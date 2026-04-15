Alle Kriege sind Bankers’ Wars: Iran und das Endspiel der Banker

Von Ellen Brown (globalresearch)

„Die Mächte des Finanzkapitalismus hatten ein weiteres weitreichendes Ziel, nicht weniger als ein Weltsystem der Finanzkontrolle in privaten Händen zu schaffen, das in der Lage ist, das politische System jedes Landes und die Wirtschaft der Welt als Ganzes zu dominieren.“ – Prof. Caroll Quigley, Georgetown University, Tragödie und Hoffnung (1966)

Im Februar 2026 starteten die Vereinigten Staaten und Israel überraschende Luftangriffe auf den Iran. Die offiziell angebotenen Gründe – die Verhinderung des Erwerbs einer Atomwaffe durch den Iran und die Vorbeugung seiner Aggression – haben sich nicht auf die Probe gestellt. Wie James Corbett in den jüngsten Episoden des Corbett-Berichts dokumentierte, scheint der nukleare Vorwand recycelte Propaganda zu sein, und das Ausmaß und der Zeitpunkt der Streiks werfen tiefere Fragen über das Motiv auf.

Die These, dass „All Wars Are Bankers’ Wars“ von Michael Rivero in einem Dokumentarfilm mit diesem Namen populär gemacht wurde. Sein begleitender Artikel beginnt mit einem Zitat von Aristoteles (384-322 v. Chr.):

Die meistgehasste Art [von Geldverdienen] und mit dem größten Grund ist Wucher, das selbst aus dem Geld einen Gewinn macht, und nicht aus der natürlichen Verwendung davon. Denn Geld sollte im Austausch verwendet werden, aber nicht um Zinsen zu erhöhen.

Rivero verfolgt dann, wie Private-Banking-Interessen seit Jahrhunderten Konflikte auf beiden Seiten finanzieren und profitieren – von der Gründung der Bank of England im Jahr 1694 über die Finanzierung der Kriege von Wilhelm III. bis hin zu modernen Regimewechselkriegen.

Finanzielle Vorherrschaft Im Vollspektrum

Andere Kommentatoren verweisen auf den Bericht des Project for the New American Century (PNAC) mit dem Titel „Rebuilding America’s Defenses“ (September 2000), der zu „Vollspektrum“ der US-Militärkräfte aufrief, um globale Vorrang zu erreichen. Es postulierte die Notwendigkeit eines „katastrophalen und katalysierenden Ereignisses – wie ein neuer Pearl Harbor“, um die militärische Transformation zu beschleunigen, die sich die Autoren vorgestellt hatten.

Es folgte ein Interview von Democracy Now aus dem Jahr 2007, in dem Gen. Wesley Clark enthüllte, dass ihm Wochen nach 9/11 ein geheimes Pentagon-Memo gezeigt wurde, in dem Pläne skizziert wurden, „in fünf Jahren sieben Länder auszuschalten“: Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und mit dem Iran fertig. Die ersten sechs wurden seitdem destabilisiert oder von einem Regime geändert. Der Iran, der als ultimativer Preis für die Dominanz und Ölkontrolle im Nahen Osten gilt, bleibt der letzte, der steht.

Warum diese sieben und warum war der Iran der ultimative Preis? Greg Palasts Artikel aus dem Jahr 2013 mit dem Titel „Larry Summers and the Secret ‚End-Game‘ Memo“ lieferte die fehlende Finanzlogik. Im Jahr 1999 wurde die Welt für den unregulierten Derivatehandel geöffnet, so dass Staatsanleihen, Ölflüsse, Schifffahrtsrouten und Kriegsrisikopolitik alle besichert, rehypothetisiert (mehrfach zugesagt) und verspielt werden konnten. Der Dreh- und Angelpunkt war das WTO-Finanzdienstleistungsabkommen von 1997 (das Fünfte Protokoll zu GATS), das 1999 in Betrieb genommen wurde.

Keines der sieben Zielländer trat der WTO bei, und sie waren auch nicht Mitglieder der Bank für Internationalen Vergleich (BIZ). Das ließ sie außerhalb des langen Regulierungsarms der Zentralbank der Zentralbank der Zentralbank in der Schweiz. Andere Länder, die später als rogue states„Schurkenstaaten“ identifiziert wurden, waren ebenfalls nicht Mitglieder der BIZ, darunter Nordkorea, Kuba und Afghanistan.

Was den Iran betrifft, so ist er nicht nur das größte und stärkste der islamischen Länder, sondern betreibt auch das einzige völlig zinslose (ribafreie) Bankenregime der Welt. Dies steht in direktem Gegensatz zum konventionellen westlichen Modell, das auf Interesse als primären Einnahmemechanismus setzt. „Geld, das Geld aus sich heraus verdient“ untermauert den globalen Derivatekomplex, der auf rehypothesierten, besicherten Zinsschulden aufgebaut ist.

Das letzte Stück im Finanzkontrollnetz wurde in David Rogers Webbs Buch The Great Taking aus dem Jahr 2024 beschrieben. Die Everything Bubble, einschließlich dessen, was einige Kommentatoren als mehr als eine Billiarde Dollar an derivativen Wetten schätzen, wartet nur auf eine Pin. Wenn es platzt, wird es große institutionelle Insolvenzen auslösen; und unter der legalen Maschinerie Webb-Dokumente werden die derivativen Akteure alle nehmen.

Die Hormus-Versicherungskrise 2026, die durch Lloyd’s of London ausgelöst wurde, könnte diese Stecknadel sein. Mehr dazu unten.

Die Stadt London und Lloyd’s Weaponize Chaos

Seit mehr als drei Jahrhunderten finanziert die City of London – die „Square Mile“, Londons Finanzzentrum – beide Seiten von Kriegen und verkauft Versicherungen gegen die Zerstörung, die folgen würde. Lloyd’s of London ist die Versicherungssäule des Finanzkontrollnetzes der Stadt. Es ist eigentlich keine Versicherungsgesellschaft, sondern eine Körperschaft, die „als teilweise automatisierter Marktplatz tätig ist, innerhalb dessen mehrere Geldgeber, die in Syndikaten zusammengefasst sind, zusammenkommen, um Risiken zu bündeln und zu verbreiten.“

Lloyd’s hat seinen Ruf darauf aufgebaut, immer zu funktionieren, aber es funktioniert zu einem Preis. Im Jahr 1898 formalisierte es langjährige Praxis, indem es die Klausel „Free of Capture and Seuzure“ einführte und Kriegsrisiken von Standardrichtlinien entfernte, damit sie erpresserische Prämien verlangen konnte, wenn Konflikte ausbrachen. Sie hat diese Klausel in beiden Weltkriegen ausgeübt und übt sie 2026 aus.

Nach den Angriffen auf den Iran erweiterte Lloyds Joint War Committee seine „Hochrisikozone“ im Nahen Osten. Mehrere seiner Versicherer gaben mit Wirkung zum 5. März 72-Stunden-Storno-Benachrichtigungen heraus, und die Kriegsrisikoprämien für Hormus-Transits stiegen von 0,25% auf 1 bis 5% des Rumpfwerts. Lloyd’s hat betont, dass die Abdeckung weiterhin verfügbar ist – zum richtigen Preis. Aber für einen $ 100 Millionen Öltanker, das bedeutet eine zusätzliche $ 1-5 Million pro Reise, eine Prämie, die die Besitzer verständlicherweise nicht zahlen.

Der private Kredit-Spark

In der Zwischenzeit schweben andere dunkle Wolken über dem Markt. Finanzanalystin Stephanie Pomboy warnt, dass sich der $ 1,5-3 Billionen-Birnenmarkt im Lockdown befindet und den Feuerverkauf von liquiden Vermögenswerten erzwingt; und der viel größere $ 5 Billionen BBB-bewertete Markt für Unternehmensanleihen schwankt. Downgrades werden den Massenverkauf erzwingen, und die Renten stehen vor einem Fehlbetrag von $ 4 Billionen.

Die Hormuz-Krise liefert den perfekten Beschleuniger dieser Sicherheitenkrise: Höhere Ölpreise schaffen Inflation, die die Anleiherenditen erhöht (Zinsen), den Wert von Sicherheiten zusammenbricht und Margenaufrufe auf dem gesamten Derivate-Gameboard auslöst. Margin ruft dann dazu auf, private Kreditfonds in den Feuerverkauf zu zwingen.

Dies ist ein Grund, warum einige Kommentatoren auf die City of London als den wahren Architekten des Chaos im Nahen Osten hinweisen. Die alte Kriegsversicherungsmaschine und die neue Derivatemaschine arbeiten gemeinsam. Die eine schafft die Chaos-Prämie; die andere erntet sie durch Rehypothek und legale Beschlagnahme.

Palast und das Endspiel-Memo: Die Welt für Derivate sicher machen

Garantieren gegen Versandverluste ist eine Art von Versicherung, aber eine viel größere Versicherungsfalle ist der Derivatemarkt. Als eine Form der Versicherung gegen Marktrisiken verkauft, sind Derivate ein spekulatives Wettspiel, das Mieten aus allen wichtigen Wirtschaftsströmen extrahiert.

In seinem Artikel aus dem Jahr 2013 überreichte Greg Palast dem stellvertretenden Finanzminister Larry Summers von Timothy Geithner (damals USA) Beweise für ein geheimes Memo von 1997 Botschafter bei der WTO, der für Summers handelt) und beschreibt das „Endspiel“ der WTO-Verhandlungen über Finanzdienstleistungen. Geithner schrieb an Summers:

„Wenn wir ins Endspiel eintreten … ich glaube, es wäre eine gute Idee für Sie, die Basis mit den CEOs zu berühren …“

Das memo listete dann die privaten telefonnummern von goldman sachs, merrill lynch, bank of america, citibank und chase manthanta auf, nummern, die palace bestätigte, waren echt.

Was war das Endspiel? Palast schrieb:

US-Finanzminister Robert Rubin drängte hart darauf, Banken zu deregulieren. Das erforderte zunächst die Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes, um die Barriere zwischen Geschäftsbanken und Investmentbanken aufzuheben. Es war, als würde man Banktresore durch Roulette-Räder ersetzen.

Zweitens wollten die Banken das Recht, ein neues Hochrisikospiel zu spielen: „Derivatehandel“. … Der stellvertretende Finanzminister Summers (der Rubin als Sekretär ersetzen wird) blockierte jeden Versuch, Derivate zu kontrollieren.

Aber was war der Einsatz von US-Banken in Derivate-Casinos, wenn Geld mit sichereren Bankgesetzen in Länder fliehen würde?

Die Antwort, die von der Big Bank Five konzipiert wurde: Beseitigung von Kontrollen über Banken in jeder Nation auf dem Planeten – in einem einzigen Schritt. Das Spiel der Banker und Summers bestand darin, das Finanzdienstleistungsabkommen zu nutzen, ein abstruses und gutartiges Nachtrag zu den internationalen Handelsabkommen, die von der Welthandelsorganisation überwacht werden.

… Die neuen Spielregeln würden jede Nation zwingen, ihre Märkte für die Citibank, JP Morgan und ihre Derivate-Produkte zu öffnen.

Und alle 156 Nationen in der WTO müssten ihre eigenen Glass-Steagall-Abteilungen zwischen Geschäftssparkassen und den Investmentbanken, die mit Derivaten spielen, zerschlagen.

Das WTO-Finanzdienstleistungsabkommen wurde zum Rammbock für die Öffnung der globalen Märkte für dieses Derivatespiel. Jede Mitgliedsnation war gezwungen, ihr Bankensystem zu öffnen oder mit Sanktionen zu rechnen. Im Jahr 1999 wurde der Teil von Glass-Steagall, der das Investmentbanking vom Depotbanking in den USA trennt, aufgehoben, wodurch das Geld der Einleger anfällig für spekulative Risiken war. Die Derivate explodierten dann. Staatsanleihen, Ölkontrakte, Versandversicherungen und Kriegsrisikoprämien wurden alle in Credit-Default-Swaps, Absicherungen und andere derivative Produkte unterteilt.

Der Derivatehandel hat sich seitdem zu einem der konzentriertesten und profitabelsten Unternehmen der Welt entwickelt und wird fast ausschließlich von einer Handvoll Megabanken kontrolliert. Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und des Office of the Comptroller of the Currency halten allein die fünf besten US-Banken rund 90% aller US-Bankderivate, wobei JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America und Morgan Stanley den globalen rezeptfreien Markt dominieren. Diese Institute erfassen den Löwenanteil der derivativen Gewinne, insbesondere in Zeiten der Volatilität, wenn die „Chaos-Prämie“ steigt.

„The Great Taking“ – die legale Falle, die Derivaten Superpriorität in Konkurs gewährt

In The Great Taking legt David Rogers Webb das letzte Stück in diesem Finanzkontrollnetz auf: Praktisch jede Sicherheit wird heute entmaterialisiert (digitalisiert) und in zentralen Verwahrstellen gebündelt. Stille Änderungen des Einheitlichen Handelsgesetzbuchs und gleichwertige EU-Regeln haben gewöhnliche Anleger zu bloßen „Berechtigungsinhabern“ gemacht, die nur einen Rechtsanspruch gegen ihre Makler haben.

Was die Bankeinleger betrifft, so werden sie seit Jahrhunderten als bloße „Gläubiger“ ihrer Banken eingestuft. Sobald das Geld hinterlegt ist, geht der Rechtstitel an die Bank über. Der Einleger hält nur eine vertragliche Forderung (eine Forderungshaftung), die im Insolvenzfall als unbesicherte Gläubigerposition gilt.

In allen Insolvenzen sind Aktien, Anleihen und Einlagen gesetzlich Sicherheiten für den Derivatekomplex – Sicherheiten, die mehrfach neu hypothetisiert wurden. Und wenn die derivativen Sicherheiten fehlschlagen, bricht das rehypothezierte Kartenhaus zusammen, das darauf aufgebaut ist. Margin ruft Kaskade an, Superpriorität wird ausgelöst, und das große Nehmen beginnt. (Mehr dazu zu diesem ziemlich komplizierten Thema finden Sie in Webbs Buch und meinem früheren Artikel hier.)

Irans zinsfreies islamisches Bankwesen: Das strukturelle Hindernis

Was war also wichtig, wenn der Iran und eine Handvoll anderer Länder sich weigerten, sich diesem lukrativen Bankerspiel anzuschließen? Das Risiko bestand darin, dass, wenn Einleger und Aktionäre erkannten, dass sie ihre Gelder nicht besaßen, ihr Vermögen in diese Sicherheitszonen verlagern würden. Die Holdout-Länder waren auch vor der Art von Sanktionen sicher, die von westlichen Regierungen (und von westlichen Banken und Clearinghäusern durchgesetzt) gegen russische Zentralbankanlagen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 verhängt wurden.

An der Spitze dieser Bande von Holdouts stand der Iran, der seit 1983 das Gesetz für wusserfreie Bankgeschäfte das weltweit einzige vollständig zinsfreie (ribafreie) Bankenregime betreibt. Seine Banken verwenden Scharia-konforme Verträge – Gewinnbeteiligung (musharakahMusharakah), Kosten-plus-Finanzierung (murabaha) und Leasing (Ijara) – anstatt Zinsen zu berechnen oder zu zahlen. Dieses Bankenmodell steht in direktem Gegensatz zum konventionellen westlichen Modell, das auf Zinsen als primäre Einnahmequelle setzt und den globalen Derivatekomplex mit besicherten, rehypothekierten Schulden untermauert.

Das iranische System wurde entwickelt, um Wucher zu beseitigen und die Finanzen an realen Wirtschaftsaktivitäten und Risikoteilungen und nicht an spekulative Schulden auszurichten. Es wird seit langem als strukturell unvereinbar mit der interessenbasierten, sicherheitslastigen Architektur der Finanzen der City of London und der Wall Street angesehen – eine Architektur, die eine unbefristete Schuldendienste und leicht rehypothekierte Vermögenswerte erfordert, um die Derivatemaschine zu ernähren.

Indem er das Interesse auf nationaler Ebene ablehnt, hat sich der Iran damit von seinen Finanzpartnern vom Kontrollnetz isoliert, das die globale „Große Aufnahme“ ermöglicht hat.

Das Versicherungschaos hat sich abgeschwächt, aber der „Schwarze Schwan“ schwebt immer noch

Die Straße von Hormus ist nicht vollständig geschlossen, aber der Verkehr bleibt unter dem selektiven, genehmigungsbasierten Transitregime des Iran stark reduziert. Nur Schiffe aus „freundlichen“ oder nicht feindlichen Nationen werden nach vorheriger Abstimmung mit den iranischen Behörden geräumt. Deutliche Rückstände bestehen, wobei mehr als 1.000 Schiffe in den ersten vier Wochen der Störung gewartet oder umgeleitet und über 34.000 Schifffahrtsrouten umgeleitet wurden.

Präsident Trumps $ 20 Milliarden Rückversicherungsfazilität, die am 6. März angekündigt wurde, ist jetzt betriebsbereit und wurde auf $ 40 Milliarden verdoppelt. Weitere große US-Versicherer haben sich angeschlossen, während Lloyd’s of London verwandte Diskussionen geführt hat. Die Anlage konzentriert sich weiterhin auf amerikanische Fluggesellschaften mit Unterstützung der US-Regierung. Analysten bezweifeln jedoch, dass sie den weit verbreiteten kommerziellen Verkehr ohne breiteren Haftungsschutz und sicherere Bedingungen wieder aufnehmen werden.

Kurz gesagt, der Auslöser des „Versicherungschaos“ hat sich entspannt, ist aber nicht verschwunden. Die Prämien bleiben erhöht, die Unsicherheit bleibt bestehen, und der beschriebene Collateral- und Derivatedruck, den Webb beschrieb, ist immer noch im Spiel.

Schlussfolgerungen und Entschließungen

Die Globale Finanzkrise 2007-08 (GFC) wird heute weithin als durch die unkontrollierte Explosion unregulierter Derivate – insbesondere Credit Default Swaps und besicherte Schuldverschreibungen – ausgelöst, die Subprime-Hypotheken in eine systemische Zeitbombe verwandelte. Der Schaden war nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt: Auch die Entwicklungsländer litten schwer.

Heute ist das Risiko eines Crashs noch größer als während der GFC. Der globale OTC-Derivatemarkt ist offiziell auf einen Nominalwert von $ 846 Billionen angestiegen, mehr als siebenmal so groß wie die gesamte Weltwirtschaft.

Langstreckenpolitische Lösungen sind möglich. Der Kongress könnte Glass-Steagall wiederherstellen und eine Finanztransaktionssteuer erheben. Die Landesregierungen könnten ihre Zustimmung zu relevanten Teilen des UCC zurückziehen und öffentliche Banken bilden, die vor lokalen Bankeninsolvenzen schützen können. (Siehe meine früheren Artikel hier und hier.)

Aber die unmittelbare Notwendigkeit im gegenwärtigen Kontext besteht darin, den Konflikt mit dem Iran zu lösen und ihn schnell zu regeln, bevor ein weiterer Schwarzschwan-Schock die Derivate-Gänseblümchenkette entzündet und die endgültige Great Takeing auf globaler Ebene aktiviert.

*

Dieser Artikel wurde zuerst als Original auf ScheerPost.com veröffentlicht.

Ellen Brown ist Anwältin, Gründerin des Public Banking Institute und Autorin von dreizehn Büchern, darunter Web of Debt, The Public Bank Solution und Banking on the People: Democratizing Money in the Digital Age. Ihre über 400 Blog-Artikel werden auf EllenBrown.com veröffentlicht.

Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Centre for Research on Globalization (CRG).

(Visited 53 times, 53 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …