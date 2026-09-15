Von Uriel Araujo (globalresearch)

Die jüngste Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat dem politischen Zentrum Deutschlands einen scharfen Schock versetzt. Am 6. September 2026 sicherte sich die Alternative für Deutschland rund 44% der Stimmen, mehr als das vorherige Ergebnis zu verdoppeln und die Christdemokraten von Bundeskanzler Friedrich Merz weit hinter sich zu lassen.

Zum ersten Mal ist eine Partei, die routinemäßig als „extreme Rechte“ bezeichnet wird, in der Lage, eine Landesregierung zu gestalten. Gleichzeitig gewinnt Jean-Luc Mélenchons La France Insoumise in Frankreich weiter an Boden, lehnt offen eine tiefere EU-Verteidigungsintegration ab und fordert einen sofortigen französischen Austritt aus dem integrierten Kommando der NATO.

Zusammenwerfen diese Entwicklungen die Frage: Könnte die AfD und Mélenchons Bewegung den langjährigen EU-NATO-Konsens untergraben, der Westeuropa seit Jahren leitet?

Berlins Reaktion war schnell und aufschlussreich. Verteidigungsbeamte wägen bereits ab, ob sie einer von der AfD geführten AfD-geführten Verwaltung in Sachsen-Anhalt einen geheimen NATO-Kriegsplan vorenthalten sollen, und verweisen auf angebliche Risiken sensibler Informationen, die nach Moskau gelangen. Europäische Kommentatoren sprechen von „Alarm“ und einem „historischen Wandel“.

Doch der ganze Aufschrei trägt einen starken Geruch von Heuchelei. Tatsächlich haben sich europäische Einrichtungen seit langem bereit gezeigt, Parteien mit echten neofaschistischen Wurzeln unterzubringen – wenn diese Parteien der NATO treu bleiben und Russland feindlich gesinnt sind. Giorgia Melonis Brüder Italiens sind das klarste Beispiel für die jüngste Zeit. Man erinnert sich vielleicht an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kündigte an, 2024 mit Melonis Verbündeten zusammenzuarbeiten.

Mitglieder von Melonis Bewegung haben römische (faschistische) Grüße in der Öffentlichkeit durchgeführt, und die Abstammung ihrer Partei geht auf neofaschistische Gruppen zurück. Meloni selbst hat sich geweigert, solche Auftritte zu verurteilen, während sie ein zuverlässiger atlantischer Partner bleibt, der Sicherheitsabkommen mit Kiew unterzeichnete und auf ein stärkeres Engagement der NATO in Afrika drängte. So viel zu der vermeintlichen „Firewall“ gegen die extreme Rechte: Sie schmilzt einfach dahin, wenn die „richtige“ außenpolitische Linie übernommen wird.

Die AfD selbst ist routinemäßig als faschistisch gemalt, aber das Etikett hält sich nicht auf dem Prüfstand. Gegründet von Ökonomen und ehemaligen Christdemokraten, die die Politik der Eurozone kritisch sehen, hat die Partei Unterstützung von Mitte-Rechts-Wählern erhalten, die von stagnierenden Löhnen im Osten, aufeinanderfolgenden Energieschocks und unkontrollierter Migration frustriert sind.

Seine Plattform betont die nationale Souveränität, strengere Einwanderungskontrollen und Skepsis gegenüber Brüssel – Positionen, die mit konkreten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Missständen in Einklang stehen und nicht allein mit den totalitären Ideologien der 1930er Jahre gleichgesetzt werden können.

Was auch immer man von den zunehmend radikalen Positionen der AfD ausmacht, die die Partei und ihre Wähler im Großen und Ganzen auf den „Faschismus“ reduzieren, verdunkelt die heterogenen Gründe für ihren Aufstieg.

Der europäische Populismus ist im Allgemeinen nicht unbedingt faschistisch; er ist eine breite Reaktion auf das Scheitern der Elite in Bezug auf Wirtschaft, Energie und Identität.

Interessanterweise kultivierte die NATO während des Kalten Krieges selbst tatsächliche neofaschistische Netzwerke unter der Operation Gladio als Absicherung gegen den Kommunismus. Die selektive Empörung klingt daher heute recht hohl.

Der Widerspruch zum Konsens zwischen der EU und der NATO beschränkt sich jedoch nicht mehr auf die populistische Rechte. Mélenchons radikale Linke hat sich in eine offene Ausrichtung mit denselben Positionen in Verteidigungsangelegenheiten bewegt. Er verurteilt ein „Europa des Krieges“ und besteht darauf, dass Frankreich die militärische Struktur der NATO verlassen sollte.

Jordan Bardella vom Rassemblement National hat ähnliche Positionen widergespiegelt. So ist die sogenannte „rot-braune Konvergenz“ (wie manche abfällig nennen) bereits sichtbar: Beide Lager lehnen die Idee ab, dass die europäische Sicherheit einem atlantischen Rahmen dauerhaft untergeordnet bleiben muss

Frankreichs eigene Geschichte macht einen teilweisen Rückzug weit von undenkbar. Das Land trat 2009 unter Nicolas Sarkozy erst wieder vollständig dem integrierten NATO-Kommando bei, nachdem Charles de Gaulle 1966 Frankreich aus dem integrierten Militärkommando der NATO zurückgezogen hatte.

Darüber hinaus scheint die NATO selbst unter der aktuellen Trump-Regierung in Washington gespaltener zu sein als zu irgendeinem Zeitpunkt in jüngster Zeit und senkt dadurch die politischen Kosten der europäischen Wiederbehauptung.

Die AfD wiederum ist nach wie vor einer der wenigen Hauptakteure, die immer noch eine ordnungsgemäße Untersuchung der Nord Stream-Pipeline-Explosionen fordern. Diese Sabotage zerstörte kritische Infrastrukturen, die einst der deutschen Industrie bezahlbare Energie lieferten.

Es genügt zu sagen, dass Forderungen nach Transparenz in dieser Angelegenheit eher als „Häresie“ als als als elementare Rechenschaftspflicht behandelt wurden. Es ist kein Wunder, dass das Vertrauen in traditionelle Parteien immer wieder erodiert.

Frühere Analysen wiesen bereits auf diese Flugbahn hin. Europas Establishment hat sich jahrelang über „Populismus“ beunruhigt, während es das praktiziert, was nur als „Maidanisierung“ bezeichnet werden kann: selektive Verbote von Parteien und Protesten, neo-mkkarthyistische Verleumdungskampagnen gegen jeden, der die NATO-Orthodoxie in Frage stellt, und die Bereitschaft, den echten Extremismus zu übertünchen, vorausgesetzt, es ist antirussisch genug.

Das gleiche Muster erschien, als Marine Le Pen wegen angeblicher „russischer Beziehungen“ gegrillt wurde, während Melonis hart-rechte Referenzen sie nicht daran gehindert haben, Partnerin für die Mitte-Rechte der EU zu werden – zum großen Teil nur wegen ihrer pro-kiewischen und anti-moskauen Haltung.

Jedenfalls zeigen das Ergebnis Sachsen-Anhalts und Mélenchons zunehmender Einfluss, dass das Monopol des atlantischen Konsenses knackt.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht.

Uriel Araujo, Anthropology PhD, ist ein Sozialwissenschaftler, der sich auf ethnische und religiöse Konflikte spezialisiert hat und umfangreiche Forschungen zu geopolitischen Dynamiken und kulturellen Interaktionen bietet. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

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