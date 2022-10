750 US-Militärstützpunkte weltweit, 7,2 Billionen US-Dollar Ausgaben für Atomwaffen seit Hiroshima, Nagasaki

Von Shane Quinn (globalresearch)

Alle Artikel von Global Research können in 51 Sprachen gelesen werden, indem Sie das Dropdown-Menü „ Website übersetzen“ im oberen Banner unserer Homepage (Desktop-Version) oder oben auf „ Diesen Artikel übersetzen“ aktivieren .

Um den täglichen Newsletter von Global Research (ausgewählte Artikel) zu erhalten, klicken Sie hier .

Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegrammkanal . Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

***

Statistiken des US-Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2003 zeigten, dass in diesem Jahr rund 725 amerikanische Militärstützpunkte in 38 Ländern in Übersee stationiert waren, einschließlich der Präsenz von 100.000 amerikanischen Soldaten in Europa.

Ein Jahrzehnt später, bis 2012, gab es weltweit einen Anstieg auf 750 bestehende US-Militärbasen, darunter 1,4 Millionen amerikanische Soldaten im aktiven Dienst, Zahlen, die bis heute gemeldet werden. Andere Schätzungen gehen davon aus, dass die Amerikaner mehr als 1.000 militärische Einrichtungen im Ausland besessen haben oder über sie verfügen. Das Netz der Basen ist so weitläufig, dass selbst das Pentagon sich der genauen Zahl nicht sicher sein kann.

In Europa stammen einige der derzeit in Betrieb befindlichen US-Militäreinrichtungen aus der Zeit des Kalten Krieges. Vieles hat sich in der letzten Generation geändert, da viele europäische Staaten der von Washington dominierten NATO beigetreten sind, einem zunehmend aggressiven Militärverband. Die NATO-Erweiterung geht natürlich weiter, trotz der Tatsache, dass die Mitgliedschaft unweigerlich zu einer erheblichen Erosion der Souveränität und Unabhängigkeit führt, insbesondere für die kleineren Länder, die sich entschieden haben, der NATO beizutreten.

Seit 2004 patrouillieren von der NATO betriebene Spionageflugzeuge (Airborne Warning and Control System) in den Ostseestaaten und NATO-Staaten wie Estland und Lettland an den eigentlichen Grenzen der nuklearen Supermacht Russland. Solche Aktionen der NATO haben zu einem klaren Potenzial für den Ausbruch eines Atomkriegs geführt, eine Bedrohung, die mit der Eskalation der Spannungen in der Ukraine-Krise zunimmt.

Von 1940 bis 1996 gab Washington etwa 5,5 Billionen Dollar für sein Atomprogramm aus. Diese Zahl beinhaltet nicht die 320 Milliarden Dollar, die sich auf die jährlichen Lager- und Entsorgungskosten von über 50 Jahre angesammeltem radioaktivem Abfall beziehen, und die 20 Milliarden Dollar, die für den Abbau von Kernwaffensystemen und die Entfernung von überschüssigem Nuklearmaterial benötigt werden.

Eine Studie der Brooking Institution in Washington errechnete, dass die US-Regierungen von den Jahren des Zweiten Weltkriegs bis 2007 insgesamt 7,2 Billionen Dollar für Atomwaffen ausgaben. Washingtons gesamte Militärausgaben im selben Zeitraum von 6 Jahrzehnten beliefen sich unter Berücksichtigung konventioneller Waffen auf 22,8 Billionen Dollar. Seit den Atombombenanschlägen auf Hiroshima und Nagasaki hat Amerika rund 70.000 Atomwaffen produziert. Als der Kalte Krieg 1991 offiziell beendet sein sollte, verfügte Washington in diesem Jahr über ein Arsenal von 23.000 Atomsprengköpfen.

Die Amerikaner stationierten in der Ära des Kalten Krieges ihre Atombomben in 27 verschiedenen Nationen und Territorien, darunter Grönland, Deutschland, die Türkei und Japan. Trotz des großen Niedergangs des Kommunismus in den frühen 1990er Jahren besaß das Pentagon im Jahr 2006 immer noch 9.962 intakte Atomsprengköpfe, darunter 5.736 Sprengköpfe, von denen angenommen wurde, dass sie aktiv und einsatzbereit sind. Der Plan war, zwischen 150 und 200 Atombomben in Europa zu unterhalten; aber eine der letzten Initiativen von Präsident Bill Clinton (1993-2001) bestand darin, am 29. November 2000 die Presidential Decision Directive/NSC-74 zu unterzeichnen, die das Verteidigungsministerium ermächtigte, 480 Atomsprengköpfe in Europa zu lagern, a eine beträchtliche Menge davon in US-amerikanischen Stützpunkten in Deutschland.

Der brasilianische Historiker Moniz Bandeira fragte:

„Was könnte der Zweck sein, nach dem Ende des Kalten Krieges 480 Atomsprengköpfe in Europa zu halten? Terrorismus bekämpfen? Präsident George W. Bush hat dieses Rüstungsniveau nicht reduziert, und alles, was Präsident Barack Obama getan hat, war, veraltete und veraltete Atombomben vom Typ des freien Falls durch andere, ausgeklügeltere präzisionsgelenkte Systeme zu ersetzen, die von modernen Flugzeugen gegen eine Gebühr transportiert werden können von 6 Milliarden US-Dollar“.

Washington plante den Bau von Infrastruktur für das ballistische Raketenabwehrsystem in den NATO-Staaten Polen und Tschechien im Zusammenhang mit Atomwaffen, Maßnahmen, die von der Masse der Bevölkerung in beiden Staaten abgelehnt wurden.

Laut dem Base Structure Report 2010 des US-Verteidigungsministeriums unterhielt das Pentagon insgesamt 4.999 militärische Einrichtungen in Amerika selbst, in 7 territorialen Besitzungen des Landes und in 38 anderen Ländern. Die Einrichtungen bestehen aus Stützpunkten für Armee, Marine, Luftwaffe, Marine Corps und Washington Headquarters Services. Am dichtesten befinden sich die US-Militäranlagen in Deutschland (218), Japan (115) und Südkorea (86). Deutschland beherbergte mit 53.766 zu jeder Zeit eine besonders große Anzahl amerikanischer Truppen, die im Ausland stationiert waren, gefolgt von Japan mit 39.222 amerikanischen Truppen und Südkorea mit 28.500.

Wie wir sehen, fehlt es Deutschland und Japan an wirklicher Unabhängigkeit, und sie zahlen weiterhin einen Preis für ihre Niederlagen im Zweiten Weltkrieg. Obwohl die Amerikaner mit britischer Unterstützung die Japaner zweifellos besiegt haben, werden Westler selten darüber informiert, dass die Deutschen tatsächlich von den Russen geschlagen wurden, nicht von den westlichen Alliierten; da der Krieg in Europa praktisch von Sowjetrussland neben Moskau gewonnen und dann in Stalingrad bestätigt worden war, viele Monate vor der Landung am D-Day im Juni 1944 in Nordfrankreich.

Einer der Gründe für die Gründung der NATO im Jahr 1949 und ihre fortwährende Existenz und Erweiterung besteht darin, sicherzustellen, dass Europa und insbesondere Deutschland von Amerika abhängig und auch gehorsam bleiben. Auf der anderen Seite der Welt kann man die deutsche Unterstützung auf höchster Ebene für Amerikas Konflikte beobachten, wie die zukünftige Bundeskanzlerin Angela Merkel öffentlich die US-Invasion im Irak 2003 unterstützte und sogar den Widerstand innerhalb ihrer eigenen Partei, der Christlich Demokratischen Union (CDU), ignorierte. Merkel sagte vor Beginn der Offensive, ein militärisches Vorgehen gegen den Irak sei „unvermeidlich geworden. Nicht zu handeln hätte mehr Schaden angerichtet.“

Keine amerikanische Regierung seit der Dwight D. Eisenhower-Regierung (1953-61) hat es geschafft, das Rüstungsbudget der Nation zu reduzieren. Ungeachtet der Warnungen von Präsident Eisenhower hat sich der militärisch-industrielle Komplex längst in die amerikanische Wirtschaft eingebettet. Kürzungen der US-Waffenausgaben würden sich zwar negativ auf die Volkswirtschaften verschiedener amerikanischer Staaten auswirken, insbesondere auf solche wie Texas, Kalifornien, New York und Florida. Nach 1980 wurde Kalifornien abhängiger als jeder andere US-Bundesstaat von den Militärausgaben des Pentagon. Bis 1986 erhielten die Auftragnehmer des Pentagon in Kalifornien 20 % des Budgets des US-Verteidigungsministeriums, während New York, Texas und Massachusetts weitere 21 % des Budgets gewährt wurden.

Ein Großteil der US-Militärausgaben floss in die Herstellung hochentwickelter militärischer Hardware, wie des schweren Bombers B-1 (eingeführt 1986) und des schweren Bombers B-2 (eingeführt 1997), zusammen mit den Trident I- und II-Raketen, dem MX Raketen, das Strategic Defense Initiative Program und die Milstar (Military Strategic and Tactical Relay Satellites). Die schweren Bomber B-1 und B-2, um Beispiele zu nennen, sind noch heute beim US-Militär im Einsatz.

Zur gleichen Zeit, als die neoliberale Politik ab den frühen 1980er Jahren unter Präsident Ronald Reagan (1981-89) eingeführt wurde, breitete sich die Ungleichheit in ganz Amerika aus. 1982 erhielten die 1 % der Amerikaner mit den höchsten Einkommen 10,8 % des Nationaleinkommens, während die unteren 90 % 64,7 % des Nationaleinkommens erhielten. Drei Jahrzehnte später, im Jahr 2012, erhielt das einkommensstärkste 1 % der Amerikaner 22,5 % des Nationaleinkommens, nachdem es seinen Anteil mehr als verdoppelt hatte, während der Gesamtbetrag der verbleibenden 90 % auf 49,6 % gesunken war.

In diesem Stadium würde es für die amerikanische Öffentlichkeit sehr beträchtliche Anstrengungen erfordern, um die ungleiche Natur der Gesellschaft ihres Landes anzusprechen; wo Milliardäre, von denen Amerika jetzt 735 von ihnen hat und mehr als jedes andere Land, Politiker mit wenig Zurückhaltung beeinflussen können.

Ein ähnliches Szenario entfaltete sich in Großbritannien unter Reagans enger Verbündeter, Premierministerin Margaret Thatcher (1979-90), einer weiteren starken Verfechterin des Neoliberalismus, der einem zügellosen Kapitalismus gleichkommt. Thatchers aufschlussreichstes Vermächtnis war die ungeheure Zunahme der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit, die in Großbritannien unter ihrer Führung vor allem ab 1985 stattfand.

Die US-Regierungen haben sich auf ihre Streitkräfte verlassen und aufeinanderfolgende Militäroffensiven durchgeführt, um ihre Wirtschaft aufrechtzuerhalten und den Zusammenbruch ihrer Kriegsindustrie und Produktionskette zu vermeiden; um den Bankrott amerikanischer Staaten zu verhindern, einschließlich einiger der größten wie Texas und Kalifornien, deren Einnahmen, wie erwähnt, von der Waffenproduktion abhängen.

Der US-Militärhaushalt macht derzeit mindestens 40 % der weltweiten Gesamtausgaben für Waffen aus. Dies zeigt Washingtons ungebrochenen Ehrgeiz nach globaler Hegemonie, trotz der Tatsache, dass die amerikanische Macht seit ihrem Höhepunkt Mitte der 1940er Jahre weiter allmählich zurückgegangen ist – mit der US-Regression, die 1949 mit dem „Verlust Chinas“ an den Kommunismus in diesem Jahr begann, dem Scheitern Erreichen seiner maximalen Ziele im Koreakrieg, was dazu führte, dass die nördliche Hälfte Koreas für immer Washingtons Kontrolle entzog, das Scheitern seiner maximalen Ziele im Vietnamkrieg, Russlands Rückkehr als mächtiges Land in diesem Jahrhundert, Chinas anhaltender Aufstieg, zusammen mit erlittenen militärischen Niederlagen im Irak und in Afghanistan.

Die US-Waffenindustrie will ihre Militärtechnologie in der Kriegsführung erproben; damit das Pentagon für seine Waffen werben, sie an andere Länder verkaufen und dann neue Aufträge erteilen kann, um die erschöpften Arsenale aufzufüllen und Provisionen zu generieren. Das aus den Waffengeschäften erwirtschaftete Geld hat die Wahlkampagnen der beiden politischen Organisationen Amerikas, der Demokraten und der Republikaner, beeinflusst. Der militärisch-industrielle Komplex beherrscht auch den US-Kongress und die westlichen Mainstream-Medien.

Washingtons militärischer Arm ist aufgrund von Haushaltsmisswirtschaft, hohen Haushaltsdefiziten und hoher Auslandsverschuldung, einem permanenten Handelsbilanzdefizit und ungezügelten öffentlichen Ausgaben an wirtschaftliche Grenzen gestoßen. Amerikas Staatsverschuldung hatte 2008 10 Billionen Dollar erreicht, und ohne die nicht zurückzahlbaren Auslandskredite wäre Washington nicht in der Lage gewesen, seine Militärkampagnen in Afghanistan und im Irak fortzusetzen, ganz zu schweigen von seiner anderen teuren Außen- und Innenpolitik.

Einer der Faktoren hinter dem Niedergang von Amerikas großem Verbündeten England war die Politik Londons, Schulden zu übernehmen, um sein Kolonialreich und seine Kriege aufrechtzuerhalten. Die britische Regression lässt sich wahrscheinlich bis etwa 1870 zurückverfolgen, als Amerika Anfang der 1870er Jahre Großbritannien als größte Volkswirtschaft der Welt überholte; aber das Britische Empire war 1895 eindeutig in Schwierigkeiten.

Englands unnötige Beteiligung am Ersten Weltkrieg (1914-18), durch die es Unmengen an Geld und Männern verschleuderte, beschleunigte seinen Niedergang. Bis 1933 war Großbritannien zur sechstreichsten Nation des Planeten abgerutscht, und während des Zweiten Weltkriegs (1939-45) verbrauchte London, was von seinen Reserven an Gold und Bargeld übrig war.

1945 stand Großbritannien, ähnlich wie Japan schon immer eine rohstoffarme Insel, kurz vor dem Bankrott. Anstatt engere Bindungen an die Sowjetunion anzustreben, verpfändete Premierminister Winston Churchill Amerika den größten Teil der verbleibenden Souveränität seines Landes in einer Junior-Partnerschaftsrolle, was bis heute so geblieben ist.

Im Gegenzug erhielten die Briten aus Washington Lebensmittel, Rohstoffe, Industrieausrüstung und Waffen, Waren, die Großbritannien ohne weiteres aus dem rohstoffreichen Russland hätte bekommen können, ohne seine Unabhängigkeit aufzugeben. Moniz Bandeira schrieb, dass Churchill „nicht erkannte, dass die Hauptbedrohung für die britischen Interessen nicht von Russland, sondern von den Vereinigten Staaten ausging“.

In diesem Jahrhundert sah sich Amerika mit Problemen konfrontiert, die zuvor Großbritannien ähnlich behindert hatten. Die USA sind zu einer verschuldeten Supermacht geworden, insbesondere im Verhältnis zu China, und Amerika verbraucht mehr als es produziert. Washington kann sein Wachstumsmuster nur durch Schulden aufrechterhalten und Staatsanleihen ohne Garantien ausgeben, und so ist es innerhalb weniger Jahrzehnte von der Hauptgläubigernation zur Hauptschuldnernation geworden.

*

Hinweis für die Leser: Bitte klicken Sie oben oder unten auf die Teilen-Schaltflächen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram Channel. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

Shane Quinn hat einen Abschluss in Journalismus mit Auszeichnung und schreibt hauptsächlich über Außenpolitik und historische Themen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Center for Research on Globalization (CRG).

Quellen

US Nuclear Weapon Enduring Stockpile, zuletzt geändert am 31. August 2007

Markus Becker, „Experten für US-Atomwaffen-Upgrades berichten von massiver Kostensteigerung“, Der Spiegel, 16. Mai 2012

Luiz Alberto Moniz Bandeira, The Second Cold War: Geopolitics and the Strategic Dimensions of the USA (Springer; 1. Aufl., 23. Juni 2017)

The Economist, „Doppelt geteilt“, 3. April 2003

Hans M. Kristensen, „US Nuclear Weapons in Europe—A Review of Post-Cold War Policy, Force Levels, and War Planning“, Natural Resources Defense Council, Februar 2005, p. 9

Federica Romaniello, „US macht 40 % der weltweiten Verteidigungsausgaben aus“, Forces.net, 25. Februar 2021

Luiz Alberto Moniz Bandeira, The World Disorder: US Hegemony, Proxy Wars, Terrorism and Humanitarian Catastrophes (Springer; 1. Aufl., 4. Feb. 2019)

Nayan Chanda, Susan Froetschel, A World Connected: Globalization in the 21st Century (Yale Center for the Study of Globalization, 3. Dez. 2012)

Donald J. Goodspeed, The German Wars (Random House Value Publishing, 2. Auflage, 3. April 1985)

Ausgewähltes Bild: Die USS John Warner, ein Atom-U-Boot vom Typ Australia, wird bald entwickelt. Quelle: US Navy

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research

Urheberrecht © Shane Quinn , Global Research, 2022

(Visited 20 times, 20 visits today)