Die Iran-Krise: amerikanische Verantwortungslosigkeit und europäische Dummheit

Von Petr Drulak (globalbridge)

(Red.) Die Tschechische Republik ist wirtschaftlich stark von Deutschland abhängig und hat gerade noch im Jahr 2023 einen Vertrag über eine engere Zusammenarbeit mit dem US-Militär abgeschlossen – was nicht besonders verwunderlich ist, wenn man weiss, dass der Staatspräsident Petr Pavel ein ehemaliger NATO-General ist. Aber bei allen Versuchen der dortigen EU- und NATO-Freunde, andere Meinungen zu unterdrücken: Es gibt sie noch, auch Politologen mit besten beruflichen Referenzen, die sich erlauben, eine eigene Meinung zu haben – und sie auch zu äußern. Einer von ihnen ist Petr Drulák, dem wir auf Globalbridge gerne das freie Wort gewähren. (cm)

Im letzten Monat kam es im Iran zu schweren Unruhen, bei denen Hunderte, vielleicht sogar Tausende Iraner ums Leben kamen – unschuldige Demonstranten, Angehörige der Sicherheitskräfte, aber auch Terroristen, die zu Gewalt aufriefen. Obwohl das Land mit schwerwiegenden internen Problemen zu kämpfen hat, sind die Ursachen der Unruhen äußerer Natur. Der Iran ist seit langem dem Druck Israels ausgesetzt, das versucht, das Regime der Islamischen Republik zu stürzen. Dieser Druck wird erst dann zu einer existenziellen Bedrohung für den Iran, wenn sich die USA anschließen, was unter Donald Trump in größerem Maße als je zuvor der Fall ist. Aber auch die Trump-Regierung sollte sich bewusst sein, dass ein Krieg im Iran den USA nichts Gutes bringen wird. Die israelisch-amerikanischen Spielchen um den Iran werden auch Europa nichts Gutes bringen.

Die erste Welle von Demonstrationen kam Ende Dezember und wurde durch eine drastische Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage ausgelöst. Sie begann auf dem Basar von Teheran, nachdem der Verfall der iranischen Währung zu einem starken Preisanstieg und zur Verarmung breiter Bevölkerungsschichten geführt hatte. Obwohl die ungünstige wirtschaftliche Lage bis zu einem gewissen Grad mit weit verbreiteter Korruption und oligarchischen Privilegien zusammenhängt, liegen die beiden Hauptursachen außerhalb des Iran. Erstens leidet das Land unter umfangreichen Wirtschaftssanktionen, deren Urheber und Vollstrecker die USA sind. Die USA hindern auch andere Staaten langfristig daran, Zahlungen in Dollar an den Iran zu leisten, und sie sind bereit, ausländische Unternehmen wegen ihrer Handelsbeziehungen mit dem Iran vor amerikanischen Gerichten zu verfolgen. Zweitens muss sich der Iran angesichts der israelischen und amerikanischen Bedrohung ständig auf einen Krieg mit einem viel stärkeren Feind vorbereiten, was zu extrem hohen Verteidigungsausgaben führt. Beides ist der Wirtschaft nicht zuträglich. Nach einem Jahr Trump-Präsidentschaft geriet die iranische Wirtschaft in eine schwere Krise, was im Dezember zu Demonstrationen führte. Diese verliefen jedoch friedlich und richteten sich vor allem gegen die Korruption.

Anfang Januar kam es zu einer weiteren Welle von Demonstrationen, die jedoch anders aussah. Bewaffnete Gruppen übernahmen die Straßen und griffen Polizei, Moscheen und öffentliche Einrichtungen an. Aus einem spontanen Protest gegen die Armut wird ein organisierter und bewaffneter Angriff auf das Regime. Das Regime wehrt sich, beschuldigt die Angreifer des Terrorismus, schaltet das Internet ab, erwidert das Feuer und beginnt mit massiven Verhaftungen. Es ist unklar, wie viele Menschen ums Leben gekommen sind. Nach Angaben von amerikanisch finanzierten humanitären Organisationen wurden mehrere hundert oder mehrere tausend Regimegegner getötet. Die iranische Regierung gibt ihrerseits an, dass bei den Zusammenstößen mehr als hundert Angehörige der Sicherheitskräfte getötet wurden.

Es gibt keinen Grund zu bezweifeln, dass die gewalttätigen Angriffe aus dem Ausland unterstützt wurden. Dies wird durch einen Beitrag des ehemaligen CIA-Chefs und ehemaligen Außenministers unter Trump, Pompeo, deutlich, der im Netzwerk X sowohl die demonstrierenden Iraner als auch die „Mossad-Agenten, die sie begleiten” zum neuen Jahr begrüßte. Der israelische Geheimdienst hat schon wiederholt bewiesen, dass er über ein umfangreiches Netzwerk innerhalb des Iran verfügt. Aber um das Regime zu stürzen, braucht Israel die militärische Macht der USA. Trump ist nicht besonders begeistert von diesem Abenteuer, er will weiterhin glauben, dass er die Situation bereits letztes Jahr mit einem Luftangriff auf iranische Nuklearanlagen gelöst hat, und sieht die Prioritäten der USA entweder in der westlichen Hemisphäre oder im Pazifik. Deshalb besucht der israelische Ministerpräsident Netanyahu am Vorabend der gewaltsamen Umwälzungen auf den iranischen Straßen den amerikanischen Präsidenten Trump in Florida, um ihn für einem weiteren Militärschlag gegen den Iran zu überzeugen. Trump ist sich bewusst, dass die Macht der israelischen Lobby in den USA es ihm nicht erlaubt, Netanyahu zu ignorieren. Nach den Gesprächen mit dem israelischen Premierminister warnt er aber Teheran davor, auf Demonstranten zu schießen. Eher auf der Suche nach einem Vorwand als aus Sorge um die Menschenrechte. Lassen wir einmal beiseite, ob er wusste, dass es sich um Demonstranten handelt, die selbst töten.

In Iran spielt sich ein Drama ab, dessen Drehbuch wir bereits aus anderen Ländern kennen, die von Regierungen oder Regimes regiert werden, die den USA unbequem sind. Vor mehr als zehn Jahren haben wir es in der Ukraine gesehen, als der damalige Präsident Janukowitsch unter dem Druck aus Brüssel und Moskau schließlich entschied, Moskau den Vorzug zu geben. Im Dezember 2013 füllten Menschen, die enttäuscht waren, dass sich der ersehnte Westen in die Ferne rückte, den Maidan-Platz in Kiew. Sie mögen naiv gewesen sein, aber es handelte sich um einen gewaltfreien und authentisch demokratischen Protest. Im Januar 2014 veränderte sich die Zusammensetzung der Kiewer Proteste, ein Teil der enttäuschten Idealisten blieb, aber sie wurden durch Bandera-Milizen ergänzt, und auch georgische Killer traten in Erscheinung. Diese neuen Kräfte verübten mörderische Anschläge sowohl auf Polizisten als auch auf die Demonstranten selbst, um das Janukowitsch-Regime zu diskreditieren. Unter dem Druck von innen und außen räumte dieser dann das Feld und das Land wurde von Washington-treuen Kräften übernommen.

Aber der Januar 2026 in Teheran unterscheidet sich vom Januar 2014 in Kiew. Auf die Mordwelle folgt nicht der Sturz des Regimes, sondern dessen Konsolidierung. Nachdem die Sicherheitskräfte bewaffnete Angriffe abgewehrt haben, ruft die Regierung die Öffentlichkeit zu Aktionen zur Unterstützung der Islamischen Republik auf. Die Tatsache, dass das Regime nicht nur in Teheran, sondern auch in einer Reihe von regionalen Zentren die Straßen und Plätze füllen kann, zeigt zumindest, dass es mit der Unterstützung eines bedeutenden Teils der Gesellschaft rechnen kann, auch wenn nicht klar ist, wie groß dieser ist. Sie ist jedoch groß genug, dass amerikanische und israelische Kommentatoren mit Verbindungen zu den Geheimdiensten öffentlich Zweifel an der Instabilität des iranischen Regimes und der Möglichkeit seines Sturzes äußern. Andere jedoch fordern eine ausländische Intervention, um das Regime zu stürzen.

Die weitere Entwicklung ist ungewiss. Wenn die Regierung in Teheran nicht in der Lage ist, die grundlegenden wirtschaftlichen Bedürfnisse der Bevölkerung zu sichern, kann sie sich nicht halten; darauf zielen die lähmenden Sanktionen des Westens ab. Israel ist entschlossen, den Iran zu zerstören, da es nicht an eine friedliche Koexistenz mit dem islamistischen Regime glaubt. Aber ohne die USA wird es das nicht schaffen. Die Frage ist, ob die israelische Lobby in den USA die Amerikaner in einen Krieg hineinziehen kann, den die USA nicht wirklich wollen und der ihre Ressourcen und die strategische Aufmerksamkeit anderswo binden wird, als es ihren Interessen zurzeit entspricht. Wird es gelingen, Trump, der von der erfolgreichen Aktion des amerikanischen Kommandos in Venezuela berauscht ist, davon zu überzeugen, dass dasselbe auch in Teheran möglich ist? Oder wird sich die realistische Sichtweise durchsetzen, dass der Iran ein viel ernster zu nehmender Gegner ist als der Irak, Afghanistan und Venezuela zusammen?

Im Falle einer existenziellen Konfrontation würde der Iran nicht allein dastehen. Das Chaos in diesem strategisch wichtigen Gebiet würde Israel sicherlich nicht stören, aber Russland, China oder Indien sind definitiv nicht daran interessiert. Russland grenzt über das Kaspische Meer an den Iran und baut in den letzten Jahren eine strategische Partnerschaft auf. China bezieht Öl aus dem Iran und half ihm im Januar, das Starlink-Netzwerk zu stören, das bisher als unangreifbar galt und auf das sich die Koordinatoren der Angriffe stützten. Indien baut über den iranischen Hafen Chabahar eine strategische Handelsroute nach Eurasien auf, die Pakistan umgeht. Im Falle eines Krieges würden sich diese Großmächte wahrscheinlich nicht direkt engagieren, aber zumindest Russland und China könnten durch die Unterstützung des Regimes in Teheran einen Stellvertreterkrieg gegen die USA führen.

Es ist auch nicht klar, was die Verbündeten der USA in der Region unternehmen würden. Sie haben oft konfliktreiche Beziehungen zu Teheran, aber das bedeutet nicht, dass sie einen Krieg wollen, der auf jeden Fall den Handel stören, aber auch zu Angriffen auf ihre Vermögenswerte führen könnte. Außerdem haben sie kein Interesse daran, Israel zu stärken. Saudi-Arabien macht deutlich, dass es mit einem möglichen Angriff nichts zu tun haben will. Die Türkei hat offenbar in den vergangenen Wochen Geheimdienstinformationen an den Iran weitergegeben, die es der iranischen Revolutionsgarde ermöglichten, die kurdischen Milizen zurückzuschlagen. Diese proamerikanische Schlagkraft sollte durch einen Einmarsch aus dem Irak gleichzeitig mit Demonstrationen zur Destabilisierung des Regimes beitragen; aber der türkische Präsident Erdogan wird alles tun, um die Kurden zu schwächen.

Europa geht an den Konflikt heran, als würde es nicht verstehen, wie sehr es davon selbst betroffen ist. Ein Teil der europäischen Elite applaudiert sogar den Bemühungen, das Regime in Teheran zu stürzen. Die Liberalen halten es für repressiv. Damit mögen sie Recht haben, aber es gibt keinen Grund, andere Gesellschaften an ihren eigenen Maßstäben zu messen, zumal die europäischen Regierungen mit einer Reihe noch repressiverer Regime, wie beispielsweise den Monarchien am Golf, recht gut auskommen.



Wenn den Liberalen die Menschenrechte der einfachen Iraner am Herzen liegen, sollten sie keine Politik unterstützen, die zu einem Bürgerkrieg führt, sondern sich für die sofortige Aufhebung der zu Armut führenden Sanktionen einsetzen, da diese nicht die Spitzen des Regimes, sondern gerade die einfachen Menschen treffen. (Hervorgehoben durch die Redaktion.)

Die Krönung des Ganzen sind die anti-islamischen Konservativen, die den Sturz der Islamischen Republik als wünschenswerten Schritt im Kampf gegen den politischen Islam betrachten. Als wären sie sich nicht bewusst, dass Europa eine neue Migrationswelle verzweifelter Muslime erwartet, die wahrscheinlich die bisherigen übertreffen wird, wenn der Iran im Chaos versinkt. Aber Europa bestätigt damit nur, dass es seinen Selbsterhaltungstrieb verloren hat.

(Red.) Zum Originalartikel von Petr Drulák in tschechischer Sprache.

Zum Autor: Petr Drulák ist ein tschechischer Wissenschaftler, Diplomat und konservativ-linker Aktivist, Professor am Institut für Politik und Internationale Beziehungen der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen und Gastprofessor an der Paris School of International Affairs (PSIA). Er war Botschafter der Tschechischen Republik in Frankreich und stellvertretender Außenminister. Vor seiner diplomatischen Laufbahn war er Direktor des Instituts für Internationale Beziehungen. Er hat um die fünfzig wissenschaftliche Bücher und Artikel über Mitteleuropa und die Theorie der internationalen Beziehungen veröffentlicht. Seine Arbeiten wurden von führenden Verlagen (z. B. Routledge, Palgrave, Cambridge University Press) und renommierten Zeitschriften (z. B. European Journal of International Relations, Journal of European Public Policy, Geopolitics, Journal of International Relations and Development, Osteuropa, Russia in Global Affairs) veröffentlicht. Er veröffentlicht regelmäßig Meinungsartikel in tschechischen und slowakischen Medien oder auch in der US-Zeitschrift Compact. Außerdem hat er eine wöchentliche Sendung namens Nalevo (Links) im tschechischen Internetfernsehen ABJ. – Im Jahr 2022 war Drulák Mitbegründer der tschechischen patriotischen Vereinigung Svatopluk und wurde deren Präsident. Svatopluk fördert die Zusammenarbeit zwischen den Kräften der konservativen Linken und der patriotischen Rechten mit dem gemeinsamen Ziel, die nationale Souveränität gegen den westlichen Liberalismus und Progressivismus zu verteidigen. Im Jahr 2025 hatte Svatopluk etwa tausend zahlende Mitglieder und mehrere zehntausend Anhänger.

