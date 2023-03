Alberta, Kanada, gibt Minderjährigen jetzt COVID-19-Impfstoffe ohne Zustimmung der Eltern. Ärzte sind jetzt eine Gefahr für die Gesundheit Ihres Kindes

Unglaublich, was in Kanada abgeht. Will Trudeau und Co. kanadische Kinder mutwillig in den Tod spritzen?

Ich war kürzlich in der Stew Peters Show und habe darüber diskutiert, wie Kanada dazu übergeht, kanadische Kinder ohne Zustimmung der Eltern einzuschläfern, und wie dies von liberalen Senatoren von Trudeau und liberalen Abgeordneten geleitet wird. ( hier klicken )

Alberta beginnt damit, Minderjährige ohne Zustimmung der Eltern zu impfen

Am 2. März 2023 haben die Gesundheitsdienste von Alberta neue Richtlinien zur Impfung gegen COVID-19 in der Provinz Alberta herausgegeben. ( hier klicken )

„Alle Albertaner ab einem Alter von sechs Monaten sind berechtigt (um COVID-19-Impfstoffe zu erhalten)“

„Moderna – zugelassen ab 6 Monaten“

„Pfizer – zugelassen ab fünf Jahren“

Dies ist das Standardverfahren von Albertas korrupten und grob inkompetenten Führungskräften im Gesundheitswesen, die 700.000 US-Dollar pro Jahr verdienen, um den Kindern und schwangeren Frauen in Alberta giftige experimentelle pharmazeutische Produkte aufzuzwingen.

Aber in den Richtlinien versteckt ist eine schockierende Enthüllung, dass Alberta jetzt damit begonnen hat, Kinder ohne Zustimmung der Eltern gegen COVID-19 zu impfen:

>>> Weiterlesen bei globalresearch

