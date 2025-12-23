A-WEF Highlight: Prager Deklaration 2025

Zum großen Finale des zweiten Alternativ-WEF erwartete die Zuschauer ein echter Gänsehaut-Moment: Die feierliche Vorstellung und Unterzeichnung der Prager Deklaration 2025 – Alles für den Frieden. Mit einer bewegenden Rede trifft Juristin Beate Bahner mitten ins Herz und ruft dazu auf, gemeinsam ein kraftvolles Zeichen zu setzen. Die Teilnehmer des A-WEF bekennen sich in der Erklärung klar und bedingungslos gegen Krieg und machen deutlich: 2026 wollen sie aktiv den Aufbau einer wirksamen Friedensbewegung vorantreiben. Ein Moment voller Emotion, von Mut und Zusammenhalt – und eine eindrucksvolle Botschaft dafür, was wir für eine lebenswerte Zukunft brauchen. [weiterlesen bei kla.tv]

(Visited 28 times, 28 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …