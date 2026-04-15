36,2 Billionen Schulden: Warum das Ende des Petrodollars 1,2 Billionen Euro deutscher Sparer vernich

Mit dem Anstieg der US-Staatsverschuldung auf über 39 Billionen Dollar im März 2026 und dem gleichzeitigen Auslaufen des jahrzehntelangen Petrodollar-Abkommens bricht das wichtigste Fundament der globalen Währungsordnung weg. Während die Zinslast der Vereinigten Staaten erstmals das Verteidigungsbudget übersteigt, verzeichnet Deutschland einen massiven Anstieg der Unternehmensinsolvenzen und einen besorgniserregenden Kapitalabfluss in Milliardenhöhe.

Diese Entwicklungen markieren das Ende einer Ära künstlich niedriger Inflation und stellen deutsche Sparer vor die größte Herausforderung seit der Währungsreform von 1948. Die historische Parallele zur Endphase des Bretton-Woods-Systems verdeutlicht, dass wir uns nicht in einem normalen Zyklus, sondern in einem strukturellen Systemumbruch befinden. Diese Analyse zeigt auf, warum herkömmliche Geldanlagen in diesem Umfeld ihre Schutzfunktion verlieren und welche harten Sachwerte jetzt für den Vermögenserhalt unverzichtbar sind.

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