Seit Donald Trump am 20. Januar 2025 ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, gab es zunächst die Hoffnung, dass er den Konflikt in der Ukraine entschärfen würde. Die anhaltende Militärhilfe für die Ukraine und die langsamen Verhandlungsfortschritte lassen jedoch eine dauerhafte Friedenslösung in weite Ferne rücken.

Die Trump-Administration würde es vorziehen, den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine zu beenden und ihren geopolitischen Blick nach Asien zu richten, um China einzudämmen. Als Sahnehäubchen würden die Vereinigten Staaten Russland dazu bringen, seine „grenzenlose Partnerschaft“ mit China aufzukündigen, um den ostasiatischen Riesen zu isolieren. In der Tat versucht Trump mit seinem außenpolitischen Ansatz eine „umgekehrte Nixon-Strategie“ zu verfolgen. Diese Strategie zielt darauf ab, die Beziehungen zu Russland zu verbessern, um ein Gegengewicht zu China zu schaffen, im Gegensatz zum ursprünglichen Ansatz des damaligen Präsidenten Richard Nixon, sich mit dem kommunistischen China zu verbünden, um der Sowjetunion entgegenzuwirken.

Die US-Außenpolitik ist ungeachtet der idealistischen Selbstdarstellung von zynischen geopolitischen Spielchen durchdrungen. Die Trump-Administration versucht, diese Taschenspielertricks gegen China einzusetzen, indem sie Russland gegen China ausspielt, bis hin zu dem Punkt, beide eurasischen Schwergewichte in langwierige Konflikte zu verwickeln. Ein solches Szenario wäre der Traum eines jeden DC-Strategen – eine eurasische Ebene, die in einen Konflikt verwickelt ist, während die Vereinigten Staaten von Amerika an der Seitenlinie sitzen und auf den Moment warten, als dominierende Macht im eurasischen Raum aufzutreten. Und das alles, ohne einen Schuss abzufeuern.

Zurück in die Realität: Außenpolitische Strategen der USA werden feststellen, dass es ein schwieriges Unterfangen sein wird, Russland von China loszulösen, geschweige denn, es in einen offenen Konflikt mit China zu locken. Die zahlreichen Faktoren, die 1972 zu Richard Nixons historischem Besuch in China führten, bei dem die chinesisch-amerikanischen Beziehungen normalisiert und als Gegengewicht zur Sowjetunion genutzt wurden, sind in der Gegenwart einfach nicht mehr vorhanden.

Zum einen waren die Beziehungen zwischen den Sowjets und den Chinesen bereits angespannt, bevor Nixon und sein treuer Kumpel Henry Kissinger die Chinesen durch geschickte Staatskunst für sich gewinnen konnten. Es kam zur chinesisch-sowjetischen Spaltung, in deren Verlauf sich die Beziehungen zwischen der Volksrepublik China (VRC) und der Sowjetunion (UdSSR) ab Ende der 1950er Jahre und noch mehr in den 1960er Jahren verschlechterten.

Dieser Bruch in den chinesisch-sowjetischen Beziehungen wurde durch eine Kombination von Faktoren herbeigeführt. Nach dem Tod des sowjetischen Machthabers Joseph Stalin leitete der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow eine Entstalinisierung ein und strebte eine friedliche Koexistenz mit dem kapitalistischen Westen an, was der chinesische Staatschef Mao Tsetung als ideologischen Verrat und „Revisionismus“ empfand. Maos Politik des Großen Sprungs nach vorn und der Kulturrevolution kollidierte mit Chruschtschows gemäßigterem Ansatz zum Kommunismus.

Die Spaltung im 20. Jahrhundert zwischen den beiden eurasiatischen Giganten war nicht ausschließlich ideologisch, sondern hatte auch eine geopolitische Komponente. Chinas wachsendes Selbstbewusstsein unter Mao führte zu Spannungen über die Führung in der kommunistischen Welt. Die Entscheidung der UdSSR, die Hilfe für das maoistische China 1960 einzustellen, sowie die sowjetische Unterstützung für Indien während des chinesisch-indischen Krieges von 1962 belasteten die chinesisch-sowjetischen Beziehungen weiter. Grenzkonflikte zwischen den Sowjets und den Chinesen im Jahr 1969 unterstrichen die Rivalität zwischen den beiden Ländern, und die US-Außenpolitiker schauten mit großem Interesse aus der Ferne zu.

Auch im Inneren litt China unter den katastrophalen Auswirkungen des Großen Sprungs nach vorn – wirtschaftlicher Zusammenbruch und Hungersnot – sowie unter den wachsenden politischen Intrigen, die durch die zahlreichen Säuberungen der chinesischen politischen Struktur im Zuge der Kulturrevolution ausgelöst wurden. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen im In- und Ausland drängten prominente Politiker wie Verteidigungsminister Lin Biao darauf, dass China sowohl gegenüber den Sowjets als auch gegenüber den Vereinigten Staaten eine kämpferische Haltung einnahm. Lin sah sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Sowjetunion als imperiale Mächte an, die die chinesischen Interessen bedrohten, was im Gegensatz zu den Bemühungen von Mao und Premier Zhou Enlai stand, diplomatische Beziehungen zu den Vereinigten Staaten aufzubauen, um ein Gegengewicht zur sowjetischen Feindseligkeit zu schaffen.

Lins Tod bei einem verdächtigen Flugzeugabsturz im Jahr 1971 machte jedoch den Weg für die chinesische Führungsschicht frei, eine Annäherung an die Vereinigten Staaten von Amerika zu verfolgen. Kurz darauf gipfelten Chinas positive Annäherungsversuche an die Vereinigten Staaten in dem historischen Besuch von Präsident Richard Nixon im Jahr 1972. Im Gegenzug wurde das Projekt „Chimerica“ mit China als Werkstatt der Welt in der liberalen Wirtschaftsordnung geschmiedet.

Dieses Arrangement in der internationalen Ordnung begann jedoch zu zerfallen, nachdem die Vereinigten Staaten unpopuläre „Nation-Building“-Vorhaben im Nahen Osten verfolgten und im Mittelpunkt der globalen Finanzkrise von 2007-2008 standen. Diese Reihe von Ereignissen brachte die von den USA geführte liberale Ordnung bei vielen der wiedererstarkenden Akteure auf der Weltbühne wie China und Russland in Misskredit. Die Neigung der Vereinigten Staaten, sich in Fragen der NATO-Erweiterung und des Iran-Atomabkommens als „vertragsunfähig“ zu erweisen, untermauerte den Eindruck, dass Washington ein unberechenbarer diplomatischer Akteur ist, dem man nicht zutraut, sich an internationale Normen zu halten.

Als die Kräfte des Nationalismus und des Wettbewerbs der Großmächte zurückkehrten, erschien die Vorstellung, dass sich die herausragenden Mächte der eurasischen Ebene den Launen der US-Regierung unterwerfen würden, bestenfalls fantastisch. Die bereits erwähnten Verwicklungen der Geopolitik des Kalten Krieges und die stümperhafte Wirtschafts- und Außenpolitik der Vereinigten Staaten in den letzten drei Jahrzehnten machen die Verwirklichung einer „umgekehrten Nixon-Strategie“ bestenfalls zu einem Wunschtraum. Ein Abbau der Spannungen mit Russland ist in Ordnung, aber er sollte ohne Hintergedanken erfolgen.

Vielleicht sollten die Vereinigten Staaten von Amerika beginnen, Länder wie Russland als normale politische Einheiten zu behandeln und nicht als geopolitische Spielzeuge, die amerikanische Strategen nach Herzenslust ausnutzen können.

