„NATO vs. Russland: Scott Ritter warnt vor drohendem globalen Krieg“

In diesem Video analysieren wir die aktuellen Spannungen zwischen der NATO und Russland, die durch die Unterstützung der Ukraine weiter angeheizt werden. Präsident Putin hat deutlich gemacht, dass Russland genau versteht, wie westliche Waffensysteme funktionieren und welche Bedrohungen sie darstellen. Wir beleuchten die geopolitischen Implikationen und die gefährliche Dynamik, die zu einem möglichen nuklearen Konflikt führen könnte. Was bedeutet dies für die globale Sicherheit und wie können wir verhindern, dass diese Spannungen in einer Katastrophe enden?

Wollen die russophoben Vollidioten, die uns regieren und medial Lügen auftischen wirklich Krieg mit Russland? Wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, woran ich nicht glauben jann, die ersten, die sich aus dem Staub machen. Verstehen die Zuschauer von Tageshetze und anderen Fake-News immer noch nicht, dass sie sich von geldgierigen Organisationen manipulieren lassen?

Sind wir bereits am Ende des Schuldgeldsystems angekommen, oder warum werden die Kriegstrommeln immer lauter? Muss erst wieder alles zerstört werden, um ein neues Finanzsystem zu installieren?

In etwa zwei Monaten könnten die Wähler in Brandenburg, in Sachsen und Thüringen zwar nicht die Weltpolitik verändern aber immerhin ein klein wenig Geschichte schreiben, indem sie die Ampel-Parteien aus dem Landtag verweisen. Davon abgesehen braucht die anderen Parteien auch kein Mensch. Um das zu verstehen bedarf es aber einer 180 Grad Wende.

