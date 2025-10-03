Alarmstufe Drohne: Das passiert, wenn Deutschland den Spannungsfall ausruft

3. Oktober 2025 dieter Allgemein 0

Nach ungeklärten Drohnenvorfällen, für die Russland verantwortlich gemacht wird, wird Deutschland weiter auf Krieg eingestimmt: Ein CDU-Politiker fordert, die Vorstufe des Verteidigungsfalls auszurufen – damit ist Krieg gemeint! Der ehemalige Rechtsanwalt Frank Hannig warnt dringend vor diesem Schritt: „Der Spannungsfall ist das Ende der Demokratie. Der Spannungsfall ist der Eintritt Deutschlands in eine kriegsgelenkte Diktatur!“ [weiterlesen bei kla.tv]

Das sagt Wiki zum Spannungsfall.

(Visited 35 times, 4 visits today)
Alarmstufe Drohne: Das passiert, wenn Deutschland den Spannungsfall ausruft
0 Stimmen, 0.00 durchschnittliche Bewertung (0% Ergebnis)

Entdecke mehr von Krisenfrei

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*