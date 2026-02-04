AFRIKA gibt USD auf! CHINA übernimmt – SILBER explodiert JETZT

Afrika gibt den US-Dollar auf und wechselt zum chinesischen Yuan – dieser tektonische Bruch verändert den globalen Silbermarkt für immer.

54 Nationen, 130 Millionen Unzen Silber pro Jahr, direkt in chinesische Hände – während der Westen leer ausgeht.

China sichert sich Jahrzehnte lang garantierte Rohstofflieferungen, schneidet gleichzeitig eigene Exporte ab und kontrolliert jetzt beide Seiten der Gleichung.

Die COMEX hat Silber für 8 Tage, Goldman Sachs warnt vor „Lieferversagen“ – der Preis kann nur eine Richtung gehen: nach oben.

Ob sich der Hegemon das gefallen läßt, dass zukünftig China Afrika ausbeutet und nicht er selbst mit seinem Schuldendollar? So oder so, das Finanzsystem wird crashen – in welcher Form auch immer. Weder CBDC noch die KI wird das verhindern.

(Visited 95 times, 95 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …