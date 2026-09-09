Von Dmitri Trenin (globalbridge)

(Red.) Die RAND Corporation, der für die US-Army wichtigste Beratungs-Thinktank, hat vor einiger Zeit nach intensiven Recherchen festgestellt, dass Russland stets defensiv reagiert und nie selber einen Konflikt aggressiv initiiert. Genauso war und ist es auch im Falle der Ukraine: Der Westen provoziert, Russland reagiert. Das hat leider, so muss Russland heute erkennen, im Westen zu einem falschen Sicherheitsgefühl geführt. In Russland wächst deshalb die Forderung an den Kreml, einmal selber aktiv zu werden, und nicht nur zu reagieren. Dmitri Trenin, Präsident des RSMD, des Russischen Rates für internationale Angelegenheiten, hat dazu einen Kommentar geschrieben. (cm)

Selenskyjs Äußerungen über die Absicht, den Luftraum über Russland zu „schließen“ und den zivilen Flugverkehr im Land lahmzulegen, sind – wie Präsident Wladimir Putin bei einem Pressetermin am 1. September feststellte – ein Aufruf zum staatlichen Terrorismus. Es ist logisch anzunehmen, dass Russland nicht abwarten wird, bis der Chef des Kiewer Regimes versucht, seine Drohung in die Tat umzusetzen, sondern zumindest mit einem Gegenschlag oder einem Präventivschlag reagieren wird. Der russische Präsident verfügt über bewährte und wirksame Mittel zur Bekämpfung von Terror und Terroristen. Es ist anzumerken, dass Selenskyjs jüngste Äußerungen, ebenso wie seine früheren Handlungen, ihn nicht zu denjenigen zählen lassen, die – wie Putin auf derselben Pressekonferenz in Bischkek sagte – bei einer künftigen friedlichen Beilegung des Konflikts mit der Ukraine von Nutzen sein könnten.

Selenskyjs Drohung ist zweifellos ein Akt der Verzweiflung. Seine vierzig Tage währende „Operation, um Russland zum Frieden zu zwingen“ mittels Raketen- und Drohnenangriffen auf das tiefe russische Hinterland hat nicht zu dem Ergebnis geführt, auf das Kiew und seine Verbündeten gehofft hatten. Selenskyjs Versuche, von den USA und ihren Verbündeten die Lieferung von Patriot-Raketen zu erwirken, blieben bislang erfolglos.

Vor diesem Hintergrund reagierte Russland, das an der Front weiter vorrückte, auf die ukrainischen Luftangriffe mit nahezu täglichen Präzisionsschlägen auf Ziele in Kiew. Die russischen Streitkräfte haben der Ukraine faktisch den Zugang zum Meer genommen, indem sie die Hafeninfrastruktur zerstörten und Schiffe trafen, die im Interesse der Ukraine operierten; außerdem haben sie damit begonnen, Landgrenzübergänge zu zerstören, die die Ukraine mit der Außenwelt verbinden, und ihre Energieinfrastruktur lahmzulegen.

Im Inland sah sich Selenskyj mit Fedorows Auflehnung, einem akuten Geldmangel und Korruptionsermittlungen konfrontiert, und in seinen Beziehungen zu den westlichen Partnern traten „Nuancen“ auf, die darauf hindeuten, dass diese die Möglichkeit in Betracht ziehen könnten, ihren Kiewer Schützling zu ersetzen. Schließlich naht der Winter, der angesichts intensiverer und – was vor allem zählt – systematischer Angriffe der russischen Armee auf das Kiewer Regime, wie ukrainische Beamte selbst einräumen, nur schwer zu überstehen sein wird.

Selenskyj geht offensichtlich aufs Ganze. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass er dabei nicht allein ist. Vor kurzem hat England unter der Führung des neuen Premierministers Burnham öffentlich und unverhohlen seine Bereitschaft signalisiert, sein Engagement im Krieg in der Ukraine zu eskalieren.

Gerade erst hat Deutschland unter Ausnutzung der Provokation am Flughafen Leipzig die ohnehin schon sehr angespannten Beziehungen zu Russland drastisch verschärft. Der Westen erhöht gemeinsam mit Kiew erneut den Einsatz im Krieg in der Ukraine – auf eine unsichtbare Grenze zu, hinter der ein direkter militärischer Zusammenstoß zwischen Russland und der NATO droht.

Wenn man die russische Strategie in der Ukraine-Krise und anschließend im Krieg genau analysiert, fällt auf, dass der Kreml stets unglaublich zurückhaltend gehandelt hat.

Vor dem Krieg schlug er in der Regel diplomatische Lösungen vor und zeigte Verhandlungsbereitschaft, selbst wenn dies vielen sinnlos erschien. Im Verlauf des Krieges reagierte Russland hauptsächlich auf die Aktionen des Gegners, kämpfte an der Front mit nur einem Viertel seiner Streitkräfte und beschränkte sich auf verbale Warnungen an den Westen, wobei es die Tür für die „Geister“ der Diplomatie offen ließ. Das überraschte den Westen zunächst, überzeugte ihn aber mit der Zeit von seiner, des Westens Straffreiheit. Selenskyj hingegen, der gleich zu Beginn der Sondermilitäraktion durch den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Bennett eine „Schutzurkunde“ vom Kreml erhalten hatte, war von seiner Unantastbarkeit überzeugt. Am Unabhängigkeitstag der Ukraine am 24. August veranstaltete er eine feierliche Veranstaltung mit ausländischen Gästen auf dem Platz vor der Sophienkathedrale, ohne zu befürchten, dass man ihn aus der Luft stören könnte.

Gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass die arrogante Selbstüberschätzung des Westens und die niederträchtige Unverschämtheit Selenskyjs Russland jedes Mal dazu zwangen, Maßnahmen zu ergreifen, die seinen Gegnern schwer zusetzten. Bis zum Euromaidan in Kiew dachte Moskau nicht daran, die „Rückkehr der Krim in ihren heimischen Hafen“ mit Gewalt zu unterstützen; nach der Unterzeichnung der Minsker Vereinbarungen zum Donbass räumte Moskau Kiew und seinen Geldgebern acht Jahre Zeit für die Umsetzung der Vereinbarungen ein – doch nachdem sich Moskau davon überzeugt hatte, dass die „Partner“ nicht nur nicht die Absicht hatten, irgendetwas zu erfüllen, sondern tatsächlich eine Revanche vorbereiteten, begann die Sondermilitäroperation. In den ersten Tagen der Militäroperation griffen russische Truppen die Nationalbataillone an, verzichteten jedoch auf Angriffe auf Kasernen der ukrainischen Streitkräfte. Im April 2022 paraphierten russische Vertreter in Istanbul mit den Ukrainern ein Abkommen, das gegenüber der Ukraine recht mild war; doch die Weigerung Kiews, das Dokument zu unterzeichnen – auf Drängen Washingtons und Londons –, führte dazu, dass der Donbass und Noworossija Teil Russlands wurden.

Ein solcher Ansatz Russlands sollte eigentlich die Befürworter einer Eskalation zur Besinnung bringen, doch sowohl der Westen als auch Selenskyj spielen mit der Ukraine, die weder dem einen noch dem anderen etwas bedeutet. Eine Strategie der Vergeltungsschläge, selbst wenn diese noch stärker ausfallen, ist unter diesen Umständen allein nicht in der Lage, unsere Gegner in Schach zu halten.

Die Logik legt nahe, dass man dem Gegner nicht Schritt für Schritt auf der Eskalationsleiter folgen darf, sondern diese unter eigene Kontrolle bringen und so den gefährlichen Weg in einen großen Krieg stoppen muss. Das bedeutet, dass entschlossene Schritte zur Vorbeugung gegen einen bereits bereitgestellten Gegner mehr als gerechtfertigt sind.

Zum Originalartikel von Dmitri Trenin in russischer Sprache.

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