4. Tag im Angriffskrieg gegen den Iran

Der Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran, der am 28. Februar 2026 begann, eskaliert weiter. Ab ca. 20:00 Uhr deutscher Zeit bis zum Morgen des 3. März 2026 dominieren anhaltende Luftangriffe, iranische Gegenangriffe und eine Ausweitung auf benachbarte Regionen. Hier eine chronologische Übersicht der relevanten Entwicklungen.

Zunächst ein Rückblick auf die Nacht. Israelische und US-amerikanische Streitkräfte führen weitere Luftangriffe auf iranische Ziele durch, einschließlich Teheran und Sanandaj. Iranische Streitkräfte berichten von Gegenangriffen auf US-Stützpunkte in Kuwait und den VAE. Hezbollah feuert Raketen auf Israel ab, Israel bombardiert Beirut. Gleichzeitig steigen Ölpreise um über 10 %, und der Golfraum (einschließlich Ras Tanura in Saudi-Arabien) wird von iranischen Drohnen angegriffen. Britische Basen auf Zypern (Akrotiri) werden von iranischen Raketen getroffen.

23 Uhr 00 am 02. März 2026

Der IRGC (Iranische Revolutionsgarden) startet eine neue Welle von Angriffen („Operation True Promise 4„) mit Drohnen und ballistischen Raketen auf US-Ziele in Kuwait, VAE, Bahrain und dem Hormuz-Straße. Berichte über Treffer auf die US-Basis Arifjan in Kuwait. In Israel sterben neun Menschen durch einen iranischen Raketentreffer in Beit Shemesh. Der Konflikt weitet sich aus: Explosionen in Ras Al Khaimah (VAE) und Angriffe auf Häfen wie Jebel Ali und Flughäfen in Dubai. Der US-Präsident Trump kündigt in einer Pressekonferenz an, dass der Krieg 4–5 Wochen dauern könnte und Bodentruppen nicht ausgeschlossen sind.

Weitere iranische Raketenangriffe auf Israel und US-Basen im Golf; Qatar meldet Abwehr von SU-24-Jets und ballistischen Raketen. Berichte über Cyberangriffe auf israelische und saudi-arabische Stromnetze. Der Streit von Hormuz wird als „extrem gefährliche Zone“ deklariert, was zu Unterbrechungen im LNG-Transit führt.

00 Uhr 00 am 03. März 2026

Der Konflikt breitet sich weiter aus, mit iranischen Angriffen auf Bahrain (US-5. Flotte), Kuwait (US-Botschaft) und VAE (Dubai-Flughafen). Ein US F-15 wird abgeschossen. Hezbollah intensiviert Raketenfeuer auf Israel, Israel bombardiert Beirut.

Globale Märkte reagieren mit steigenden Gaspreisen (+22 % in der EU) und Störungen in der Energieversorgung. Die IAEA meldet keine Schäden an nuklearen Anlagen, aber Iran berichtet von Treffern auf Natanz. Vorläufige Bilanz: Über 555 Tote in Iran (Stand Abend des 2. März, wahrscheinlich wesentlich höher); 11 Tote in Israel; 3–4 US-Soldaten getötet.

Der Fokus liegt auf Eskalation im Golf und Libanon, mit potenzieller Beteiligung weiterer Akteure. Die Diplomatie stagniert. Der Iran lehnt Verhandlungen ab, nachdem klar geworden war, dass die letzten Verhandlungsvorschläge als Köder von den USA benutzt worden waren, um die Führung des Landes eliminieren zu können. Die Führung des Landes besteht darauf, dass der Krieg fortgeführt wird, bis die USA die Region verlassen haben. Bisher entwickelt sich alles, wie von Warnern vor diesem Krieg vorausgesagt.

Der deutsche Bundeskanzler scheint vergessen zu haben, dass durch die Nürnberger Prozesse nach dem 2. Weltkrieg deutlich gemacht worden war, dass der Angreifer in einem Angriffskrieg auch für die Taten des Verteidigers verantwortlich ist. Und die Behauptung, der Iran habe einen Angriff geplant, war nicht nur durch US-Geheimdienste widerlegt worden.

07 Uhr 30:

Nachdem die Regierung der USA unter Druck geriet, weil die Geheimdienste eindeutig erklärt hatten, dass kein Angriff des Iran bevorstand, weshalb der Angriffskrieg nicht als „Präventivkrieg“ gewertet werden kann, antwortete der US-Außenminister Marco Rubio, es sei ein Präventivkrieg gewesen, weil … man musste annehmen, dass der Iran zurückschlagen würde, wenn Israel angreift.

„Wir wussten, dass, sollte der Iran angegriffen werden, und wir wussten, dass der Iran angegriffen würde, dass er sich dann sofort gegen uns wenden würde. (‚coming after us‘).“

Die Zahl der Opfer unter den US-Soldaten steigt: In einem Ausweich-Kommandozentrum sind sechs US-Soldaten durch einen iranischen Angriff getötet worden, weitere wurden verwundet, so CNN.

Iranische Beamte sprechen von bisher über 650 US-Opfern, darunter auch Verwundete. Auf den ersten Blick mag dies wie eine wilde Übertreibung erscheinen, aber man erinnere sich daran, dass laut offiziellen US-Quellen „Dutzende” US-Soldaten mit „schweren Hirnverletzungen” verwundet wurden, nachdem der Iran nach der Tötung Soleimanis einen kleinen einmaligen Angriff auf US-Stützpunkte durchgeführt hatte.

Zum Abschuss der 3 F-15 Kampfflugzeuge schreibt ein US-Militärmagazin, dass die USA ihre Verluste gerne als „freundliches Feuer“ deklarieren: „Da Kuwait ausschließlich Luftabwehrsysteme und Kampfflugzeuge nach NATO-Standard einsetzt, lassen moderne Freund-Feind-Erkennungssysteme nur eine minimale Wahrscheinlichkeit zu, dass befreundete Kampfflugzeuge abgeschossen werden. Dies nährt Spekulationen, dass die Behauptung, die Flugzeuge seien von befreundeten Streitkräften abgeschossen worden, ein Versuch sein könnte, dem Iran die Anerkennung für eine der bedeutendsten Luftabwehrmaßnahmen der letzten Jahrzehnte zu verweigern. Die iranischen Luftabwehrsysteme haben sich in der Vergangenheit als leistungsfähig erwiesen…“

Trump hat offenbar mehrfach um Waffenstillstand angefragt, was aber abgelehnt wurde. Die Ermordung von Khamenei erweist sich dabei als extrem hinderlich: Ein Autor und Dozent zum Thema Islam beleuchtet das Thema:

Um die Bedeutung der Ermordung Khameneis zu verstehen und warum dies für die USA ein so katastrophaler Fehler ist, bedenken Sie Folgendes: Der Iran hatte noch nie einen ermordeten Obersten Führer. (Khomeini starb an einem Herzinfarkt.) Dass der Führer der Islamischen Republik vom Großen Satan ermordet wurde, passt zu 1000 % zum Image. Außerdem wurde Khamenei im Ramadan getötet, dem gleichen Monat wie Ali, der erste Imam des Schiismus. Er wurde auch zusammen mit seiner Familie getötet, was die Schiiten als Parallele zum Märtyrertod von Husayn und seiner Familie in Karbala betrachten. Dies hebt Khamenei und die Legitimität der Islamischen Republik in den Augen der Schiiten weltweit und zunehmend auch der Sunniten auf ein Rekordniveau. Trump beging diesen unglaublichen Fehler, weil er Netanjahu gehorchte und die israelische Strategie übernahm, alle und alles zu töten.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi warnte, dass die Amerikaner und Israelis die Folgen der Ermordung von Ali Khamenei noch nicht begriffen hätten. Araghchi bezeichnete US-Stützpunkte in der Region ausdrücklich als legitime Ziele und erklärte, dass sie auch dann bedroht blieben, wenn sie nicht aktiv für Angriffe gegen den Iran genutzt würden.

Entscheidend sei, so Araghchi, dass der Iran zwischen den USA und den Ländern, in denen sich die Stützpunkte befinden, unterscheide. Der Iran habe keinen Streit mit seinen Nachbarn, sondern mit den dort stationierten US-Soldaten.

Am 2. März 2026 nahmen Tausende Menschen in Mumbai, Indien, an einem Fackelzug und einer Trauerfeier für Ali Khamenei teil. An der Versammlung nahmen schiitische und sunnitische Gemeinschaften, prominente Gelehrte und Vertreter des iranischen Konsulats teil.

08 Uhr 00:

In einer neuen Aggression gegen Medien und Journalisten hat Israel das Gebäude des Fernsehsenders al-Manar im südlichen Vorort von Beirut angegriffen. Dies ist ein weiterer Versuch Israels, Medien zum Schweigen zu bringen, die seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufdecken.

Amazon Web Services (AWS) gibt bekannt, dass iranische Drohnenangriffe zwei seiner Rechenzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten und eine Einrichtung in Bahrain beschädigt haben, wodurch Cloud-Dienste im gesamten Nahen Osten gestört wurden.

In den iranischen Medien wird dazu aufgerufen, einen bewaffneten Aufstand an der syrischen Küste zu unterstützen und die Versorgungslinien der Hisbollah durch Syrien mit allen Mitteln wiederherzustellen.

Die US-Botschaft in Kuwait gab bekannt, dass sie bis auf Weiteres geschlossen bleibt.

Erklärung der Shanghai Cooperation Organization zur Lage in der Islamischen Republik Iran: ….

Die Mitgliedstaaten der SCO sprechen den Familien der Opfer des Anschlags ihr aufrichtiges Beileid aus und bekunden ihre Solidarität und Unterstützung für die Regierung und das Volk des Iran.

09 Uhr 00:

In Bahrain scheint ein Aufstand gegen den Diktator zu entstehen, der wieder, zum zweiten Mal in den letzten Jahren, durch das Militär Saudi-Arabiens niedergeschlagen werden soll. Saudisches Militär, so wird berichtet, kommt dem Diktator zur Hilfe. (Quelle)

In den sozialen Medien verbreitet sich die Nachricht, dass saudische und katarische Geheimdienste Mossad-Agenten verhaftet haben, welche Anschläge gegplant und/oder durchgeführt hätten. Ziel war offensichtlich, diese dem Iran anzulasten, um die Golfstaaten zum Eintritt in den Krieg zu bewegen. Russland versucht offensichtlich zwischen den Golfstaaten und dem Iran zu vermitteln, um eine Ausweitung des Krieges zu verhindern. Während die EU-Staaten Benzin in die Flammen gießen, indem sie von sinngemäß willkürlichen Angriffen sprechen, obwohl die Ziele deutlich US-Interessen sind, und daher legitime Ziele eines Landes, das sich verteidigt.

Die Behauptungen, drei US-Flugzeuge seien von „friendly fire“ abgeschossen worden, erscheinen zunehmend unhaltbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch iranische weitreichende Luftabwehr getroffen wurden, ist deutlich größer. Die USA haben inzwischen die größten Verluste der Luftwaffe seit Jahrzehnten in diesem ihrem Angriffskrieg zu verkraften. Über den Verlust mehrerer HighTech-Drohnen wurde kaum berichtet.

10 Uhr 00:

Die Meldung verbreitet sich, dass Donald Trump versucht, die Kurden des Iraks dazu zu bewegen, in den Krieg gegen den Iran einzutreten. Die Kurden hatten bereits eine wichtige Rolle beim Sturz von Saddam Hussein gespielt, sollen nun wieder an die Front.

Donald Trump beschwert sich, dass Großbritannien nicht wie üblich zur Hilfe eilt und sich am Angriffskrieg beteiligt. Nachdem die deutsche Regierung anscheinend ebenfalls ihre Haltung überdacht hat, und sich nicht einmischen will, stehen Israel und die USA zunehmend isoliert als Angreifer da.

Bei Angriffen auf den Iran haben die USA und Israel heute den Golestan Palace schwer beschädigt — die einzige UNESCO-Weltkulturerbestätte in der Hauptstadt Teheran. Die Meldungen nehmen zu, dass die Koalition in diesem Angriffskrieg zunehmend willkürlich alles bombardiert „was sich bewegt„, als ob man ein großes Gaza beabsichtigt.

Zu den Kosten für die Abwehr iranischer „ballistischer” Raketen:Unter Berücksichtigung der Kosten für die Abwehrraketen (7,5 Millionen Dollar für PAC-3 und 20 Millionen Dollar für THAAD) und 169 offiziell in den VAE abgewehrten iranischen Raketen belaufen sich die Kosten auf 2,5 bis 3,2 Milliarden Dollar. Und das sind nur drei Kriegstage, wobei die Kosten für das Abfangen von Drohnen noch nicht einmal berücksichtigt sind.

Aber die Angriffe der Perser wurden auch durch die Luftabwehrsysteme der USA, Israels, Saudi-Arabiens, Kuwaits, Katars und Jordaniens abgewehrt. Und wenn man die Preisspanne aus dem Beispiel der VAE kennt, kann man die Gesamtkosten für die Luftabwehr über drei Tage leicht hochrechnen und berechnen. Diese könnten über 100 Milliarden Dollar betragen.

Der Angriff der USA und Israels auf Teherans Gandhi_Hospital – nach der Bombardierung von Schulen und dem Massaker an 171 unschuldigen Mädchen in der Stadt Minab – erfolgt trotz der Behauptung der Angreifer, über modernste militärische Ausrüstung und Präzisionszielsysteme zu verfügen. Die gezielte Zerstörung ziviler Infrastruktur, medizinischer Einrichtungen, Schulen und Medieninstitutionen durch USA und Israel mit dem Ziel, das zivile Leben lahmzulegen, stellt ein eklatantes Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar.

Spanien weigert sich, militärische Unterstützung für einen US-Angriff auf den Iran zu leisten, und distanziert sich von Frankreich, Deutschland und Großbritannien, berichtete gestern El Pais. Washington hat seine Tankflugzeuge vom Luftwaffenstützpunkt Morón in Sevilla abgezogen, nachdem ihm die Genehmigung zur Nutzung für die Operation Epic Fury verweigert worden war. Der kroatische Präsident Zoran Milanović hat die derzeitige militärische Intervention im Iran scharf verurteilt und gewarnt, dass die einseitige Anwendung von Gewalt ohne internationale Zustimmung die globale Stabilität gefährdet und schwerwiegende Folgen für Europa haben könnte. Er ordnete den sofortigen Abzug der Soldaten aus dem Irak und dem Libanon an. Die israelische Armee gibt bekannt, dass sie mit „begrenzten Bodenoperationen” im Südlibanon begonnen hat, um grenzüberschreitende Übergriffe der Ridwan-Truppen der Hisbollah zu verhindern. 11 Uhr 30: Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte, dass bislang keine Beweise dafür vorliegen, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Seiner Meinung nach werden die Folgen der Operation gegen den Iran in der gesamten Region zu spüren sein. Russland fordert ein Ende der Feindseligkeiten im Nahen Osten „von allen Seiten“, betonte der Minister. Israel kündigte Angriffe auf das Büro des iranischen Präsidenten, das Gebäude des iranischen Sicherheitsrats und andere Einrichtungen in Teheran an. Israelische Angriffe in Harouf und Al-Qatrani im Libanon. Die IAEO gibt an, dass sie die jüngsten Schäden an den Eingangsgebäuden der iranischen Brennstoffanreicherungsanlage in Natanz bestätigen kann. 13 Uhr 00: Angriffe auf Jerusalem und Tel Aviv vor etwa zwei Stunden. Iranische Drohnen griffen den Hafen von Salalah in Oman an. USA/Israel bombardierte das Lamiz Café in Teheran, einen beliebten Treffpunkt für iranische Oppositionelle. Die Ausfallzeit am Flughafen Dubai kostet etwa 1 Million Dollar pro Minute. Laut Bloomberg bilden die Golfstaaten – darunter die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar – eine breite Koalition, um eine diplomatische Lösung des Konflikts zu beschleunigen und so eine weitere Eskalation und einen anhaltenden Anstieg der Energiepreise zu verhindern.

Das Foto zeigt die Zerstörung in der Stadt al-Kharayeb im Südlibanon nach dem israelischen Luftangriff, der heute Morgen auf die Stadt durchgeführt wurde.

Die israelischen Besatzungstruppen kündigten am Dienstag die Ausweitung ihres Einmarsches in libanesisches Gebiet an. Die 91. Division der Armee wurde an mehreren Positionen südlich des Litani-Flusses stationiert, um dort, wie es hieß, „vorrückende Verteidigungsoperationen” durchzuführen.

Die USA blockieren Anfragen einiger Golfstaaten, ihre Luftabwehr-Abfangraketen aufzustocken, während der Druck auf sie wächst, sich den USA und Israel in ihrem Krieg gegen den Iran anzuschließen, wie ein westlicher Beamter und ein ehemaliger US-Beamter, die mit der Angelegenheit vertraut sind, gegenüber Middle East Eye erklärten.

15 Uhr 30:

Israel hat das Gebäude der Expertenversammlung in Qom bombardiert, das Gremium, das den neuen Obersten Führer wählt. Das Gebäude war aber leer.

Die Iranische Gesellschaft des Roten Halbmonds berichtete, dass die Zahl der Todesopfer durch die US-amerikanisch-israelische Aggression gegen den Iran auf 787 Menschen gestiegen ist. Am Dienstag fanden Trauerfeiern für 171 Opfer der Shajareh-ye Tayyebeh-Grundschule für Mädchen in Minab in der Provinz Hormozgan im Süden des Iran statt. Die meisten Getöteten sind junge Schülerinnen, zusammen mit Mitarbeitern und Eltern, die zum Zeitpunkt des Angriffs anwesend waren.

Der Vertreter des Iran bei den Vereinten Nationen in Genf erklärte, Teheran habe „Informationen bestätigt, wonach Israel und die Vereinigten Staaten versuchen, Terroranschläge gegen Zivilisten in Nachbarländern zu verüben und diese dann dem Iran anzulasten“, und warnte, dass „das Ziel darin besteht, diese Länder gegen den Iran aufzuhetzen“.

Der norwegische Energieminister sagt, dass die Krise die Debatte in der EU über ein Verbot russischer Gasimporte wieder aufflammen lassen könnte. Die europäischen Gaspreise sind innerhalb einer Woche um 75 Prozent gestiegen und haben aufgrund der Spannungen, die die Exporte aus der Golfregion beeinträchtigen, ein Mehrjahreshoch erreicht.

Ein hochrangiger israelischer Beamter erklärte gegenüber dem israelischen Nachrichtensender Kan: „Wir glauben, dass Saudi-Arabien nach dem gestrigen Angriff bald den Iran angreifen wird.“ Es scheint, als hätte der Iran Recht gehabt, als er behauptete, der Angriff auf Aramco sei eine israelische False-Flag-Operation gewesen. Diese Behauptung wurde durch Aussagen von Tucker Carlson untermauert, der sagte, dass Israelis falsche Flaggen-Angriffe im Golf vorbereiten würden.

„Das zweite amerikanische THAAD-Raketenabwehrsystem in der Region Westasien wurde von präzisionsgelenkten Raketen der IRGC Aerospace Force getroffen und außer Betrieb gesetzt.“

„Gestern wurde auch die THAAD-Radarstation in der Al-Ruwais-Basis in den Vereinigten Arabischen Emiraten zerstört. Mit der Zerstörung dieser beiden Systeme hat die Raketenarmee der Islamischen Republik Iran nun freie Bahn, um Ziele erfolgreich zu treffen.“

Israel greift mit Panzern den Südlibanon an. Die Hisbollah gibt bekannt, dass sie einen direkten Treffer gegen einen zweiten israelischen „Merkava”-Panzer in der Nähe von Kfarkila im Südlibanon mit einem ATGM erzielt hat.

16 Uhr 30:

Laut WSJ ist Präsident Trump bereit, bewaffnete Gruppen im Iran zu unterstützen, die bereit sind, gegen die Regierung zu kämpfen, darunter auch kurdische Fraktionen. Eine endgültige Entscheidung über Waffen- oder Geheimdienstunterstützung ist noch nicht gefallen.

Fatah Raketen mit Cluster-Sprengköpfen trafen mehrere Ziele in Tel Aviv.

17 Uhr 30:

Ein israelischer Luftangriff zielte auf das Zentrum der Islamischen Gruppe in Saida, Südlibanon. Israelische Beamte stellen die jüngste Eskalation als Reaktion auf die Vergeltungsmaßnahmen der Widerstandsbewegung vom 1. März dar. Diese Entwicklungen folgen jedoch auf 15 Monate gemeldeter Verstöße Israels, die laut libanesischen Behörden und der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) seit Inkrafttreten des Waffenstillstands mehr als 15.400 Verstöße umfassen, wobei Berichten zufolge Hunderte Menschen durch israelische Aggressionen im vergangenen Jahr getötet wurden.

Präsident Trump: „Der Iran hat fast keine Raketenwerfer mehr.“

Sprecher des iranischen Verteidigungsministeriums: „Wir haben uns auf einen sehr langen Krieg vorbereitet, daher wäre es töricht, unsere wirksamsten Waffen gleich zu Beginn einzusetzen. Der Feind verfügt nur über begrenzte Vorräte, und jeder ist sich dieser Tatsache bewusst.“

Rosatom steht in stündlichem Kontakt mit dem Kraftwerk Bushehr im Iran. Die Arbeiten wurden eingestellt, und 639 russische Mitarbeiter befinden sich weiterhin im Kernkraftwerk. In den Pausen zwischen den Angriffen wird Rosatom die verbleibenden Mitarbeiter aus dem Kernkraftwerk evakuieren. Die Kommunikation mit der Führung der iranischen Atomindustrie ist vollständig abgebrochen (c) TASS

Rauchwolken über dem Flughafen Mehrabad in Teheran: Ein israelischer Raketenangriff zerstörte ein Passagierflugzeug und beschädigte die Flughafeninfrastruktur.

19 Uhr 00:

Pakistans Außenminister: „Wie Sie alle wissen, haben wir einen gemeinsamen Verteidigungspakt mit Saudi-Arabien. Wie ich bereits mehrfach betont habe, wurde der Iran angegriffen, er ist kein Aggressor. Wir fordern den Iran jedoch dringend auf, den Verteidigungspakt zu beachten. Dennoch wissen wir die im Vergleich zu anderen Golfstaaten zurückhaltende Reaktion des Iran gegenüber Saudi-Arabien zu schätzen.“

Marschflugkörper in Richtung der Flugzeugträgergruppe USS Abraham Lincoln abgefeuert.

Präsident Trump kündigt an, dass die USA alle Handelsbeziehungen zu Spanien abbrechen werden, da dieses Land sich weigert, seine Stützpunkte für einen Angriff auf den Iran zur Verfügung zu stellen.

Explosionen im Kernkraftwerk Bushehr im Iran: Angriffe darauf könnten eine nukleare Katastrophe verursachen, so „Rosatom“. Das Kernkraftwerk Bushehr, in dem 70 Tonnen Kernbrennstoff und 210 Tonnen abgebrannte Brennelemente gelagert sind, könnte eine Katastrophe regionalen Ausmaßes verursachen. Die angriffe kommen offenbar von Israel.

Der Iran hat eine israelische Drohne vom Typ „Hermes-900” mit elektronischen Kampfmitteln zur Landung gezwungen.

Die israelische Luftwaffe hat Teheran ins Visier genommen. Die Ziele sind weiterhin Wohngebäude. Heute wurden keine militärischen Ziele zerstört.

„Ölförderung im größten Ölfeld des Irak eingestellt“: Das zweitgrößte Ölfeld der Welt hat seinen Betrieb eingestellt. Lokale Quellen teilten Shafaq News am Dienstag mit, dass die Ölförderung im Rumaila-Feld vollständig eingestellt wurde.

Amerikanische Soldaten werden von ihren Kommandanten darauf hingewiesen, dass ein Krieg mit dem Iran „Armageddon“ und die „Wiederkehr Jesu“ bedeuten würde und dass Trump der „Gesalbte Gottes“ sei, so der amerikanische Journalist Jonathan Larsen. Mehr dazu hier in diesem TKP-Artikel. Das sind die christliche Zionisten und Evangelikale, denen der Schweizer Psychologe C.G. Jung eine schwere Psychose diagnostiziert, also eine Geisteskrankheit.

In einer Fernsehansprache erklärte Mark Warner, US-Senator und führender Demokrat im Geheimdienstausschuss des Senats, dass „von den Iranern keine unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten von Amerika ausging“.

Rubio: „Ich wurde gefragt: Warum gerade jetzt? Ein Grund dafür war, dass völlig klar war, dass der Iran, sollte er von irgendjemandem angegriffen werden, seien es die Vereinigten Staaten, Israel oder sonst jemand, zurückschlagen und sich gegen die Vereinigten Staaten wenden würde.

Wenn wir abgewartet hätten, bis dieser Angriff erfolgt wäre, bevor wir zugeschlagen hätten, hätten wir viel höhere Verluste erlitten.

Wir wussten, dass es zu einer israelischen Aktion kommen würde, und wir wussten, dass dies einen Angriff auf amerikanische Streitkräfte nach sich ziehen würde.“

20 Uhr 00:

Begräbnis der von USA/Israel ermordeten Mädchen.

Im ganzen Iran finden wieder Massenkundgebungen gegen USA und Israel und zur Unterstützung der iranischen Regierung statt.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Zakharova:

„Das deutsche Außenministerium kann nicht sagen, ob der Angriff der USA und Israels auf den Iran gegen das Völkerrecht verstößt, da Berlin nicht über alle erforderlichen Informationen verfügt.“

Zakharovas Antwort: „Deutschland bestätigt regelmäßig die Legitimität der Christlich-Demokratischen Union – obwohl es weder über vollständige Informationen über Christus noch über Demokratie verfügt.“

21 Uhr 00:

Der Raketenangriff des israelischen Regimes auf ein Krankenhaus in Sarpol-e Zahab im Westen des Iran hat erhebliche Schäden verursacht und ist der jüngste in einer Reihe von Angriffen auf iranische Gesundheitseinrichtungen.

Der Angriff, der sich in den frühen Morgenstunden des Dienstags ereignete, traf ein ziviles medizinisches Zentrum in einer Stadt, die sich noch immer von einem verheerenden Erdbeben im Jahr 2017 erholt, und verstößt damit erneut gegen das humanitäre Völkerrecht.

Europäische Gaspreise steigen um mehr als 100 % seit den Angriffen der USA und Israels auf den Iran

An der niederländischen Title Transfer Facility (TTF), Europas liquidester Handelsplattform für Gas, stiegen die April-Futures um 14:20 Uhr auf 65,50 € pro Megawattstunde.

Zum Vergleich: Am 27. Februar, vor den Angriffen, lag der Schlusskurs bei 31,95 € pro Megawattstunde. An diesem Tag stiegen die Preise gegenüber der vorherigen Sitzung um etwa 47 %.

Katar macht etwa 20 % der weltweiten LNG-Exportkapazität aus, sodass die Schließung von Ras Laffan und Mesaieed einen der größten Schocks für die Gasmärkte darstellt.

In der EU sind die Füllstände der Gasspeicher im Schnitt auf unter 30 Prozent gesunken. Am schlechtesten stehen die Niederlande da mit nur mehr 10,45%, gefolgt von Kroatien mit 11,45%, Schweden mit 14,58%, Leettland mit 19,72% und dann kommt schon Deutschland mit20,89% wo kürzlich der Schornstein eines Kohlekraftwerks gesprengt wurde. Quelle AGSI 3.3.2026 21 Uhr.

Ende 3. März 21:10

