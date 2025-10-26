Aluminium in Impfstoffen überschreitet bei weitem „sichere“ Grenzen für Säuglinge, sagen Kritiker

Bundesgesundheitsbeamte prüfen die Sicherheit von Aluminium-Adjuvans in Impfstoffen. Legacy-Medien und das Gesundheitsestablishment sagen, dass es sicher ist, aber Kritiker sagen, dass Sicherheitsstudien nicht durchgeführt wurden, Impfstoffhersteller manchmal Aluminiumgehalt in Impfstoffen unterschätzen, und diese Beweise verbinden Aluminium-Adjuvans zu ernsthaften Gesundheitsproblemen, einschließlich Autismus

von Brenda Baletti, Ph.D. (dirtyworld1)

Der Plan der Trump-Regierung, die Verwendung von Aluminium in Impfstoffen im Kindesalter zu untersuchen, „beunruhigt Wissenschaftler“, die glauben, dass das Metall „sehr sicher, aber auch effektiv“ ist, berichtete NPR heute.

Nicht alle Wissenschaftler und Ärzte sind mit dem Spin von NPR einverstanden. Seit Jahrzehnten äußern Experten Bedenken hinsichtlich der warned against Verwendung von Aluminium-Adjuvanzien in Impfstoffen, insbesondere bei Impfstoffen für Säuglinge und Kleinkinder.

Aluminium ist ein vielseitiges Leichtmetall, das in der Erdkruste reichlich vorhanden ist und in Kochgeschirr-, Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, Baumaterialien, Elektronik und vielen anderen Anwendungen verwendet wird.

Aluminiumsalze werden den Impfstoffen als Adjuvans zugesetzt – ein Inhaltsstoff, der die Wirkung des Medikaments erhöht, indem es das Immunsystem anregt, um zu reagieren. Nach Angaben der USA Food and Drug Administration (FDA), sind Aluminiumsalze erforderlich, um eine starke Immunantwort hervorzurufen.

Obwohl das wahr ist, bedeutet es nicht, dass Aluminium-Adjuvanzien sicher sind, sagte Kindergesundheitsverteidigung (CHD) Senior Research Scientist Karl Jablonowski.

„Aluminium ist nicht gutartig. Das injizierte Aluminium wird im ganzen Körper abgeschieden, einschließlich 1% des zurückgehaltenen Aluminiums, das im Gehirn gefunden wird. „

Jablonowski stellte fest, dass Tiere eine große Anzahl von Elementen auf der Erde verwenden – aber das einzige Element, das sie vermeiden, und das „keine bekannte positive biologische Funktion“ hat, ist Aluminium.

Jablonowski bestreitet auch die Behauptung, dass Aluminium-Adjuvantien die einzige Möglichkeit sind, einen Impfstoff zu einer starken Immunantwort zu machen.

„Es gibt Alternativen zu Aluminium-Adjuvantien wie Calciumphosphat“, sagte er. „Mit starken Beweisen für Aluminium-generierte Krankheiten bei Kindern muss uns die Ethik zur Erforschung aluminiumfreier Impfstoffe führen.“

Eine neue Arbeitsgruppe, die von Beratern der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eingerichtet wurde, hat nun diese Herausforderung angenommen.

Die Gruppe wird den gesamten Zeitplan der Agentur für empfohlene Impfstoffe für Kinder und Jugendliche überprüfen, einschließlich der kumulativen Wirkung mehrerer Impfstoffe und spezifischer Inhaltsstoffe wie Aluminium.

In der Zwischenzeit, wie viel Aluminium wird heute in Kinder injiziert?

Sieben Impfstoffe, die regelmäßig Säuglingen und Jugendlichen verabreicht werden, enthalten Aluminium: Diphtherie, Tetanus und Pertussis (DTaP und Tdap); Haemophilus influenzae Typ B; Pneumokokken; Hepatitis A; Hepatitis B; humanes Papillomavirus (HPV); und Meningokokken B.

Kinder und Jugendliche, die dem von der CDC empfohlenen Impfplan folgen, erhalten in der Regel bis zu 22 Dosen aluminiumhaltiger Impfstoffe von der Geburt bis zum Alter von 18 Jahren.

Die Hälfte davon wird nach Angaben von Ärzten für informierte Zustimmung (PIC) im Alter von 6 Monaten verabreicht.

Einige andere Impfstoffe, die Kindern zur Verfügung stehen, aber nicht routinemäßig empfohlen werden – wie der japanische Enzephalitis-Impfstoff und der Novavax COVID-19-Impfstoff – enthalten auch Aluminium.

Warum Aluminium viel schädlicher ist, wenn es injiziert wird, anstatt aufgenommen

Legacy-Medien und Impfstoff-fördernde Organisationen wie das Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) Impfstoff-Bildungszentrum nennen die 100-jährige Geschichte von Aluminium in Impfstoffen als Beweis dafür, dass die Adjuvanzien sicher sind.

Aber laut Dr. Meryl Nass, ein Internist, „Das Aluminiumadjuvans ist nicht ein Adjuvans, sondern mehrere verschiedene Hilfsstoffe mit verschiedenen Aluminiumverbindungen oder Aluminiummischungen, die unterschiedliche Wirkungen haben können.“

Ein Adjuvans ist notwendig, um die gewünschte Wirksamkeit für viele Impfstoffe zu erreichen, die kein geschwächtes Lebendvirus enthalten, und die Adjuvans wirken auf unterschiedliche Weise, sagte Nass The Defender. „

Sie können unspezifisch das Immunsystem und die Reaktion auf ein injiziertes Antigen stimulieren. Sie können auch an das Antigen binden und es im Laufe der Zeit langsam freisetzen, was eine längerfristige Immunstimulation ermöglicht. „

Die Menge an Aluminiumadjuvans in Impfstoffen reicht typischerweise zwischen 125 und 850 Mikrogramm pro Dosis oder zwischen 0,125 Milligramm und 0,85 Milligramm, obwohl laut CHOP einige Impfstoffe bis zu 1,5 Milligramm enthalten können.

CHOP sagt, dass die Exposition nicht zu befürchten ist, weil sie mit der Menge an Aluminium in der Säuglingsnahrung vergleichbar ist – selbst gestillte Säuglinge sind kleinen Mengen Aluminium in der Muttermilch ausgesetzt.

Es ist nicht bekannt, wie schnell Aluminium aus Impfstoffen in den Blutkreislauf wandert, obwohl Tierstudien darauf hindeuten, dass es Monate bis zu einem Jahr dauern kann.

Outlets wie Scientific American zitieren die Faktenseiten von CHOP, um die Idee zu fördern, dass diese ungefähr gleichwertigen Zahlen bedeuten, dass die Exposition von Aluminium in Impfstoffen kein Problem darstellt.

„Während der ersten sechs Lebensmonate erhalten Babys etwa vier Milligramm Aluminium aus Impfstoffen, 10 Milligramm aus Muttermilch oder 40 Milligramm aus der regulären Formel. Babys, die mit Soja-basierter Formel gefüttert werden, nehmen im selben Zeitraum fast 120 Milligramm auf“, berichtet Scientific American.

Laut PIC zieht der Körper jedoch, wenn Aluminium geschluckt wird, nur eine winzige Menge auf – etwa ein Zehntel von 1% -, da das Verdauungssystem den größten Teil davon blockiert.

Aber wenn Aluminium in Muskeln injiziert wird, wie es mit Impfstoffen ist, umgeht es das Verdauungssystem. Das bedeutet, dass fast alles in den Blutkreislauf gelangen kann, was ungefähr tausendmal mehr ist als wenn es durch den Mund eingenommen wird.

Wie viel Aluminium ist „sicher“?

Im Jahr 2008 wurde das Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), eine Abteilung der USA, gegründet. Das Department of Health and Human Services (HHS) stellte fest, dass nicht mehr als 1 Milligramm (1.000 Mikrogramm) pro Kilogramm Körpergewicht oral täglich eingenommen werden sollte.

Um die Menge an Aluminium abzuleiten, die auf der Grundlage des ATSDR-Limits sicher injiziert werden kann, teilten Wissenschaftler von PIC die orale Sicherheitsgrenze um 1.000 auf.

Basierend auf dieser Berechnung beträgt die tägliche Menge an Aluminium, die in den Blutkreislauf gelangt, der sicher ist, etwa 1 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.

Für Säuglinge bedeutet das, dass die Grenze je nach Größe und Gewicht variiert.

Zum Beispiel würde die Grenze für Neugeborene im Durchschnitt 3,3 Mikrogramm / Tag betragen; im Alter von 2 Monaten wären es 5,3 Mikrogramm / Tag; nach 4 Monaten wären es 6,7 Mikrogramm / Tag; nach 6 Monaten wären es 7,6 Mikrogramm / Tag; und bei 12 Monaten wären es 9,3 Mikrogramm / Tag, nach PIC.

Das bedeutet, dass selbst das Aluminium-Adjuvans, das Impfstoff mit dem niedrigsten Aluminiumgehalt enthält – der Pneumokokkal-Konjugatimpfstoff Prevnar 13, der erstmals im Alter von 2 Monaten verabreicht wurde, fast das Fünffache des ATSDR-Sicherheitslimits enthält.

Säuglinge nach CDC-Zeitplan, der Aluminium ausgesetzt ist, zum 10-fachen „sicheren“ Grenzwert der FDA

Die FDA legte 1968 ein Limit von 850 Mikrogramm pro Dosis Aluminium in Impfstoffen fest, aber diese Zahl basierte nicht auf Sicherheit – sie basierte auf der Menge an Aluminium, die benötigt wurde, um einige Impfstoffe wirksam zu machen, so die Forscher James Lyons-Weiler, Ph.D. und Robert Ricketson.

Diese Zahl wurde nie für die Verwendung von Impfstoffen bei Säuglingen skaliert.

Die Verabreichung von jeweils einer Dosis von Prevnar 13, PedvaxHIB, Engerix-B (Hepatitis B) und Infanrix (DTaP) bei einem Besuch – alle bei den 2- und 4-monatigen Wellness-Besuchen empfohlen und mehrmals im Alter von 6 Monaten verabreicht – liefert 1.225 Mikrogramm Aluminium auf einmal.

In einem Papier aus dem Jahr 2018 fanden Lyons-Weiler und Ricketson heraus, dass die Impfstoffe auf dem CDC-Zeitplan die sicheren Grenzwerte bei Babys unter 6 Monaten um das 10-20-fache überschreiten können. Spätere Untersuchungen bestätigten ihre Ergebnisse.

Christopher Exley, Ph.D., einer der weltweit führenden Experten für die gesundheitlichen Auswirkungen von Aluminiumexposition, hat auch Bedenken geäußert, dass Impfstoffe mehr Aluminium enthalten, als die Hersteller der FDA melden.

Die Aluminiummenge wird selbst gemeldet, und die FDA überprüft den Inhalt nicht. In einem Papier aus dem Jahr 2021, das im Journal of Trace Elements in Medicine and Biology veröffentlicht wurde, haben Exley und Kollegen den Aluminiumgehalt von 13 Säuglingsimpfstoffen gemessen.

Sie fanden heraus, dass die vom Hersteller angegebene Menge an Aluminium im Impfstoff für nur drei Impfstoffe nahezu genau war.

Forschung verbindet Aluminium mit Allergien, Autismus und SIDS

USA Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. löste Kontroversen aus, als er vorschlug, dass Aluminium teilweise für den Anstieg der Allergien bei US-Kindern verantwortlich sein könnte, so die New York Times.

Obwohl es widersprüchliche Daten gibt, haben mehrere Studien Aluminiumadjuvanzien mit Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter Asthma, Autismus und plötzliches Kindstod (SIDS).

Zum Beispiel berichtete eine Studie aus dem Jahr 2023 in Academic Pediatrics, dass die Aluminiumexposition vor dem 2. Lebensjahr das Asthmarisiko bescheiden erhöhte.

Zusätzliche Forschung in Autoimmunity Reviews (2019), dem Journal of Inorganic Biochemistry (2009) und dem Journal of Trace Elements in Medicine and Biology (2018) legt nahe, dass injiziertes Aluminium im Muskel- und Gehirngewebe bestehen kann, was möglicherweise zu neurologischen oder autoimmunen Erkrankungen beiträgt.

Im Gegensatz dazu untersuchte eine Studie von Annals of Internal Medicine aus dem Jahr 2025 1,2 Millionen dänische Kinder und fand keinen Zusammenhang zwischen Aluminiumexposition und 50 Gesundheitsergebnissen, einschließlich Asthma, Autismus und Autoimmunerkrankungen.

Kritiker der Studie – einschließlich Kennedy und KHD, die eine Widerlegung veröffentlichten – argumentierten, dass das Fehlen einer ungeimpften Vergleichsgruppe durch die Studie ihre Schlussfolgerungen untergrub.

Als Kennedy forderte, das Papier zurückzuziehen, lehnte die Zeitschrift ab und erklärte, dass die Studie kein wissenschaftliches Fehlverhalten zeige.

Historische Modelle, die die Sicherheit von Aluminium unterstützen, sind laut Lyons-Weiler ebenfalls auf dem Prüfstand.

Eine Studie aus dem Jahr 2011 in der Zeitschrift Vaccine, die lange Zeit zur Rechtfertigung der aktuellen Impfstoffsicherheitsansprüche verwendet wurde, stützte sich auf orale Aluminiumstudien an erwachsenen Mäusen, versäumte es jedoch, das Gewicht von Säuglingen, die Unreife der Nieren oder den injizierten Expositionsweg zu berücksichtigen.

Kritiker sagten, diese Versehen machen die Schlussfolgerungen des Modells unzuverlässig.

ATSDR an der HHS erkennt Aluminium als bekanntes Neurotoxin, und die FDA hat vor dem Risiko einer Aluminiumtoxizität bei Kindern gewarnt.

Quelle: https://childrenshealthdefense.org/defender/aluminum-adjuvants-childhood-vaccines-exceeds-safety-limits-babies-young-children/

(Visited 27 times, 27 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …