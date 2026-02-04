AFRIKA gibt USD auf! CHINA übernimmt – SILBER explodiert JETZT

Afrika gibt den US-Dollar auf und wechselt zum chinesischen Yuan – dieser tektonische Bruch verändert den globalen Silbermarkt für immer.
54 Nationen, 130 Millionen Unzen Silber pro Jahr, direkt in chinesische Hände – während der Westen leer ausgeht.
China sichert sich Jahrzehnte lang garantierte Rohstofflieferungen, schneidet gleichzeitig eigene Exporte ab und kontrolliert jetzt beide Seiten der Gleichung.
Die COMEX hat Silber für 8 Tage, Goldman Sachs warnt vor „Lieferversagen“ – der Preis kann nur eine Richtung gehen: nach oben.
Ob sich der Hegemon das gefallen läßt, dass zukünftig China Afrika ausbeutet und nicht er selbst mit seinem Schuldendollar? So oder so, das Finanzsystem wird crashen – in welcher Form auch immer. Weder CBDC noch die KI wird das verhindern.
Es stimmt sicher, daß die nächsten 12 Monate interessant an den Edelmetallmärkten werden, inwieweit sich eine Monetarisierung anbahnt. Der Autor hat den Stil von John Ag, wirbt aber wesentlich unverblümter für Silber. John Ag hütet sich davor, die Kleinanleger zu spekulativen Silberkäufen anzustiften. Die Aussagen des Autors zu Afrika können stimmen oder auch nicht. Jedenfalls ist Afrika bevölkerungsreich, aber finanziell ein Fliegengewicht. Wenn einige afrikanische Zentralbanken Silber als Währungsreserve halten sollten, sind diese Summen jedenfalls vernachlässigbar. Der Bau von Eisenbahnen und Industrieanlagen gegen Rohstofflieferungen war sicher ganz clever von China, wenn diese jedoch steigen, werden die Afrikaner eine Neuverhandlung der Verträge fordern. Es ist auch nicht sicher, ob diese Rohstofflieferungen in China ankommen, denn Trump hat noch das stärkere Militär auf allen Weltmeeren, und wenn er China vom Erdöl aus Venezuela und dem Iran abschneiden kann, warum nicht auch Rohstoffe aus Afrika, die auch über die Straße von Malakka nach China transportiert werden?
Zwseifelsohne ist der Dollar weltweit am Abschmieren, aber wie der Hegemon dies verhindern will, wissen wir noch nicht und Gedanken darüber sind letztlich Traumtänzereien; denn wie ein waidwundes Tier wird sich der Hegemon gewaltig anstrengen, um seine Position zu behalten.
Wir müssen jetzt erst einmal abwarten wie die Aggression Trumps gegen den Iran ausgeht, die sicher kommen wird, die viele Antizipationen der Zukunft hinfällig werden lassen wird.