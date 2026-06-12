Amerikaner leiden, während Trump für Israel kämpft

Von Dr. Paul Craig Roberts (globalresearch)

Es wird immer schwieriger, aus dem Trump-Regime einen Sinn zu machen.

Der Präsident selbst hat begonnen zu sprechen, als wäre er der Kapitän eines Piratenschiffs, das bei der Arbeit die Welt plündert. In einem kürzlich veröffentlichten sozialen Beitrag sagte Trump:

„Wir werden die Insel Kharg und andere Ölinfrastrukturpunkte einnehmen und die vollständige Kontrolle über ihre Öl- und Gasmärkte übernehmen, ähnlich wie wir es mit Venezuela getan haben.“

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Und er wird auch Grönland und Kuba stehlen, weil Amerika sie braucht oder verdient.

Die aktuelle US-Staatsverschuldung beträgt fast $ 40 Billionen. Das sind etwas mehr als $ 114.900 für jede Person in Amerika, die arbeitet oder nicht arbeitet. Dies ist eine erstaunliche Schuld für Amerikaner vierzig Prozent von denen die Federal Reserve sagt, dass sie nicht in der Lage sind, einen Scheck für $ 400 zu decken.

Ausländische Zentralbanken halten etwa ein Drittel der US-Staatsanleihen, wie sie durch US-Staatsanleihen vertreten sind. Da US-Staatsanleihen als Reserven der Zentralbanken der Welt dienen, waren die US-Defizite kein Problem, da US-Schuldtitel, die in US-Dollar lauten, als Grundlage für das Bankensystem der Welt dienen.

Seit einigen Jahren arbeitet Washington daran, diese Unterstützung für den US-Dollar mit seinen aggressiven Sanktionen gegen andere Länder zu untergraben. Jede ausländische Zentralbank, die ihre Reserven in US-Dollar hält, kann sie durch amerikanische Sanktionen verlieren.

Eine Politik der Sanktionen macht für ein Land, dessen Währung als prinzipientreue Weltreservewährung dient, keinen Sinn, insbesondere für ein Land, dessen Fähigkeit, seine Schulden zu finanzieren, von der Bereitschaft der ausländischen Zentralbanken abhängt, ihre Schulden zu halten. Mit anderen Worten, die US-Politiker sind unglaublich dumm.

Nicht nur der Wert des Dollars und der Markt für US-Schulden stehen vor Herausforderungen. Die Social Security Administration berichtet, dass der Pensionsfonds seine Reserven bis 1932 erschöpft haben wird. Das sind sechs Jahre.

Das bedeutet nicht, dass der Ruhestand der Sozialversicherung kein Geld haben wird. Es wird immer noch die jährlichen Lohnsteuereinnahmen haben, aber die Einnahmen werden nur etwa 77% des derzeitigen Niveaus der Leistungen abdecken. Also, entweder die Lohnsteuer auf arbeitende Amerikaner muss steigen, oder die Rentenleistungen müssen gekürzt werden.

Der Social Security Trust Fund besteht aus US-Staatsanleihen. Der Treuhandfonds wurde in den Jahren angesammelt, als die Lohnsteuer mehr Einnahmen generierte, als in Steuern ausgezahlt wurde. Aber als sich das Verhältnis von Arbeitnehmern zu Rentnern verschlechterte, begannen die Sozialversicherungszahlungen, die Lohnsteuereinnahmen zu überschreiten, und wurden durch die Rücknahme der Staatsschulden im Treuhandfonds gedeckt.

Die Pay-as-you-go-Systeme der Sozialversicherung und der Medicare sind Produkte jener Tage vor dem Offshoring von Arbeitsplätzen in der US-Fertigung. Früher konnte der Job eines Mannes eine Familie mit Kindern unterstützen, und die arbeitende Bevölkerung wuchs im Vergleich zur pensionierten Bevölkerung. Das Pay-as-you-go-System funktionierte.

Aber die Dinge haben sich geändert. Der Globalismus, der nur wenigen dient, hat die Unsicherheit der amerikanischen Familie dramatisch erhöht. Affirmative Action und Feminismus diskriminierten weiße Männer und reduzierten ihre Rolle als Familienanbieter. Für viele Frauen traten Karrieren an die Stelle der Mutterschaft. Dann kam die digitale Revolution, die noch mehr US-Arbeitsplätze eliminierte. Dann kamen Robotik und künstliche Intelligenz, die bei der Arbeit damit beschäftigt sind, eine riesige Anzahl von Arbeitsplätzen zu beseitigen. Während Multimilliardäre und Monopole von Tag zu Tag reicher werden, schrumpft die menschliche Erwerbsbevölkerung. Die Rentner und die Arbeitslosen wachsen. Aber natürlich verbergen sich die Arbeitslosen an der Art und Weise, wie die Arbeitslosigkeit gemessen wird.

Wir erleben das völlige Versagen eines Landes, einer Zivilisation. Alles, was getan wird, ist, den Wert einer Person zu reduzieren. Die Mehrgenerationenangriffe auf die Vereinigten Staaten, ja auf die gesamte westliche Zivilisation, als böse, rassistische, koloniale Ausbeuter sind die einzige Bildungsgabe, die an westlichen Universitäten verfügbar ist. Das gesamte Glaubenssystem wurde zerstört, und die Menschen sind darauf trainiert, sich gegen ihr eigenes rassistisches Selbst zu stellen.

Im 21sten Jahrhundert, der George W. Bush, Obama, Biden und Trump-Regime haben Kriege um Israels Agenda von Großisrael geführt, die Hegemonie über den Nahen Osten behauptet. Billionen von amerikanischen Dollars wurden verschwendet, um Muslime für Israel zu töten. Heute ist Amerika dank eines verräterischen Präsidenten in einem Krieg mit dem Iran gefangen, aus dem die US-Regierung nicht aus den Geheimdiensten herauskommt. Trumps Lösung besteht darin, das US-Militär mit der Israels zu integrieren und damit Israel die Kontrolle über die Situation zu geben.

Werfen wir einen Blick auf ein Beispiel dafür, was mit gewöhnlichen Amerikanern passiert, während Washington Schulden an die amerikanischen Steuerzahler aus Washingtons Kriegen für Israel auftürmt.

Das ist ein Sachfall, von dem ich die Details kenne. Eine Frau, deren Ehemann sie nach einer langen bankrotten Krankheit mit einem Hypothekenhaus zurückließ, konnte sich nicht mit den Einnahmen aus verfügbaren Arbeitsplätzen versorgen und zog sich vorzeitig aus der Sozialversicherung zurück. Der vorzeitige Ruhestand im Alter von 62 Jahren hat zwei Strafen. Ihr Sozialversicherungsscheck ist niedriger, und bis Sie das volle Rentenalter von 67 Jahren erreichen, kann Ihr Sozialversicherungs-Bened Benedict um einen Dollar für jede zwei Dollar reduziert werden, indem Sie weiterarbeiten, sobald eine niedrige Schwelle erreicht ist. Die Frau war sich nicht bewusst, dass, wenn ihr Einkommen irgendwo in den 20 Tausenden einen niedrigen Betrag überstieg, ihre Sozialversicherung um $ 1 Dollar für jede $ 2 reduziert würde, die sie durch die Arbeit verdient. Diese Strafe kommt nur vor, wenn Sie sich für die Sozialversicherung anmelden, bevor Sie 67 Jahre alt sind.

Die Sozialversicherung hat diese Frau darüber informiert, dass sie aufgrund ihres Fehlers $ 3.000 überbezahlt haben und sie in 30 Tagen per Scheck oder Kreditkarte zurückzahlen muss. Wie die Federal Reserve berichtet hat, können 40% der Supermacht-Amerikaner einen $ 400-Scheck nicht abdecken. Die Kreditkartenzinsen für unbezahlte Guthaben liegen zwischen 20 und 30 Prozent. Die soziale Sicherheit hat diese Frau auf dem Weg zur Obdachlosigkeit, während Washington Billionen von Dollar für Kriege für Israel ausgibt.

Unterdessen hat der Krieg gegen den Iran die Treibstoff- und Lebensmittelkosten in die Höhe getrieben und die Haushaltsbudgets in den USA gedrückt. Diejenigen Amerikaner, die im Alter zwischen 62 und 67 Jahren in den Ruhestand gingen, können sich nicht aus dem Druck herausarbeiten. Eine Gesellschaft, in der eine große Anzahl von Menschen keine Reserven hat, mit denen man harte wirtschaftliche Zeiten abfedern kann, ist instabil. Doch eine solche Gesellschaft ist Amerikas Notlage.

Es ist außergewöhnlich, dass die Vereinigten Staaten sogar einen patriotischen Bürger haben.

*

Paul Craig Roberts war stellvertretender Finanzminister in der Reagan-Regierung, Associate Editor und Kolumnist für das Wall Street Journal, Business Week’s erster externer Kolumnist, Kolumnist für den Scripps Howard News Service, Mitarbeiter der Redaktionsseite der Los Angeles Times und Kolumnist für die wichtigsten französischen und italienischen Zeitungen und für Creators Syndicate in Los Angeles.

Er diente in zahlreichen akademischen Berufungen an US-Universitäten und wurde in den William E. berufen. Simon Lehrstuhl für Politische Ökonomie am Center for Strategic and International Studies der Georgetown University, wo seine Kollegen Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, James R. waren. Schlesinger (einer seiner ehemaligen Professoren) und Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff Adm. Thomas Moorer. Sein Artikel,

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