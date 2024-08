„Derzeit ist eine NATO-Invasion des nuklearen Russlands im Gange und die Welt ist sich nicht bewusst, dass sie sich im dritten Weltkrieg befindet.“ Ist Präsident Putins Geduld am Ende?

Alle roten Linien überschritten – mehrfach

Von Peter Koenig (globalresearch)

Eine NATO-Invasion des nuklearen Russlands ist derzeit im Gange und die Welt ist sich nicht bewusst, dass sie sich im dritten Weltkrieg befindet , wie Megatron (14. August 2024) berichtet.

Die russische Region Kursk ist derzeit voller NATO-Waffen, Truppen, Logistik und vielem mehr, von denen viele zerstört wurden. Siehe Karte unten.

Ukrainer wollen mit Kursk-Einmarsch Russland destabilisieren. (BingMaps/Institute For The Study Of War/USA TODAY)

Es gibt Videoaufnahmen von Dutzenden NATO-Fahrzeugen, Luftabwehrsystemen, Panzern und mehr, auch wenn diese von russischen Streitkräften in der Region Kursk zerstört und erbeutet wurden.

Den rund 11.600 Mann starken Kiewer Streitkräften unter Führung der NATO ist es nicht gelungen, die Stadt Kurtschatow und das dortige Atomkraftwerk zu erobern. Offenbar setzte Präsident Selenskyj alle verbliebenen Kiewer Truppen sowie zusätzliche polnische (NATO-)Streitkräfte ein.

Der russische General Apti Alaudinov erklärte, der Zweck der Invasion in der Region Kursk sei es gewesen, eine starke Position für die bevorstehenden Verhandlungen mit Russland zu sichern. Mit der Niederlage Kiews und seiner westlichen Herren unterzeichnete das Kiewer Regime jedoch sein eigenes Todesurteil.

Die Verluste Kiews belaufen sich auf über 2.000 Mann.

General Allaudin sagt außerdem voraus, dass die Kiewer Spezialoperation Ende 2024 mit einem totalen Sieg der russischen Armee und der Kapitulation des Kiewer Regimes und seiner Herren in Washington und London beendet sein wird. (Borzzikman, 15. August 2024)

Ob es tatsächlich zu einer Kapitulation des Westens kommt, bleibt abzuwarten. Der Westen neigt nicht dazu, selbst in Notsituationen das Gesicht zu verlieren – daher sind weitere Aggressionen, vielleicht ein direkter Angriff der NATO auf Russland, durchaus möglich.

Präsident Putin weigert sich derzeit noch, den Krieg zu erklären, obwohl Russlands Territorium besetzt wurde und Russen auf ihrem Territorium von NATO-Streitkräften getötet wurden . Und weitere direkte NATO-Angriffe könnten geplant sein. Im Moment kommt Washington mit „Mord“ davon; im wahrsten Sinne des Wortes.

Schritt für Schritt überschreiten Washington und seine NATO-Partner eine rote Linie nach der anderen.

Erstens: NATO-Waffen in der Ukraine;

dann NATO-Truppen in der Ukraine;

dann F-16-Kampfflugzeuge in der Ukraine;

dann NATO-Soldaten, die die hochentwickelten Waffen befehligen, die ihnen der Westen geliefert hat;

Dann NATO-Truppen auf russischem Territorium, dann NATO-Drohnen und Flugzeuge, die russische Ziele auf russischem Territorium angriffen – und schließlich NATO-Truppen, die versuchten, einen ganzen russischen Bezirk einzunehmen, russische Gefangene zu machen und Russen zu töten.

Seit mehreren Wochen werden Flughäfen in ganz Russland ununterbrochen von NATO-Drohnen bombardiert.

Am 9. August 2024 berichteten russische Staatsmedien von einer Explosion und anschließendem Beschuss auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt in der Region Lipezk, rund 280 Kilometer von der Grenze zur Nordostukraine entfernt. Es sei so, als hätten Streitkräfte der Ukraine und der NATO den Flugplatz angegriffen und ein Lagerhaus sowie mehrere andere Einrichtungen mit gelenkten Fliegerbomben zerstört; gesteuert wurden sie von NATO-Experten.

Einige spekulieren, dass Kiew bzw. die NATO eine kleine taktische Atomwaffe eingesetzt haben könnten. Es gibt jedoch keinerlei Beweise für eine derartige Aggression, und Russland schweigt.

Nach Angaben des russischen Militärs waren an der russischen Offensive rund 1.000 Soldaten und mehr als zwei Dutzend gepanzerte Fahrzeuge und Panzer beteiligt. Siehe hier . (Diese Seite wurde von Google entfernt, da die Seite der Moscow Times nicht mehr existiert – der Link wird angezeigt, um die westliche Zensur zu demonstrieren).

Die russische Armee rückt im Donbass ständig vor und verteidigt die russischsprachige Bevölkerung gegen die feigen Asow-Nazi-Angriffe, bei denen in den letzten zehn Jahren etwa 18.000 Menschen ums Leben kamen, die meisten davon Frauen und Kinder.

Russland erleidet auf seinem eigenen Territorium schwere und schmerzhafte Schläge durch NATO-Waffen. Die NATO ist überall präsent, mit Kommunikations-, Logistik- und NATO-Kommandokräften.

Über 35 Länder investieren Hunderte Milliarden aus Steuergeldern, um die Ukraine mit Waffen zu versorgen, mit denen diese tödlichen Angriffe auf Russland ausgeführt werden können – auf russischem Territorium und mit NATO-Soldaten, die im Westen gerne als „ausländische Söldner“ bezeichnet werden.

Rund 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, als Russland Nazi-Deutschland besiegte, rollen deutsche Panzer – die der Ukraine übergeben wurden – erneut durch die Region Kursk, wo die entscheidende Schlacht stattgefunden hatte; die Schlacht, mit der Russland Nazi-Deutschland besiegte und den Westen vor dem deutschen Faschismus rettete.

Doch der heutige Faschismus tickt weiter und ist sehr lebendig, er erinnert an die Zeiten der 1940er Jahre. Jetzt kommt der Neofaschismus aus der Ukraine, einem ehemaligen Verbündeten Nazideutschlands – den Asow-Bataillonen Banderas –, die im Zweiten Weltkrieg Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Russen töteten.

Herr Putin bestand darauf, den Nationalsozialismus in der Ukraine auszurotten und die Ukraine zu einem neutralen und NATO-freien Land zu machen, eine Schlüsselvoraussetzung für Friedensverhandlungen.

Viele Menschen erliegen immer noch der Illusion, Russland befände sich in einem kleineren militärischen Konflikt mit der Ukraine. Dabei erkennen sie nicht, dass dieser Stellvertreterkrieg Washingtons und der NATO gegen Russland weit gefährlicher ist als die Situation im Zweiten Weltkrieg 1943.

Die NATO versucht, in Osteuropa schrittweise Brigaden aufzustellen, um Russland entgegenzutreten .

Es ist ein Beobachtungsspiel: „ Wie weit können wir gehen ?“, während man Russlands Reaktion genau beobachtet. Die Schwierigkeiten, die sie haben könnten, sind die Besetzung der Brigaden mit Soldaten, da junge Europäer nicht bereit sind, für westliche Kriegstreiber und die Profite westlicher Rüstungsindustrien zu sterben.

Laut Megatron besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die NATO irgendwann eine Invasion in Weißrussland beabsichtigen könnte.

Haben Putin und seine Berater die Kühnheit der NATO unterschätzt, weil sie hofften, die NATO würde von der Ukraine aus nicht auf russisches Territorium vordringen, um eine weitere Eskalation zu vermeiden?

Und was nun, nachdem sämtliche roten Linien überschritten wurden – und das mehr als einmal?

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew forderte kürzlich in einer Erklärung, Russland dürfe sich nicht länger zurückhalten:

„Von diesem Moment an sollte die [Kiewer] besondere Militäroperation einen offen exterritorialen Charakter annehmen“, argumentierte Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, am Donnerstag in einem Post.

„Wir können und sollten weiter in das vordringen, was noch als Ukraine existiert. Nach Odessa, Charkow, Dnepropetrowsk, Nikolajew. Nach Kiew und darüber hinaus. Es sollte keine Einschränkungen hinsichtlich der anerkannten Grenzen geben.“ Siehe dies .

*

Falls Präsident Putin noch mehr westliche bzw. NATO-Aggressionen auf russischem Territorium erwartet, könnte es sein, dass er eine heftige Antwort parat hat, die man ihm jedoch nicht als Reaktion auf eine „falsche Flagge“ vorwerfen kann. Denn was Kiew und die NATO auf russischem Territorium tun, ist ganz klar keine „falsche Flagge“, sondern reine Provokation.

Russland verfügt über die militärische Kapazität, mit ultrapräzisen, taktischen Überschall-Atomwaffen gleichzeitig westliche Entscheidungs- und Militärzentren sowie Finanzzentren auszulöschen und so den Verlust von Menschenleben auf ein Minimum zu beschränken, die westlichen Machtstrukturen jedoch außer Gefecht zu setzen.

*

Einen Monat vor dem Jubiläum von Global Research

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist der Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University in Peking.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Peter Koenig , Global Research, 2024

