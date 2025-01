47 Zitate von selbsternannten „Eliten“, die zeigen, dass sie die Weltbevölkerung wirklich reduzieren wollen

von Legi-Team

Die globale Elite ist sich einig, dass die Überbevölkerung die Hauptursache für die wichtigsten Probleme ist, mit denen unsere Welt heute konfrontiert ist. Viele von ihnen sind fest davon überzeugt, dass der Mensch buchstäblich eine „Plage“ für die Erde ist und dass extreme Maßnahmen erforderlich sind, um zu verhindern, dass wir den gesamten Planeten zerstören. Für die Elite lässt sich alles, von der globalen Erwärmung bis zu unseren wachsenden wirtschaftlichen Problemen, direkt auf eine mangelnde Bevölkerungskontrolle zurückführen. Sie warnen, dass der Menschheit eine Zukunft voller Armut, Krieg und Leid auf einem verdreckten, verwüsteten Planeten bevorsteht, wenn nichts gegen unsere explodierende Bevölkerung unternommen wird.

Sie beschweren sich darüber, dass es „zu viel kostet“, ältere Patienten, die unheilbar krank sind, am Leben zu erhalten, und sie fördern eifrig die „Familienplanung“ in Entwicklungsländern als Mittel zur Bekämpfung des Bevölkerungswachstums. Natürlich ist so ziemlich alles, was die menschliche Bevölkerung in irgendeiner Weise reduziert, eine positive Sache für diejenigen, die an diese Philosophie glauben. Diese sehr verdrehte Philosophie wird in unseren Filmen, in unseren Fernsehsendungen, in unserer Musik, in zahllosen Büchern, auf vielen unserer bekanntesten Websites und an den besten Hochschulen und Universitäten auf der ganzen Welt gelehrt. Die Leute, die diese Philosophie propagieren, haben sehr, sehr tiefe Taschen, und sie sind tatsächlich davon überzeugt, dass sie dazu beitragen, „die Welt zu retten“, indem sie das Wachstum der menschlichen Bevölkerung kontrollieren. Viele von ihnen glauben tatsächlich, dass sie sich in einem „Leben oder Tod“-Kampf um das Schicksal des Planeten befinden.

Die Weltbevölkerung liegt derzeit bei knapp über 8 Milliarden Menschen, und die UNO geht davon aus, dass sie im Laufe dieses Jahrhunderts ihren Höchststand von 10,3 Milliarden erreichen wird…

Laut einem neuen Bericht der Vereinten Nationen vom Donnerstag wird die Weltbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten voraussichtlich um mehr als 2 Milliarden Menschen wachsen und in den 2080er Jahren mit etwa 10,3 Milliarden Menschen ihren Höchststand erreichen – eine erhebliche Veränderung gegenüber dem Stand von vor zehn Jahren. LA Times

Seit Charles Darwin bis heute werden wir unablässig davor gewarnt, was passieren würde, wenn nicht etwas gegen das Bevölkerungswachstum unternommen würde.

Natürlich sind die schrecklichen Folgen, vor denen wir gewarnt wurden, nie eingetreten.

Aber das hat die Elite nicht davon abgehalten, noch mehr Warnungen auszusprechen.

Im Folgenden finden Sie 47 schockierende Zitate der globalen Elite zur Bevölkerungskontrolle, die Ihnen den Magen umdrehen werden…

1. Charles Darwin: In einer zukünftigen Periode, die, gemessen an Jahrhunderten, nicht sehr weit entfernt ist, werden die zivilisierten Rassen der Menschheit mit ziemlicher Sicherheit die wilden Rassen auf der ganzen Welt ausrotten und ersetzen. Gleichzeitig werden die menschenähnlichen Affen, wie Professor Schaaffhausen bemerkt hat, ohne Zweifel ausgerottet werden. Der Bruch wird dann breiter werden, denn er wird zwischen dem Menschen in einem zivilisierteren Zustand, wie wir hoffen dürfen, als dem Kaukasier und irgendeinem Affen, der so niedrig ist wie ein Pavian, liegen, statt wie jetzt zwischen dem Neger oder Australier und dem Gorilla.“ (Vgl. Goodreads)

2. Bill Gates: „Das Problem ist, dass die Bevölkerung dort am schnellsten wächst, wo die Menschen am wenigsten in der Lage sind, mit ihr umzugehen. Es sind also die ärmsten Regionen, in denen sich die Bevölkerung bis 2050 verdreifachen wird. (…) Und wir müssen dafür sorgen, dass wir ihnen jetzt mit den nötigen Mitteln helfen, damit sie später nicht in eine unmögliche Situation geraten.“ (Vgl. Population matters)

3. John D. Rockefeller: „Das Bevölkerungsproblem muss von der Regierung als ein Hauptelement der langfristigen Planung anerkannt werden.“ (Vgl. Population matters)

4. David Rockefeller: „Die negativen Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf alle Ökosysteme unseres Planeten werden erschreckend deutlich.“ (Vgl. Quote Fancy)

5. Margaret Sanger, Gründerin von Planned Parenthood: „Alle unsere Probleme sind das Ergebnis der Überzüchtung der Arbeiterklasse“. (Vgl. Wikiquote)

6 CNN-Gründer Ted Turner: „Eine Gesamtbevölkerung von 250-300 Millionen Menschen, was einem Rückgang von 95 % gegenüber dem heutigen Stand entspricht, wäre ideal.“ (Vgl. AZ Quotes)

7. HBO-Persönlichkeit Bill Maher: „Ich bin für Abtreibung, ich bin für Sterbehilfe, ich bin für normalen Selbstmord, ich bin für alles, was die Autobahn in Bewegung bringt – dafür bin ich. . . . Es ist zu voll, der Planet ist zu voll und wir müssen den Tod fördern.“ (Vgl. Answers in Genesis)

8. Der britische Fernsehmoderator Sir David Attenborough: „Wir sind eine Plage für die Erde. Das wird sich in den nächsten 50 Jahren oder so rächen. Es geht nicht nur um den Klimawandel, sondern auch um den schieren Platz, um die Anbauflächen für diese riesige Horde von Menschen. Entweder wir begrenzen unser Bevölkerungswachstum, oder die Natur wird es für uns tun, und die Natur tut es gerade jetzt für uns. (Vgl. Telegraph)

9. Ehemaliger britischer Premierminister Boris Johnson: „Die größte Herausforderung für unsere Spezies ist die Fortpflanzung unserer Spezies selbst… Es ist an der Zeit, dass wir eine erwachsene Diskussion über die optimale Anzahl von Menschen in diesem Land und auf diesem Planeten führen… Alles deutet darauf hin, dass wir dazu beitragen können, das Bevölkerungswachstum und die Armut in der Welt zu verringern, indem wir die Alphabetisierung und die Emanzipation der Frau sowie den Zugang zu Geburtenkontrolle fördern.“ (Vgl. Population matters)

10. Dave Foreman, Earth First Mitbegründer: „Meine drei Hauptziele wären die Reduzierung der menschlichen Bevölkerung auf etwa 100 Millionen weltweit, die Zerstörung der industriellen Infrastruktur und die Rückkehr der Wildnis mit ihrer vollen Artenvielfalt auf der ganzen Welt.“ (Vgl. Quote Fancy)

11. Paul Ehrlich, ehemaliger wissenschaftlicher Berater von Präsident George W. Bush und Autor von „The Population Bomb“: „Die Lösung des Bevölkerungsproblems wird die Probleme des Rassismus, des Sexismus, der religiösen Intoleranz, des Krieges und der großen wirtschaftlichen Ungleichheit nicht lösen. Aber wenn man das Bevölkerungsproblem nicht löst, wird man auch keines dieser Probleme lösen. Welches Problem Sie auch immer interessieren mag, Sie werden es nicht lösen, wenn Sie nicht auch das Bevölkerungsproblem lösen.“ (Vgl. Population matters)

12. Richard Branson: „Die Wahrheit ist: Die Erde kann nicht genug Nahrung und frisches Wasser für 10 Milliarden Menschen liefern, geschweige denn Häuser, geschweige denn Straßen, Krankenhäuser und Schulen.“ (Vgl. Population matters)

13. Umweltaktivist Roger Martin: „Auf einem endlichen Planeten ist die optimale Bevölkerung, die die beste Lebensqualität für alle bietet, eindeutig viel kleiner als die maximale, die das nackte Überleben ermöglicht. Je mehr wir sind, desto weniger für jeden; weniger Menschen bedeuten ein besseres Leben.“ (Vgl. The Guardian)

14. Al Gore: „Eines der Dinge, die wir tun können, ist, die Technologien zu ändern, weniger Umweltverschmutzung zu verursachen, die Bevölkerung zu stabilisieren, und einer der wichtigsten Wege, dies zu tun, ist, Mädchen und Frauen zu befähigen und auszubilden. Es muss eine flächendeckende Verfügbarkeit von Fertilitätsmanagement geben, damit die Frauen selbst entscheiden können, wie viele Kinder sie haben wollen und in welchen Abständen… Sie müssen die Mädchen aufklären und die Frauen stärken. Das ist der stärkste Hebel, und wenn das geschieht, dann stabilisiert sich die Bevölkerung, und die Gesellschaften beginnen, bessere und ausgewogenere Entscheidungen zu treffen.“ (Vgl. Population matters)

15. MIT-Professorin Penny Chisholm: „Der eigentliche Trick besteht darin, die Geburtenrate in den Entwicklungsländern so schnell wie möglich zu senken, um die Zahl der Menschen unter die 9 Milliarden zu drücken. Und das wird das Niveau bestimmen, auf dem sich die Menschheit auf der Erde einpendeln wird.“ (Vgl. OCW)

16. Julia Whitty, eine Kolumnistin für Mother Jones: „Die einzige bekannte Lösung für den ökologischen Overshoot besteht darin, unser Bevölkerungswachstum schneller zu verlangsamen, als es sich jetzt verlangsamt, und es schließlich umzukehren – zur gleichen Zeit, in der wir die Geschwindigkeit, mit der wir die Ressourcen des Planeten verbrauchen, verlangsamen und schließlich umkehren. Wenn uns diese beiden Bemühungen gelingen, werden wir unsere drängendsten globalen Probleme in den Griff bekommen: Klimawandel, Nahrungsmittelknappheit, Wasserversorgung, Einwanderung, Gesundheitsversorgung, Verlust der biologischen Vielfalt und sogar Krieg. Auf der einen Seite haben wir bereits beispiellose Fortschritte gemacht und die weltweite Geburtenrate von durchschnittlich 4,92 Kindern pro Frau im Jahr 1950 auf heute 2,56 gesenkt – eine Errungenschaft von Versuchen und manchmal brutalem Zwang, aber auch ein Ergebnis der individuellen Entscheidungen einer jeden Frau. Die Geschwindigkeit dieser Geburtenrevolution, die hart gegen die biologische Programmierung ankam, gilt als unsere vielleicht größte kollektive Leistung bis heute.“ (Vgl. Mother Jones)

17. Professor Philip Cafaro von der Colorado State University in einem Papier mit dem Titel „Klimaethik und Bevölkerungspolitik“: „Die Beendigung des menschlichen Bevölkerungswachstums ist mit ziemlicher Sicherheit eine notwendige (aber nicht hinreichende) Bedingung, um einen katastrophalen globalen Klimawandel zu verhindern. In der Tat könnte eine signifikante Reduzierung der gegenwärtigen Bevölkerungszahl notwendig sein, um dies zu erreichen.“ (Vgl. WIREs Climate Change)

18. Professor für Biologie an der Universität von Texas in Austin Eric R. Pianka: „Ich habe zwei Enkelkinder und ich möchte, dass sie eine stabile Erde erben. Aber ich habe Angst um sie. Die Menschen haben die Erde überbevölkert und dabei ein ideales Nahrungssubstrat geschaffen, auf dem Bakterien und Viren (Mikroben) wachsen und gedeihen können. Wir verhalten uns wie Bakterien, die auf einer Agarplatte wachsen und so lange gedeihen, bis die natürlichen Grenzen erreicht sind oder bis sich eine andere Mikrobe ansiedelt und die Erde übernimmt und sie als Ressource nutzt. Zusätzlich zu unserer extrem hohen Bevölkerungsdichte sind wir sozial und mobil, also genau die Bedingungen, die das Wachstum und die Verbreitung pathogener (krankmachender) Mikroben begünstigen. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Mikroben wieder die Kontrolle über unsere Bevölkerung übernehmen, da wir nicht bereit sind, sie selbst zu kontrollieren. Diese Idee wird von Ökologen schon seit mindestens vier Jahrzehnten vertreten und ist nicht neu. Die Menschen wollen es nur nicht hören.“ (Vgl. Wikipedia)

19. Kofi Annan, UN-Generalsekretär von 1997-2006: „Die Vorstellung, dass Bevölkerungswachstum ein besseres Leben garantiert – sei es finanziell oder anderweitig – ist ein Mythos, an den nur diejenigen glauben dürfen, die Windeln, Kinderwagen und dergleichen verkaufen.“ (Vgl. Population matters)

20. Thoraya Ahmed Obaid, UN-Untergeneralsekretär von 2000-2010: „Wir können die massiven Herausforderungen von Armut, Hunger, Krankheit und Umweltzerstörung nicht bewältigen, wenn wir uns nicht mit Fragen der Bevölkerung und der reproduktiven Gesundheit befassen.“ (Vgl. Population matters)

21. Bill Nye: „Im Jahr 1750 gab es etwa eine Milliarde Menschen auf der Welt. Jetzt gibt es weit über sieben Milliarden Menschen auf der Welt. In meiner Lebenszeit hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. All diese Menschen, die versuchen, so zu leben, wie wir es in der entwickelten Welt tun, füllen die Atmosphäre mit viel mehr Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen als noch vor ein paar Jahrhunderten. Es ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Atmosphäre verändert, die für so viele große Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt problematisch sein wird. (Vgl. Population matters)

22. Schauspielerin Cameron Diaz: „Ich glaube, Frauen haben Angst zu sagen, dass sie keine Kinder wollen, weil sie dann gemieden werden. Aber ich glaube, das ändert sich jetzt auch. Ich habe mehr Freundinnen, die keine Kinder haben, als solche, die welche haben. Und mal ganz ehrlich? Wir brauchen nicht noch mehr Kinder. Wir haben genug Menschen auf diesem Planeten.“ (Vgl. Population matters)

23. Demokratischer Stratege Steven Rattner: „WIR brauchen Todeskommissionen. Nun, vielleicht nicht gerade Todeskommissionen, aber wenn wir nicht anfangen, die Mittel für die Gesundheitsfürsorge umsichtiger zu verteilen – Rationierung, wie sie richtig heißt – werden die explodierenden Kosten für Medicare den Bundeshaushalt überfordern.“ (Vgl. NY Times)

24. Matthew Yglesias, Wirtschafts- und Wirtschaftskorrespondent von Slate, in einem Artikel mit dem Titel „The Case for Death Panels, in One Chart“: „Aber nicht nur, dass diese Gesundheitsausgaben für ältere Menschen das Hauptproblem im Bundeshaushalt sind, unsere unverhältnismäßige Zuweisung von Gesundheitsdollars an alte Menschen ist sicherlich für den bemerkenswerten Mangel an offensichtlicher Kosteneffizienz des amerikanischen Gesundheitssystems verantwortlich. Wenn der Patient bereits über 80 Jahre alt ist, ist es eine schlichte Tatsache, dass keine noch so gute Behandlung Wunder in Bezug auf die Lebenserwartung oder Lebensqualität bewirken kann.“ (Vgl. Slate)

25. Stephen Hawking: „In den letzten 200 Jahren ist die Bevölkerung unseres Planeten exponentiell gewachsen, mit einer Rate von 1,9 Prozent pro Jahr. Wenn das so weitergeht und sich die Bevölkerung alle 40 Jahre verdoppelt, würden wir im Jahr 2600 alle buchstäblich Schulter an Schulter stehen.“ (Vgl. Population matters)

26. Gloria Steinem: „Jeder, der eine Gebärmutter hat, muss kein Kind bekommen, genauso wenig wie jeder, der Stimmbänder hat, ein Opernsänger sein muss.“ (Vgl. Population matters)

27. Jane Goodall: „Es ist unser Bevölkerungswachstum, das so ziemlich jedem einzelnen der Probleme zugrunde liegt, die wir dem Planeten zugefügt haben. Wenn es nur ein paar von uns gäbe, dann würden die schlimmen Dinge, die wir tun, nicht wirklich eine Rolle spielen und Mutter Natur würde sich darum kümmern – aber wir sind so viele.“ (Vgl. Population matters)

28. Ruth Bader Ginsburg, Richterin am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten: „Ehrlich gesagt hatte ich gedacht, dass zum Zeitpunkt der Roe-Entscheidung Bedenken hinsichtlich des Bevölkerungswachstums und insbesondere des Wachstums von Bevölkerungsgruppen bestanden, von denen wir nicht zu viele haben wollen.“ (Vgl. NY Times)

29. Margaret Sanger, Gründerin von Planned Parenthood: „Das Barmherzigste, was die Großfamilie einem ihrer kleinen Mitglieder antut, ist, es zu töten.“ (Vgl. Wikiquote)

30. Salon-Kolumnistin Mary Elizabeth Williams in einem Artikel mit dem Titel „So What If Abortion Ends Life?“: „Nicht alles Leben ist gleich. Das ist eine schwierige Sache für Liberale wie mich, darüber zu sprechen, damit wir nicht als Todestafel-liebende, Töte-deine-Oma-und-dein-schönes-Baby-Sturmtruppen dastehen. Doch ein Fötus kann ein menschliches Leben sein, ohne die gleichen Rechte zu haben wie die Frau, in deren Körper er lebt.“ (Vgl. Salon)

31. Paul Ehrlich: „Im Grunde gibt es also nur zwei Arten von Lösungen für das Bevölkerungsproblem. Die eine ist eine ‚Geburtenrate-Lösung‘, bei der wir Wege finden, die Geburtenrate zu senken. Die andere ist eine ‚Sterberatenlösung‘, bei der wir Wege finden, die Sterberate zu erhöhen – Krieg, Hungersnot, Pestilenz.“

32. Alberto Giubilini von der Monash University in Melbourne, Australien, und Francesca Minerva von der University of Melbourne in einer im Journal of Medical Ethics veröffentlichten Arbeit: „[W]enn nach der Geburt Umstände eintreten, die eine Abtreibung gerechtfertigt hätten, sollte das, was wir als Abtreibung nach der Geburt bezeichnen, zulässig sein. … [W]ir schlagen vor, diese Praxis ‚Abtreibung nach der Geburt‘ und nicht ‚Kindstötung‘ zu nennen, um zu betonen, dass der moralische Status des getöteten Individuums mit dem eines Fötus … und nicht mit dem eines Kindes vergleichbar ist. Daher behaupten wir, dass die Tötung eines Neugeborenen unter allen Umständen, unter denen eine Abtreibung zulässig wäre, ethisch zulässig sein könnte. Zu diesen Umständen gehören Fälle, in denen das Neugeborene das Potenzial hat, ein (zumindest) akzeptables Leben zu führen, aber das Wohlergehen der Familie gefährdet ist.“

33. Nina Fedoroff, eine wichtige Beraterin von Hillary Clinton: „Wir müssen die Wachstumsrate der Weltbevölkerung weiter senken; der Planet kann nicht noch mehr Menschen verkraften.“ (Vgl. Brainy Quote)

34. Barack Obamas wichtigster wissenschaftlicher Berater, John Holdren: „Ein Programm zur Sterilisation von Frauen nach dem zweiten oder dritten Kind könnte trotz der relativ größeren Schwierigkeit der Operation im Vergleich zur Vasektomie leichter umzusetzen sein als der Versuch, Männer zu sterilisieren.“ (Vgl. Quote Fancy)

35. Ein weiteres Zitat von John Holdren: „Wenn Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle nicht sofort und wirksam eingeleitet werden, wird alle Technologie, die der Mensch einsetzen kann, das kommende Elend nicht abwehren können.“ (Vgl. Quote Fancy)

36. David Brower, der erste Exekutivdirektor des Sierra Club: „Kinderkriegen [sollte] ein strafbares Verbrechen gegen die Gesellschaft sein, es sei denn, die Eltern sind im Besitz einer staatlichen Lizenz … Alle potenziellen Eltern [sollten] verpflichtet werden, empfängnisverhütende Chemikalien zu verwenden, wobei die Regierung den Bürgern, die für das Kinderkriegen auserwählt wurden, Gegenmittel zur Verfügung stellt.“ (Vgl. Wikipedia)

37. Maurice Strong: „Entweder wir reduzieren die Weltbevölkerung freiwillig, oder die Natur wird das für uns tun, aber brutal.“ (Vgl. Population matters)

38. Thomas Ferguson, ehemaliger Beamter im Büro für Bevölkerungsfragen des US-Außenministeriums: „Es gibt ein einziges Thema hinter all unserer Arbeit – wir müssen die Bevölkerungszahlen reduzieren. Entweder die Regierungen tun es auf unsere Weise, durch nette, saubere Methoden, oder sie werden die Art von Chaos bekommen, die wir in El Salvador, im Iran oder in Beirut haben. Die Bevölkerungszahl ist ein politisches Problem. Wenn die Bevölkerung einmal außer Kontrolle geraten ist, bedarf es einer autoritären Regierung, sogar des Faschismus, um sie zu reduzieren…“ (Vgl. SOTT)

39. Michail Gorbatschow: „Wir müssen deutlicher über Sexualität, Empfängnisverhütung, Abtreibung, über Werte zur Kontrolle der Bevölkerung sprechen, denn die ökologische Krise ist, kurz gesagt, die Bevölkerungskrise. Wenn man die Bevölkerung um 90 % reduziert, bleiben nicht mehr genug Menschen übrig, um große ökologische Schäden anzurichten.“ (Vgl. Facebook)

40. Jacques Costeau: „Um die Weltbevölkerung zu stabilisieren, müssen wir jeden Tag 350.000 Menschen eliminieren. Es ist schrecklich, das zu sagen, aber es ist genauso schlimm, es nicht zu sagen.“ (Vgl. Population Research Institute)

41. Der finnische Umweltschützer Pentti Linkola: „Wenn es einen Knopf gäbe, den ich drücken könnte, würde ich mich ohne zu zögern opfern, auch wenn das den Tod von Millionen von Menschen bedeuten würde.“ (Vgl. Wikiquote)

42. Autor Dan Brown: „Die Überbevölkerung ist ein so tiefgreifendes Problem, dass wir uns alle fragen müssen, was getan werden sollte.“ (Vgl. Population matters)

43. Prinz Phillip, Ehemann von Königin Elisabeth II. und Mitbegründer des World Wildlife Fund: „Sollte ich wiedergeboren werden, würde ich gerne als tödlicher Virus zurückkehren, um etwas zur Lösung des Problems der Überbevölkerung beizutragen.“ (Vgl. Goodreads)

44. Ashley Judd: „Es ist skrupellos, sich fortzupflanzen, wenn man bedenkt, wie viele Kinder in verarmten Ländern verhungern.“ (Vgl. Population matters)

45. John Guillebaud, Professor für Familienplanung am University College London: „Die Auswirkung auf den Planeten, wenn wir ein Kind weniger haben, ist um eine Größenordnung größer als all die anderen Dinge, die wir tun könnten, wie z. B. das Ausschalten des Lichts. Ein zusätzliches Kind entspricht einer ganzen Reihe von Flügen über den Planeten“. (Vgl. The Gazette)

46. Bill Gates: „Die Welt hat heute 6,8 Milliarden Menschen. Diese Zahl wird sich auf etwa neun Milliarden erhöhen. Wenn wir wirklich gute Arbeit in Bezug auf neue Impfstoffe, Gesundheitsfürsorge und reproduktive Gesundheitsdienste leisten, könnten wir diese Zahl vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken.“ (Vgl. Reuters)

47. Charles Darwin: „Bei den Wilden werden die körperlich oder geistig Schwachen bald eliminiert, und diejenigen, die überleben, weisen in der Regel einen kräftigen Gesundheitszustand auf. Wir zivilisierten Menschen dagegen tun unser Möglichstes, um den Ausscheidungsprozess zu stoppen; wir errichten Asylen für Schwachsinnige, Krüppel und Kranke; wir führen Armengesetze ein; und unsere Mediziner setzen ihr ganzes Können ein, um das Leben eines jeden bis zum letzten Augenblick zu retten. Es gibt Grund zu der Annahme, dass die Impfung Tausende gerettet hat, die früher aufgrund ihrer schwachen Konstitution den Pocken erlegen wären. Auf diese Weise vermehren die schwachen Mitglieder der zivilisierten Gesellschaft ihre Art. Niemand, der sich mit der Zucht von Haustieren befasst hat, wird bezweifeln, dass dies für die Ethnie des Menschen höchst schädlich sein muss. Es ist erstaunlich, wie schnell ein Mangel an Sorgfalt oder eine falsch gelenkte Sorgfalt zur Degeneration einer Hausrasse führt; aber außer im Falle des Menschen selbst ist kaum jemand so unwissend, seine schlimmsten Tiere züchten zu lassen.“ (Vgl. Goodreads)

Quelle: Michael Snyder’s Substack

