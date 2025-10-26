America First? Für den Sumpf in Washington gilt immer „War First“

Diese Ideologen sind bereit, unsere Bürger zu opfern und mit ihren wiederverwerteten Experimenten zum Regimewechsel Chaos zu säen. Nächster Halt: Venezuela.

Senator Rand Paul (antikrieg)

Der lange Krieg des Washingtoner Establishments gegen die Realität hat unser Land in eine katastrophale ausländische Intervention nach der anderen geführt.

Von Afghanistan über den Irak und Libyen bis hin zu Syrien und nun möglicherweise Venezuela ist das Schema immer dasselbe. Sie erzählen uns, dass ein Land eine Bedrohung für Amerika oder, allgemeiner gesagt, eine Bedrohung für die amerikanischen demokratischen Prinzipien darstellt. Daher behaupten sie, dass die Mission, eine ausländische Regierung zu stürzen, ein edles Unterfangen sei, um die Sicherheit im eigenen Land zu schützen und gleichzeitig Freiheit und Wohlstand in fremden Ländern zu verbreiten. Die Kriegstreiber bestehen sogar darauf, dass es keine Wahl sei, sondern dass es unerlässlich sei, Krieg zu führen.

Diese „War First”-Ideologen in Washington wiederholen seit Jahrzehnten ihre Experimente mit Regimewechseln, mit denen sie nur Instabilität, Chaos, Leid und Ressentiments erreicht haben. Aber ungeachtet ihrer jüngsten Misserfolge versprechen sie, dass der nächste Regimewechsel funktionieren wird, dass das nächste Land im Fadenkreuz bald ein Leuchtturm der menschlichen Freiheit und Hoffnung sein wird. Wer diese Erzählung in Frage stellt, wird vor einer hypothetischen Alternative gewarnt, die immer schlimmer, aber niemals real ist. Es ist ein geopolitisches Spiel: Kopf, sie gewinnen. Zahl, wir verlieren.

Uns wird versichert, dass nur Drogenschmuggler das Ziel der US-Operationen in der Karibik sind, aber diese Versicherungen spiegeln nicht die wachsende Realität in der Region wider – es sei denn, die USA planen, kleine Drogenboote mit der überwältigenden Macht eines Flugzeugträgers anzugreifen, was vielleicht so etwas ist, als würde man eine Stubenfliege mit einer Dampfwalze töten. Aber mit über 10.000 US-Soldaten, acht Kriegsschiffen, einem U-Boot der Virginia-Klasse und einem Dutzend F-35, die sich bereits in der Karibik befinden, und nun der USS Gerald Ford Strike Group, die in Richtung der Region vorrückt, wird eindeutig die Bühne für etwas Größeres bereitet.

Es ist der Gipfel der Arroganz zu glauben, wir könnten die Diktatur in Venezuela gewaltsam beseitigen und etwas anderes erwarten als das, was die Geschichte bereits gezeigt hat. Freiheit kann nicht mit ausländischen Bajonetten erzwungen werden.

Der Sturz Maduros birgt die Gefahr, dass die Instabilität zunimmt statt abnimmt. Der Zusammenbruch der staatlichen Autorität könnte ein Machtvakuum schaffen, das sogar die Drogenkartelle selbst füllen könnten. Eine Generation von Säuberungen innerhalb der Reihen des venezolanischen Militärs macht dieses zu einer Unbekannten im Falle eines tatsächlichen Krieges, und wir können nicht davon ausgehen, dass es sich fügen und bereitwillig einer neuen, von den Vereinigten Staaten von Amerika bevorzugten Regierung dienen wird. Denken Sie an die Anarchie, die auf unsere Kriege im Nahen Osten folgte. Wollen wir wirklich riskieren, ähnliche Zustände in unserem eigenen Hinterhof zu schaffen?

Es wird angenommen, dass es zu einem überwältigenden Sieg kommen würde, wenn die USA einen Regimewechsel anstreben würden. Aber was, wenn eine Strategie, die sich ausschließlich auf Luftangriffe stützt, Maduro nicht aus dem Amt vertreibt? Was, wenn das Land gespalten wird oder in einen Bürgerkrieg abgleitet? Müssen wir dann immer weiter eskalieren, bis Maduro gestürzt ist?

Vor allem aber muss man sich bei jeder Militäroperation bewusst sein, dass amerikanische Soldaten in Gefahr gebracht werden und das Risiko von Verletzungen oder Tod eingehen. Wir sind es unseren Soldaten schuldig, sie nur dann in Gefahr zu bringen, wenn wichtige amerikanische Interessen und die Sicherheit des Landes auf dem Spiel stehen. Der Sturz der venezolanischen Regierung, angeblich wegen der Verbindungen ihres Führers zu Drogenhändlern, erfüllt diese wichtigsten Voraussetzungen nicht.

Neben den Gefahren eines Regimewechselkrieges in Venezuela gibt es auch die unbequeme Tatsache, dass kein Präsident die Befugnis hat, einseitig Kriege zu führen, wie er es für richtig hält. Unsere Gründerväter hatten die Weitsicht zu erkennen, dass die Exekutive am ehesten dazu neigt, Krieg zu führen. Deshalb haben sie in der Verfassung klargestellt, dass der Kongress die ausschließliche Befugnis zur Kriegserklärung hat. Die „War First“-Fraktion wird versuchen, Unklarheit darüber zu stiften, ob sie die Befugnis hat, gegen Venezuela vorzugehen, aber um es klar zu sagen: „Begrenzte Luftangriffe” gegen Ziele in Venezuela sind immer noch ein Kriegshandlung, und eine geschlossene Unterrichtung des Kongresses erfüllt nicht die verfassungsrechtliche Voraussetzung der Zustimmung durch den Kongress.

Ein Teil der großen Anziehungskraft von Präsident Trump war seine starke Verachtung für die Neokonservativen auf der rechten Seite und die liberalen Internationalisten auf der linken Seite, die immer auf der Suche nach dem nächsten Krieg sind, den die Kinder anderer Leute führen sollen. Er kritisierte zu Recht diejenigen in Washington, die Fantasien vom Nation Building im gesamten Nahen Osten unterstützten. Seine Kritik an unseren gescheiterten Besatzungen war richtig, seine Friedensagenda wurde vom amerikanischen Volk bestätigt, und er sollte sich von seinem Streben nach Frieden nicht von der „War First”-Agenda des Sumpfes in Washington abbringen lassen.

Es ist an der Zeit, dass die erste Gewalt im Staat Amerika an erste Stelle setzt. Der Kongress sollte und muss das letzte Wort darüber haben, ob ein Krieg gegen Venezuela geführt wird. Der Präsident hat Druck ausgeübt, aber die Entscheidung über einen Krieg liegt eindeutig beim Kongress.

Der Kongress seinerseits sollte sich an die Grundsätze der Zurückhaltung halten, wie sie in der Friedensagenda von Präsident Trump und seinen Versprechen an das amerikanische Volk zum Ausdruck kommen. Der Kongress muss entschlossen dafür eintreten, das amerikanische Volk vor einem weiteren gefährlichen und unvorhersehbaren Krieg Washingtons zum Sturz eines Regimes zu schützen.

Krieg ist das letzte Mittel, nicht der erste Zug in einem globalen Schachspiel. Die Welt funktioniert auf eine komplizierte Weise, die sich von den Vorstellungen in einem Konferenzraum tief im Sumpf von Washington unterscheidet. In Kriegen sterben Menschen. Zivilisten werden vertrieben oder getötet. Es kann zu einer Vielzahl unvorhergesehener Szenarien kommen. Wir sollten diese Politik nicht leichtfertig verfolgen, und der Kongress muss seiner Rolle gerecht werden, um einen überstürzten Krieg zu verhindern.

erschienen am 11. November 2025 auf > RESPONSIBLE STATECRAFT > Artikel

Sen. Rand Paul ist der Junior-Senator aus Kentucky und Mitglied der Republikanischen Partei. Er ist Mitglied des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen.

