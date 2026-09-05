Ab 5:45 Uhr wird zurückgeschlossen! | Satire mit Dr. Josef Thoma

Mit todernstem Gesicht und im geheimen Wissen, dass man außer Schulden im Rucksack und Fischbrötchen zwischen den Implantaten nicht mehr viel zu bieten hat, dann auch noch die Schließung eines Konsulats in Sachsen und einer Kultureinrichtung in Berlin als nuklearen Vergeltungsschlag gegen Russland zu verkaufen – das wird als weiterer Höhepunkt ruhmreicher deutscher Schauspielkunst in die Weltgeschichte eingehen:
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