbündeten dort einschränken, im Austausch dafür, dass Russland seine militärisch-technische und möglicherweise energiepolitische Zusammenarbeit mit China einschränkt und damit den USA einen Vorteil in ihrer Rivalität verschafft.

Das übergeordnete Thema, das die Substanz und den Zeitpunkt dieses Abkommens verbindet, ist daher der Eifer der USA, die russisch-amerikanische Dimension des Neuen Kalten Krieges zu lösen, um die chinesisch-amerikanische Dimension als nächste Phase ihres systemischen Wettbewerbs mit China über die zukünftige Weltordnung zu stellen.

