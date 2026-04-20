Amerika befindet sich in einer Rezession, die von Trumps Kriegsmaschine geschnitzt wurde

Von Helena Glass (globalresearch)

Laut Business Insider stehen die USA nicht vor einer Rezession – wir sind effektiv in einer, die durch wirtschaftliche Unsicherheit verursacht wird, die direkt mit Trumps Kriegsmaschine zusammenhängt.

Der bisherige Treffer für den Iran-Krieg allein für den Iran-Krieg beträgt $ 58 Milliarden.

Hegseth hat nun GM und Ford gebeten, ihre Autoherstellung zu schneiden und mehr Waffenherstellung umzurüsten.

Feuer brennen inmitten einer massiven Dürre in ganz Colorado und Trump hat Gouverneur Polis zweimal jegliche Unterstützung verweigert. Die US-Infrastruktur benötigt einen $ 3 Billionen-Boot, um von ihrem C-Rating zu aktualisieren. Und Amerika ist zu den Piraten des Meeres geworden, die Öl konfiszieren.

Öl- und Gasanlagen im gesamten Nahen Osten nahmen den größten Anteil an schädlichen Kosten, die auf $ 50 Milliarden festgelegt waren.

Wer zahlt? Der Iran hat erklärt, dass die Länder des Nahen Ostens, die die US-amerikanischen und israelischen Streiks veranstaltet haben, die Rechnung bezahlen sollten – die vollständige Logistik könnte jedoch die Wirtschaft außerhalb von Reparaturen kosten und viele Jahre laufen. Saudi-Arabien hat offiziell angekündigt, dass die USA offiziell Persona-non-grata sind. Und ein Riff scheint in der Luft zwischen den VAE und Oman über den Iran-Krieg zu sein. Als direkte Folge werden mindestens $ 3,34 Billionen aus Trumps Investitionszusagen entfernt.

Woher kommt das Geld in Amerika?

Mit $ 2 Billionen jährlichen Defizitausgaben scheint es, als ob das Drucken von wertlosem Geld die Lösung ist, die Inflation erhöht und einzelne Steuerzahler, Senioren und kleine Unternehmen weiter drückt. Doch laut dem Weißen Haus – wir alle genießen die beste Wirtschaft aller Zeiten! Wie hätten wir den ganzen Reichtum verpassen können?

Betrachten Sie Zahlen: Um mit BlackRock oder einem der kontrollierenden Hedgefonds zu investieren, braucht man ein Minimum von $ 2 Millionen Bargeld.

Die Zahl von 401 (k) mit einem Guthaben von $ 1 Million oder mehr beträgt 3,2%. Der durchschnittliche Saldo eines 401 (k) für Millennials beträgt $ 67.000. Wenn Medienexperten den Aktienmarkt als Maß für die Wirtschaft bejubeln, begrüßen sie buchstäblich die 2-Prozent-Bereiche. Es ist ein sinnloses Maß und das schon seit Jahrzehnten. Aber der Markt wird als Halleludscha des amerikanischen Exzeptionalismus bezeichnet, während er nur für die reichsten 2% Geld verdient.

Der Oberste Gerichtshof entschied im Februar, dass Trumps Zölle illegal seien und zurückgezahlt werden müssten. Trump war gezwungen, alle Zölle auf 10% zu senken, die nur für fünf Monate gültig waren, bevor er die vollständige Zustimmung des Kongresses gemäß Abschnitt 122 verlangte. Die Rückzahlung für alle Tarife, die vor dem Urteil des Obersten Gerichtshofs erhoben wurden, gilt noch.

Indem er sich auf Kriege konzentrierte, hat Trump die Wirtschaft ignoriert, während er versuchte, Kredite für jede Ankündigung von Umstrukturierungen und Bauen zu erhalten. Indem er sich weigert, die $ 200 Milliarden an illegal verhängten Zöllen zurückzuzahlen, öffnet er die Amerikaner für eine Klage. Indem er Kredit für Unternehmen nahm, die von internen Investitionen geplant waren, hat er sich den Reihen der „Gobspeak“ angeschlossen, gerade als er weiterhin erklärt, dass er neun Kriege persönlich gestoppt hat … und Norwegen bedroht, weil er den Friedensnobelpreis nicht erhalten hat.

Der Zeitplan für den Wiederaufbau ihrer Öl- und Gasinfrastruktur für den Nahen Osten wird auf 5-10 JAHRE geschätzt. Während Trump immer noch davon spricht, die Türkei und Kuba zu bombardieren, weil sie Israel beleidigt haben.

In der Zwischenzeit, während die Geheimdienste ihre Hochgeschwindigkeitsrhetorik fortsetzen und behaupten, China sei eine Bedrohung für die USA, dass „Bedrohung“ jetzt real ist, nicht im militärischen Sinne, sondern im wirtschaftlichen Sinne. Und im Sinne von Respekt. Amerika braucht eine massive Überholung Washingtons, um sogar viel weniger verlorene Dominanz zu überleben. Ungarn kommt mir in den Sinn.

Orban hatte 16 Jahre lang die Kontrolle über Ungarn. Die Korruption war weit verbreitet.

Magyar brach die Reihen, wobei Orban in einem Slam-Dunk die Kontrolle über das Parlament übernahm. Wie sich das entwickelt, könnte Amerika helfen zu lernen, wie man Trumps Autoritarismus mildert. Während Magyar in Bezug auf die Einwanderung auf der gleichen Seite wie Orban ist, sind seine Ansichten über die EU stärker als die von Orban, während sie immer noch pragmatisch über die Abhängigkeit Ungarns von russischem Öl sind. Aber die Mittel, die er seiner Kampagne geschaffen hat, sind von Interesse – und sollten es besonders bei amerikanischen Millennials sein.

In D.C. sind 20 Mitglieder des Hauses über 80 Jahre alt.

60% des Senats sind Babyboomer mit einem „durchschnittlichen“ Alter von 64 Jahren.

Es ist Zeit für eine Überholung der Zeitalter.

Sie müssen gehen. Der obligatorische Ruhestand für das Militär beträgt 62, mit Ausnahme von Generälen. Es sollte keine Ausnahme geben, aber es bietet einen Rahmen für den Kongress. Entweder folgen Sie dem obligatorischen Alter von 62 Jahren oder starten Sie alle auf 70 Jahre neu. Aber es gibt keine Ausnahme von der Regel.

Magyar ist 45. Er schuf, was als Tisza-Inseln bezeichnet wurde, oder kleine Bürgergruppen. Diese Gruppen waren im ganzen Land verstreut und hielten Treffen mit den Einheimischen ab, und anstatt ihnen zu sagen, wie großartig Magyar war, stellten sie den Wählern spezifische Fragen und stellten die Ergebnisse zusammen. Während Magyar damit an die Wähler appellierte – Orban peitschte seine beste Nachahmung von Trump.

Seine gesamte Kampagne wurde so zu einer Vision, die in der Realität im Gegensatz zu gefälschten Umfragen und gefälschten Umfragen basiert. Magyar hat genau das angesprochen, was die Leute wollten. Seine Leistung als PM muss noch getestet werden, aber wir haben die Möglichkeit, zuzusehen und zu erfahren, ob dies in Amerika etwas ist, das man nachahmen muss – die Korruption, die Lügner, sie öffentlich auszurotten, um Rücktritte wie Swalwell zu erzwingen.

Die Tisza-Partei gewann eine Supermehrheit von zwei Dritteln. Seine erste Hürde besteht darin, die von der EU einbehaltenen Mittel von $ 20 Milliarden zurückzufordern, da Orban sich weigert, die Einwanderung einzuhalten. Da Magyar nicht die Absicht hat, die von der EU festgelegten Einwanderungsquoten einzuhalten, könnte dies eine ziemlich belastende Agenda sein. Darüber hinaus hat er keine definitive Haltung zu Israel und Palästina festgestellt. Es ist ein Abwarten. Aber die Welt verändert sich und die alternden Boomer müssen zur Seite treten.

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Helena Glass ist die ehemalige CPA & Series 7, mit Schwerpunkt auf Immobilien- und Finanzplanung. Zwei Gehirne in einem: ehemaliger Bronze Sculpter und Danseuse. Besuchen Sie den Blog des Autors.

Sie schreibt regelmäßig für Global Research.

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