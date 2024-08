An alle, die demnächst cdu wählen wollen

Die Ampel-Parteien haben in den letzten drei Jahren den Menschen deutlich zu verstehen gegeben, dass sie absolut nicht wählbar sind. Aber warum dann ein Schwenk zu den ebenfalls nicht wählbaren c-Parteien? Doch nicht vielleicht deswegen? Die CDU wurde mit Nazi-Vermögen und CIA-Hilfe aufgebaut. Das ist aber noch nicht alles wie die folgende Dokumentation der „Schwarzen Kassen“ zeigt.

Seien Sie wachsam und wählen Sie nichts, was Sie hinterher bereuen werden.

*******

Schwarze Kassen der CDU/CSU – Dokumentation der Machtkonstruktion

„Die brutalstmögliche Aufklärung.“ Zugänglich gemachte Archive ermöglichen nach Jahrzehnten Recherchen für Journalisten. Im Gegensatz zu den Historikern im finanziell stetig abhängigen Wissenschaftsbetrieb, haben sie ungeklärte Fragen und legen ihre Daten und Argumente filmisch oder literarisch öffentlich dar.

In der anschließenden Debatte zum Film, die hier nicht gezeigt wird, wurde hysterisch, aber nicht sachlich miteinander geredet, da es offensichtlich im von der Politik finanziell abhängigen „Wissenschaftlichen Betrieb“ tabu ist, die konservativen Parteistrukturen zu beleuchten. Eine Gelehrtenregel zur „Hoheit der geschichtlichen Wahrheit“, die bei Nichtbeachtung wissenschaftliche Karrieren brechen kann. Es wird notwendig werden, mehr Daten und Schlussfolgerungen, anstatt der Vorurteile abzugleichen.

Selbst in der CDU glaubte man noch 2001 an den späten Geldsegen aus verschollenen Kontoverbindungen (Großes Schwarzgeldtreffen in Luzern). Nichts schien und ist bis heute unmöglich. Verschleierte Organisationsstrukturen, Vertrauensposten, Belohnungs- u. Gefälligkeitssysteme, mediale Deutungshoheit – alles ist machbar in der Mentalität des poltitischen Kampfes, welche gut verborgen und heutzutage wie geschmiert um sich greift.

