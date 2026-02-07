80% GASNETZ-ABRISS: Der geheime Plan hinter dem deutschen Energie-Selbstmord

Es ist offiziell: Die industrielle Atombombe für Deutschland wurde gezündet – und kaum jemand spricht darüber!. Während die Medien schweigen, bereitet das Energieeffizienzgesetz das Ende des Standorts Deutschland vor.

Der renommierte Ökonom Hans-Werner Sinn warnt vor einer „erzwungenen Deindustrialisierung“. Das Gesetz schreibt vor, dass der Energieverbrauch bis 2045 um 45 % sinken MUSS – selbst wenn die Energie komplett grün wäre. Das bedeutet im Klartext: Die Industrie muss verschwinden.

Warum handelt Friedrich Merz nicht? In diesem Video decken wir auf, warum Merz die Politik von Robert Habeck eins zu eins fortsetzt und die Klimaneutralität sogar ins Grundgesetz geschrieben hat.

Die harten Fakten dieser Analyse:

• 6 Billionen Euro: Die astronomischen Kosten der Energiewende, die uns in den Ruin treiben.

• Netz-Kollaps: Warum der Ausbau 700 Milliarden kostet und das deutsche Stromnetz vor dem Ausverkauf an internationale Investoren steht.

• Die KI-Lüge: Deutschland hat gar nicht den Strom, um ein „KI-Wunderland“ zu werden – ein Rechenzentrum braucht so viel Energie wie die Stadt Cottbus.

• Gasnetz-Rückbau: Warum 80 % unserer Infrastruktur einfach abgerissen werden sollen.

Ist das noch Inkompetenz oder bereits Absicht?.

Schau das Video bis zum Ende, um zu verstehen, wie der „Ticker“ der Industrie-Bombe läuft.

