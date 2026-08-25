Ärzte werden finanziell zum Impfen genötigt!

Der Druck auf die Ärzte wurde erhöht. Wer zu wenig impft, wird mit einer Kürzung der Zusatzvergütung bestraft. Diese Regelung trat in Deutschland am 1. Januar 2026 in Kraft. Ab einer Impfquote von 25 % im Jahr gibt es einen Zuschlag. Werden aber weniger als 10 Schutzimpfungen pro Quartal durchgeführt, wird die Zusatzvergütung um 40 % gekürzt! Karl Lauterbach, deutscher Gesundheitsminister von 2021 bis 2025, ist der Initiator dieser Änderung. Ausgerechnet er soll derzeit als möglicher neuer WHO-Chef gehandelt sein. Mit diesem Druck auf die Ärzte wird ein weiterer Schritt in Richtung Impfzwang getan. Um es mit den Worten von Beate Bahner zu sagen: „Das ist Korruption in Reinform.“ [weiterlesen bei kla.tv]

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