Ökonom warnt: Ganze Welt muss dann für die USA zahlen / Gunther Schnabl zu Euro, Dollar, Yen

Selbst der IWF warnt inzwischen vor den hohen Schulden der USA. Der Dollar steht aus Sicht von Gunther Schnabl, Finanzprofessor an der Uni Leipzig, aber noch besser da als der Euro oder gar der Yen. Wie gefährlich die aktuelle Entwicklung für die Wirtschaft und unser Geld ist und warum die D-Mark eine Produktivitätspeitsche für die Firmen war, darum geht in meinem Interview mit Gunther Schnabl. Und damit willkommen bei „René will Rendite“.

(Visited 1 times, 1 visits today)