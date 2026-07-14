Alasdair Macleod: „Es kommt etwas VIEL SCHLIMMERES als eine Rezession!“

China baut seine Goldreserven massiv aus, stärkt den Yuan und entwickelt alternative Zahlungssysteme, die die Zukunft des internationalen Finanzwesens grundlegend verändern könnten. Gleichzeitig kaufen Zentralbanken weltweit Gold in Rekordhöhe, da die Sorgen um Inflation, steigende Verschuldung und geopolitische Spannungen zunehmen.

In diesem Video beleuchten wir:

✔ Warum China enorme Mengen an Gold und Silber kauft

✔ Wie der Yuan global an Einfluss gewinnen könnte

✔ Den Aufstieg des chinesischen CIPS-Zahlungssystems als Alternative zu SWIFT

✔ Warum viele Analysten von einer Weiterentwicklung des globalen Währungssystems ausgehen

✔ Die wachsende Bedeutung von physischem Gold im Vergleich zu Papiergoldmärkten

✔ Was diese Entwicklungen für Investoren, Unternehmen und die Zukunft des US-Dollars bedeuten könnten

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