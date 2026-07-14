540.000 Menschen stellten 2025 die Zahlung der «BBC»-Rundfunkgebühr ein

Ein Vorsitzender des Medienunternehmens räumte ein, dass schwerwiegende Fehler in der Berichterstattung das Vertrauen in den Journalismus der «BBC» beeinträchtigt hätten. Der neue Generaldirektor Matt Brittin erklärte, der Sender befinde sich an einem «Moment echter Gefährdung».

Quelle: transition-news

Mehr als 500.000 britische Haushalte haben im vergangenen Jahr aufgehört, die BBC-Rundfunkgebühr zu zahlen. Wie die Daily Mail berichtete, wurde die sinkende Zahl derjenigen, die die jährliche Abgabe von 180 Pfund (etwa 212 Euro) zahlen, im Jahresbericht der BBC als größtes Finanzierungsrisiko identifiziert.

Derzeit sind im gesamten Vereinigten Königreich 23,3 Millionen TV-Lizenzen gültig – ein Rückgang um 540.000 in den vergangenen zwölf Monaten –, wobei sich der Rückgang laut den vom Sender veröffentlichten Zahlen beschleunigt hat.

Demnach ist der jährliche Rückgang fast doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr, als rund 300.000 Lizenzen wegfielen. Der Bericht warnte vor einem «stärkeren prognostizierten Rückgang» in den kommenden Jahren.

Da die Einnahmen der BBC aus der Rundfunkgebühr seit 2017 um rund 1,2 Milliarden Pfund (etwa 1,4 Milliarden Euro) gesunken sind, räumte der Vorsitzende des Unternehmens, Samir Shah, ein, dass schwerwiegende Fehler in der Berichterstattung «das Vertrauen in unseren Journalismus, das Vertrauen in die BBC als öffentliche Institution – und die Wahrnehmung beeinträchtigen, wie wirksam wir zur Rechenschaft gezogen werden».

Die Einnahmen der BBC sind in den vergangenen zehn Jahren um etwa ein Viertel zurückgegangen. Die Rundfunkgebühr erwirtschaftet derzeit ungefähr zwei Drittel der jährlichen Einnahmen des Unternehmens in Höhe von 5,9 Milliarden Pfund (etwa 6,95 Milliarden Euro).

Der neue Generaldirektor Matt Brittin erklärte, der Sender befinde sich an einem «Moment echter Gefährdung». Er deutete an, dass Reformen notwendig seien, und sagte, das derzeitige Modell der Rundfunkgebühr «bindet uns an die Vergangenheit».

Quelle:

Daily Mail: Half a million people stopped paying BBC licence fee in the past year – 14. Juli 2026

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