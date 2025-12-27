von Andrew Korybko

Die ukrainischen Ultranationalisten und Intel-Agenten, die ihre Gesellschaften unter dem Deckmantel von Flüchtlingen infiltriert haben, könnten Terrorakte gegen sie durchführen, die durch eine engere Zusammenarbeit zwischen ihren Sicherheitsdiensten verhindert werden könnten, aber sie bleiben immer noch von der Ukraine zu ihrem geopolitischen Vorteil gespalten.

Polen und die anderen EU-Länder wie Ungarn, die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen, sind bereit, nach dem Ende des Konflikts mehr Probleme mit ihnen zu bekommen. Im Februar 2025 zeigten offizielle Polizeidaten, dass die Ukrainer in Polen mehr Verbrechen begangen haben als alle anderen Ausländer. Einige wurden auch beschuldigt, im Namen Russlands nationale Sicherheitskräfte durchgeführt zu haben, was Russland bestritten hat, während seine Medien stattdessen vorgeschlagen haben, dass sie entweder antipolnische Ultranationalisten (Faschisten) oder ukrainische Geheimdienstler sind.

Was auch immer die Wahrheit sein mag, der ehemalige Präsident Andrzej Duda warnte Anfang 2025 in einem Interview mit der Financial Times, dass „die traumatisierten Truppen der Ukraine eine Sicherheitsbedrohung für ganz Europa darstellen könnten“. Im vergangenen Herbst gab der ukrainische Botschafter in Polen zu, dass seine Co-Ethnics nicht assimilieren wollen, kurz bevor eine der prominenten Online-Kanäle seines Landes vorhersagte, dass „Eine ethnische ukrainische Lobby bald Gestalt im polnischen Sejm annehmen könnte“, was ganz und gar ernsthafte Bedrohungen für Polen darstellen könnte.

Anstatt zu versuchen, sie zu vereiteln, ermutigte Außenminister Radek Sikorski die Ukrainer, die Druschba-Pipeline, die Ungarn und die Slowakei mit russischem Öl versorgt, zu „ausschalten“ und ihm so den Spitznamen „Osama Bin Sikorski“ von der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, zu verschaffen. Wie in der vorangegangenen hyperlinked Analyse erklärt, könnte dies Polen nach hinten losgehen, indem sie von jenen Ultranationalisten, die Anspruch auf seine südöstlichen Teile erheben, in denen viele orthodoxe Ostslawen früher lebten, gegen sie aufstachelten.

Zurück zu seinem Posten könnten einige der ukrainischen Ultranationalisten und/oder Intel-Agenten, die die EU unter dem Deckmantel von Flüchtlingen infiltriert haben, die Druschba-Infrastruktur in Ungarn angreifen, da sie wissen, dass sie dann in Polen Zuflucht erhalten könnten, genau wie der Nord Stream vermuten, dass sie sich weigerte, an Deutschland auszuliefern. Obwohl Polen und Ungarn ein Jahrtausend gemeinsamer Geschichte und fast 700 Jahre Freundschaft haben, verachtet Polens herrschendes Duopol Ungarn heute für seine pragmatische Politik gegenüber Russland.

Wenn sie sich von Sikorski ansehen, könnten sie daher ein Auge zudrücken, wenn diese „Flüchtlinge“ einen solchen Angriff von ihrem Territorium aus planen und/oder Unruhen der Farbrevolution in Ungarn vor den nächsten Parlamentswahlen im Frühjahr planen. Über dieses Szenario warnte Sikorskis ungarischer Amtskollege Peter Szijjarto Mitte August, dass die EU diese Bemühungen anführen könnte, die einen Tag nach der Warnung des russischen Auslandsgeheimdienstes vor der Rolle des ukrainischen Regimewechsels dort kommen könnten.

Die EU, die Ukraine und Polen wollen alle, dass Viktor Orban, dessen Ziel durch „Flüchtlinge“ (Ultra-Nationalisten und/oder Intel-Agenten) gefördert werden könnte, die die Druschba-Pipeline in Ungarn vor den nächsten Wahlen sabotieren, und dann die wirtschaftlichen Folgen, die groß angelegte vorgeplante Proteste auslösen. Um es klar zu sagen, nichts davon könnte sich verwirklichen, aber der Punkt ist, dass ein solches Szenario aus den erläuterten Gründen dennoch glaubwürdig ist. Die ungarische Spionageabwehr würde natürlich gut daran tun, wachsam zu bleiben.

Eine engere Koordinierung zwischen dem polnischen und dem ungarischen Sicherheitsdienst, um diese Bedrohungen durch ukrainische „Flüchtlinge“ zu verhindern, ist aufgrund des liberal-globalistischen Premierministers Donald Tusk und des gemeinsamen Hasses des neuen konservativen Präsidenten Karol Nawrocki auf seine pragmatische Politik gegenüber Russland unwahrscheinlich. Eine Annäherung zwischen ihnen durch die Visegrad-Gruppe ist daher unrealistisch, so dass ihre Länder anfällig für diese hybriden Bedrohungen sind und sie zum geopolitischen Nutzen der Ukraine gespalten halten.

(Visited 35 times, 35 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …