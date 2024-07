Die Pläne der G7-Staaten einschließlich der EU, ihre fortgesetzte Hilfe für die Ukraine mit beschlagnahmten russischen Vermögenswerten zu finanzieren, kritisiert der US-amerikanische Finer G7-Staaten einschließlich der EU, ihre fortgesetzte Hilfe für die Ukraine mit beschlagn«Neue Form deranzexperte Martin Armstrong deutlich. Er warnt vor den Folgen, auch angesichts der grassierenden Korruption in der Ukraine.

Quelle: transition-news

Völkerrechtswidrig und moralisch korrupt – so schätzt der US-Finanzanalytiker Martin Armstrong die Pläne westlicher Staaten ein, beschlagnahmte russische Vermögenswerte an die Ukraine zu übergeben. Damit habe der Westen «eine neue Form der wirtschaftlichen Kriegsführung entfesselt».

Armstrong bezieht sich in seinem am Montag online veröffentlichten Beitrag darauf, dass EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni vor wenigen Tagen ankündigte, die G7-Staaten würden bis Oktober 50 Milliarden Dollar an eingefrorenen russischen Vermögenswerten an die Ukraine freigeben. Die Staats- und Regierungschefs der G7 hatten sich bei ihrem letzten Treffen am 13. Juni darauf geeinigt, das von Russland beschlagnahmte Geld in Form eines Darlehens der Ukraine zur Verfügung zu stellen.

Der Finanzanalytiker macht darauf aufmerksam, dass Kiew das Geld, das aus den Gewinnen aus den russischen Vermögenswerten im Ausland stammt, als Darlehen bekommen soll. Das entsprechende Risiko werde unter den G7-Staaten aufgeteilt.

Laut Armstrong ist das Ausfallrisiko bei diesen Darlehen beträchtlich, «denn nach unseren Computermodellen wird die Ukraine als Nation nicht mehr existieren», wenn der Krieg vorbei ist. Der Finanzexperte ist mit wissenschaftlich berechneten Computervorhersagen zu wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen bekannt geworden.

Er wirft dem Kiewer Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, eher «sich die Taschen vollzustopfen, als dass er sich wirklich um sein Volk oder die Zukunft kümmern würde. Er setzt darauf, dass die NATO in Russland einmarschiert und es als Land auslöscht, damit er dann das gesamte Vermögen Russlands für die Ukraine beschlagnahmen kann.»

Die «Pandora Papers» hätten 2021 enthüllt, dass die Ukraine die höchste Anzahl von Politikern aller Länder mit einem geheimen Offshore-Konto hat. Das Fortune Magazine habe im Februar 2024 geschrieben, die Ukraine schulde es dem Westen, mit der ungeheuerlichen Korruption aufzuräumen. Die Korruption sorge auch dafür, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werde.

Armstrong warnt, dass die G7-Staaten am Abgrund stünden, weil sie die russischen Vermögenswerte als Sicherheiten einsetzten.

«Würden sie der Ukraine die eingefrorenen Vermögenswerte tatsächlich aushändigen, hätte Putin das Recht, einfach ALLE Vermögenswerte westlicher Länder und privater/öffentlicher Unternehmen zu beschlagnahmen. Dieses Vorgehen der G7 verstößt in jeder Hinsicht gegen das Völkerrecht.»

Die Regierungen der G7-Staaten würden nun auch ausländische Banken in Ländern wie Indien auffordern, die Finanzierung Russlands einzustellen. Sonst drohe ihnen, dass sie von den USA und der Europäischen Union (EU) auf die schwarze Liste gesetzt und vom internationalen Finanzmarkt ausgeschlossen werden.

Selenskyj fordert die gesamten 300 Milliarden Dollar an eingefrorenen russischen Vermögenswerten, erinnert der US-Finanzanalytiker. Berichten zufolge belaufen sich die Einnahmen aus den 300 Milliarden Dollar derzeit auf 3,2 Milliarden Dollar jährlich. Die EU-Kommission habe der Ukraine am 26. Juli 1,6 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, unabhängig von dem vorgeschlagenen Darlehen in Höhe von 50 Milliarden Dollar.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe nicht miterklärt, dass 90 Prozent dieser Gelder direkt nach Europa zurückfließen werden, um ihnen die Hilfe zu erstatten, die sie der Ukraine zukommen ließen. Armstrongs Kommentar:

«Es ist mehr als moralisch korrupt, illegal beschlagnahmtes Vermögen auf diese Weise wieder in Umlauf zu bringen.»

Die EU-Kommission entziehe russischen Bürgern und Unternehmen, die einfach nur in einem von ihr sanktionierten Land ansässig sind, Vermögen, stellt der Finanzexperte fest. Und er verweist darauf, dass die EU und die restlichen G7-Staaten sich technisch gesehen nicht im Krieg mit Russland befinden. Zudem sei die Ukraine kein Mitgliedsland.

«Der Westen hat eine neue Form der wirtschaftlichen Kriegsführung entfesselt, die gegen ihn verwendet werden kann, da jede ‹unfreundliche› Nation einfach umkehren und einem anderen Land die Finanzierung vorenthalten kann.»

Quelle:

Armstrong Economics: Funding Ukraine Through Frozen Russian Assets – 29. Juli 2024

Transition News: «Sie brauchen den Krieg» – Martin Armstrong über die Neocons an der Macht – 24. Juli 2024

Transition News: Ukraine-Krieg: «Westen braucht Krieg als Vorwand, um Misswirtschaft zu vertuschen» – 19. März 2024

(Visited 1 times, 1 visits today)