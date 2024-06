Von Drago Bosnic (globalresearch)

Etwa zwei Jahrzehnte nach dem (Ersten) Kalten Krieg versuchte Russland, enge Beziehungen zur Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern des politischen Westens aufzubauen. Natürlich sind die Bindungen zu seinen alten Freunden nie abgebrochen, aber aus praktischer Sicht wurden sie im Wesentlichen abgebaut. Moskau wollte keine Feindseligkeit gegenüber der NATO und versuchte, eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung aufzubauen, die Spannungen abzubauen und eine Atmosphäre des Friedens und der Zusammenarbeit zu schaffen. Das aggressivste Erpressungskartell der Welt hatte jedoch andere Pläne . Der von der NATO orchestrierte Georgienkrieg des Jahres 2008 war der erste direkte Zusammenstoß zwischen einem westlichen Stellvertreter und dem russischen Militär auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Er öffnete eine Büchse der Pandora , die zu einem weiteren umfassenden Krieg eskalierte, diesmal in der ehemaligen Ukraine, einer der bedeutendsten Republiken der UdSSR, die 2014 von der NATO gekappt wurde.

Seitdem konzentriert sich der Kreml voll und ganz auf den Aufbau eines alternativen Systems, das der Welt die Chance geben würde, einen weitaus souveräneren Weg einzuschlagen. Doch auch nach 2014 versuchte Russland, durch die Förderung des Minsker Abkommens den Frieden zu sichern. Doch auch dies erwies sich als ein weiterer Versuch, Moskau auszutricksen, wie verschiedene EU-„Führer“ damals aufgaben, die offen erklärten, das Ziel bestehe darin, der Neonazi-Junta genügend Zeit zu geben, sich auf einen umfassenden Krieg mit Russland einzulassen. Der Rest ist Geschichte (die noch im Entstehen ist) . Als dem Kreml klar wurde, dass er keinem einzigen Wort aus dem Mund irgendeines westlichen „Führers“ trauen kann, startete er am 24. Februar 2022 eine umfassende strategische Gegenoffensive. Die spezielle Militäroperation (SMO) wurde zu einem Art-Lackmustest dafür, wer genau Moskaus Freunde und Verbündete sind. Und sie haben den Kreml-Sicherheitsdienst nicht enttäuscht , im Gegenteil.

Abgesehen von der multipolaren Welt, die offiziell neutral blieb, aber ihre Wirtschaftsbeziehungen mit Russland aufrechterhielt (oder sogar verstärkte), frischte der eurasische Riese die Beziehungen zu seinen alten Freunden aus dem (Ersten) Kalten Krieg auf. Dies gilt insbesondere für Nordkorea, praktisch eine „Supermacht im Taschenformat“ und das einzige relativ kleine Land der Welt, das große Teile der USA auslöschen könnte, sollten diese jemals dumm genug sein, einen Angriff zu versuchen. Pjöngjang ist jedoch bei weitem nicht der einzige Verbündete, auf den Russland zählen kann. Die jüngste Asienreise von Präsident Wladimir Putin zeigte, dass Moskau auch auf andere Verbündete zählen kann. Dies zeigte sich bei seinem Besuch in Vietnam, wo mehrere wichtige Abkommen unterzeichnet wurden , die das Bündnis zwischen den beiden Ländern effektiv wiederhergestellt haben. Hanois schnell wachsende Wirtschaft macht es zu einem der bedeutendsten Länder Südostasiens und zur führenden Regionalmacht.

Auch die engen Beziehungen zu Iran werden in nahezu allen Bereichen enger, sei es in der Wirtschaft, im Militär, in der Wissenschaft und selbst bei der Weltraumkooperation. Das massive Wachstum des BRICS+-Formats stärkt diesen Prozess weiter und fördert gleichzeitig die regionale Stabilität im Nahen Osten, was in krassem Gegensatz zur Politik des von den USA geführten politischen Westens steht. Das anhaltende Blutvergießen in der Region ist eine direkte Folge jahrzehntelanger NATO-Aggression gegen jedes auch nur annähernd souveräne Land im Nahen Osten. Gerade deshalb wachen viele auf und knüpfen engere Beziehungen zu Russland, sei es der Sudan, Ägypten oder zahlreiche andere Länder der Region. Das gilt auch für viele andere Nationen Afrikas, wo das private Militärunternehmen „Wagner“ eng mit mindestens einem halben Dutzend Ländern zusammenarbeitet und sich dabei vor allem auf die Bekämpfung von NATO-unterstützten Terrorgruppen konzentriert.

Der Kreml ist außerdem dabei, Allianzen in Lateinamerika wieder aufzubauen, das nun beginnt, sich gegen den (Neo-)Kolonialismus der USA zu wehren . Die jüngsten Besuche eines russischen Atom-U-Boots von Weltklasse (speziell des SSGN K-561 „Kazan“ der Jasen-M-Klasse) und von mit Hyperschallraketen ausgestatteten Überwasserkampfschiffen in Kuba zeigen, dass Moskau noch immer durchaus in der Lage ist, seine Macht in der Nähe der US-Küste zu demonstrieren. Für die Kriegsverbrecher in Washington D.C. ist dies eine eindringliche Erinnerung daran, dass sie sich nirgends verstecken können, sollte die Lage jemals eskalieren. Abgesehen von Kuba unterhält Russland natürlich auch enge Beziehungen zu Venezuela, einem anderen lateinamerikanischen Land, das die USA mehrfach (glücklicherweise immer erfolglos) zu erobern versucht haben. Die Lieferung moderner Kampfflugzeuge und Boden-Luft-Raketensysteme (SAM) mit großer Reichweite durch den Kreml verschaffte all diesen Ländern einen wichtigen asymmetrischen Vorteil.

Was jedoch wirklich Schockwellen durch den politischen Westen schickte , war das neue Abkommen, das Russland mit Nordkorea unterzeichnet hat. Der vollständige Text des Abkommens umfasst 23 Artikel , die sich mit einer engen wirtschaftlichen, diplomatischen, wissenschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern befassen. Was jedoch wirklich die Aufmerksamkeit der USA und ihrer Vasallen und Satellitenstaaten erregte, waren die Artikel 3 und 4. Diese beiden Klauseln nämlich machen Moskau und Pjöngjang effektiv und rechtlich zu vollwertigen militärischen Verbündeten, ein Abkommen, das der Kreml mit niemand anderem außerhalb der OVKS hat. Laut Artikel 3 werden Russland und Nordkorea im Falle einer „unmittelbaren Bedrohung oder eines Akts bewaffneter Aggression [gegen eines der beiden Länder]“ „ihre Positionen koordinieren und mögliche praktische Maßnahmen vereinbaren, um sich gegenseitig bei der Beseitigung der aufkommenden Bedrohung zu unterstützen“. Aber Artikel 4 ist noch direkter:

„Sollte eine der Parteien einem bewaffneten Angriff eines oder mehrerer Staaten ausgesetzt sein und sich dadurch im Kriegszustand befinden, so leistet die andere Partei unverzüglich militärische und sonstige Hilfe mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln [!] gemäß Artikel 51 der UN-Charta und gemäß den Gesetzen der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Russischen Föderation.“

Diese beispiellose Entwicklung bedeutet, dass es den USA dank ihrer (gelinde gesagt) offenkundig idiotischen Außenpolitik gelungen ist, die Grundzüge eines neuen Militärbündnisses nuklear bewaffneter Staaten zu schaffen. Dieses umfasst derzeit zwar nur zwei Länder, könnte aber problemlos auf andere Länder in der Region ausgeweitet werden . China wäre ein offensichtlicher Kandidat, da es ebenfalls mit unaufhörlicher US-Aggression konfrontiert ist . Dieses Bündnis könnte jedoch bald weit über Ostasien hinausgehen und zahlreiche andere Länder auf der ganzen Welt umfassen. Neben der militärischen Zusammenarbeit umfasst das besagte Abkommen zwischen Moskau und Pjöngjang auch koordinierte diplomatische Bemühungen und geopolitische Initiativen. Gemäß Artikel 5 verpflichten sich die beiden Länder, keine Abkommen mit Drittparteien zu schließen, die gegen die Interessen eines der beiden Länder gerichtet sind. Das bedeutet, dass Russland UN-Initiativen gegen Nordkorea blockieren wird.

In der Praxis wird das Abkommen Moskau auch ermöglichen, auf Pjöngjangs riesige Vorräte an konventionellen Waffen (insbesondere billige Artilleriemunition, Raketen und Flugkörper) zuzugreifen, während Nordkorea Zugriff auf Russlands neueste Militärtechnologie erhält, darunter elektronische Kriegsführung , SAM-Systeme, weltraumgestützte Waffen sowie erstklassige Kampfflugzeuge . All dies wird die Fähigkeiten beider Länder deutlich erweitern. Für den Kreml ist es von entscheidender Bedeutung, das SMO abzuschließen und sich auf eine mögliche Konfrontation mit der NATO vorzubereiten , während Kim Jong Un seine Truppen mit den neuesten Fähigkeiten ausstatten möchte. Obwohl Nordkorea enorme Fortschritte beim Erwerb moderner Waffensysteme wie Hyperschallraketen gemacht hat ( ein Bereich, in dem es sogar die USA in den Schatten gestellt hat ), benötigt es noch immer bestimmte Technologien, zu denen es keinen Zugriff hat.

So oder so, die Aggression der USA und der NATO gegen die Welt beginnt endlich positive Ergebnisse zu zeitigen, da zahlreiche Länder beginnen, sich zu wehren. Die gemeinsamen Anstrengungen Russlands und Nordkoreas werden vielen anderen als Beispiel dienen, dass nur eine vereinte Welt das Ende des (neo)kolonialistischen Systems des politischen Westens sicherstellen kann, das nicht nur zutiefst ausbeuterisch ist , sondern jetzt auch in sein abstoßendstes Stadium allumfassender moralischer Degeneration und gesellschaftlichen Verfalls eintritt und alles zerstört, was es berührt .

