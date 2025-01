2025 ist der Iran wieder im Fadenkreuz der USA für einen Regimewechsel

Finian Cunningham (antikrieg)

Die Anzeichen deuten darauf hin, dass der Iran im nächsten Jahr mit verstärkten Angriffen der USA in Hinblick auf einen Regimewechsel konfrontiert sein wird.

Der plötzliche Fall Syriens und die Isolierung der Hisbollah im Libanon – Irans regionale Verbündete – haben Teheran angreifbar gemacht.

Die iranfeindlichen Falken in den USA sind ganz wild auf die Aussicht auf einen Regimewechsel in Teheran.

Der kürzliche Tod von Jimmy Carter im Alter von 100 Jahren verdeutlicht, welch großen Preis die Islamische Republik für Washingtons imperiale Wünsche darstellt. Carter wurde als der amerikanische Präsident verunglimpft, der 1979 den Iran als wichtigen Vasallenstaat für die US-Macht im Nahen Osten verlor.

Seit mehr als vier Jahrzehnten versucht die amerikanische imperialistische Macht, die Islamische Republik zu stürzen und die persische Nation in den globalen Schoß der USA zurückzuführen.

Doch wie US-Außenminister Antony Blinken im letzten Monat beklagte, sind die amerikanischen „Regimewechsel-Experimente“ im Iran gescheitert.

Nun aber gibt es in Washington eine neue Begeisterung für den persischen Preis.

Die Lust auf einen Regimewechsel in Teheran hat mit dem dramatischen Sturz von Präsident al-Assad in Syrien ihren Höhepunkt erreicht.

Amerikanische Gesetzgeber und iranische Exilanten fordern die neue Trump-Administration öffentlich auf, zu ihrer Kampagne des maximalen Drucks auf Teheran zurückzukehren, weil sie glauben, dass es einen „perfekten Moment“ für einen Regimewechsel gibt.

Während seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus (2017-2021) kündigte Donald Trump das iranische Atomabkommen der Obama-Regierung auf und verschärfte die Wirtschaftssanktionen im Rahmen einer Politik des „maximalen Drucks“.

Ein wachsender Chor von Republikanern und Demokraten drängt die Vereinigten Staaten dazu, die Gelegenheit eines vermeintlich geschwächten Irans zu nutzen, um die klerikale Herrschaft von Ayatollah Ali Khamenei zu stürzen.

Auf einem Forum in Washington wurde kürzlich berichtet, dass ein Redner nach dem anderen einen Regimewechsel in Teheran forderte. Jahrelang war dieser Wunsch angesichts des Versagens der USA und der Furchtbarkeit der Islamischen Republik abgestumpft.

„Wir haben die Pflicht, mit unseren Verbündeten zusammenzustehen, um sicherzustellen, dass die Unterdrückung dieses Regimes ein Ende hat“, sagte der demokratische Senator Cory Booker.

„Der Iran projiziert nur Schwäche“, erklärte Jeanne Shaheen, eine weitere demokratische Senatorin.

Der republikanische Senator Ted Cruz fühlte sich in seiner langjährigen Anti-Iran-Haltung bestätigt: „Ich bin seit langem bereit, ganz unmissverständlich einen Regimewechsel im Iran zu fordern… Der Ayatollah wird fallen, die Mullahs werden fallen, und wir werden freie und demokratische Wahlen im Iran erleben. Der Wandel wird kommen, und zwar sehr bald.“

James Jones, ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater des Weißen Hauses, sagte: „Die tektonische Verschiebung in der syrischen Regierung … sollte dem iranischen Volk bedeuten, dass ein Wandel im Nahen Osten tatsächlich möglich ist.“

Die islamische Revolution im Jahr 1979 stürzte Schah Pahlavi, einen begeisterten Klienten der USA. Die Revolution und die Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran waren ein schrecklicher Schlag für das Ansehen Washingtons in der Welt. Der Schah war 1953 durch einen amerikanisch-britischen Staatsstreich an die Macht gekommen, und 26 Jahre lang regierte der diktatorische Monarch mit eiserner Faust als loyaler und massiver Käufer amerikanischer Waffen und Lieferant von Öleinnahmen.

Mit dem Sturz des Schahs geriet der Iran ins Fadenkreuz eines Regimewechsels. Die Amerikaner lösten zwischen 1980 und 1988 den Irak-Iran-Krieg aus. Die neuen islamischen Herrscher wurden mit lähmenden Wirtschaftssanktionen belegt, die 2015 mit der Unterzeichnung des von der Obama-Regierung vermittelten Iran-Atomabkommens gelockert wurden. Zu diesem Zeitpunkt versuchten die USA eine sanftere Politik des Regimewechsels und des begrenzten Engagements.

Trump hat diese Politik aufgegeben und ist zu einer eher feindseligen Politik zurückgekehrt. Trump ordnete die Ermordung des obersten iranischen Militärbefehlshabers Generalmajor Qassem Soleimani am 3. Januar 2020 an.

Es ist zu erwarten, dass Trump den Iran im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit, die am 20. Januar beginnt, zu seinem außenpolitischen Ziel machen wird.

Es herrscht das schwindelerregende Gefühl, dass der von den USA unterstützte israelische Krieg gegen den Gazastreifen, den Libanon und den Jemen die Islamische Republik fatal geschwächt hat.

Während seines Wahlkampfes unterstützte Trump die israelischen Pläne, die iranischen Atomanlagen militärisch anzugreifen.

Für Trump ist es verlockend, dass der Iran ein früher Erfolg für sein politisches Vermächtnis sein könnte. Die iranische Regierung zu stürzen und durch ein US-freundliches Regime zu ersetzen, wäre für das amerikanische imperiale Ego der Preis des Jahrhunderts.

Es gibt auch einen geostrategischen Imperativ. Russland, China und der Iran haben sich zu einer wichtigen alternativen geopolitischen Achse entwickelt, die als Bedrohung für die globale Macht der USA und die amerikanische Dollar-Hegemonie wahrgenommen wird. Der Iran scheint das schwächste Glied des gegnerischen Blocks zu sein, der als BRICS bekannt ist.

Trump scheint dem Abschluss einer Friedensvereinbarung mit Russland in der Ukraine Vorrang einzuräumen. Ein Teil dieses Kalküls wird durch die Freisetzung von US-Ressourcen zur Bekämpfung des Iran gefördert.

Letztes Jahr veröffentlichte der imperialistische Atlantic Council einen Artikel mit der Überschrift: „Die Vereinigten Staaten brauchen eine neue Iran-Politik – und die beinhaltet einen Regimewechsel, aber nicht der traditionellen Art“.

Der Artikel des Atlantic Council befürwortete einen verstärkten wirtschaftlichen und politischen Druck auf den Iran und eine interne Destabilisierung durch die verdeckte Unterstützung iranischer Oppositionsgruppen. Wir können mit einer farbigen Revolution im Iran rechnen, bei der westliche Medien die öffentlichen Proteste gegen die Behörden verstärken. Auch vom Atlantic Council empfohlen: „Propagandabemühungen, um einen Keil zwischen Russland und den Iran zu treiben und die Unterstützung des Regimes durch die Basis des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und das Militär zu untergraben, würden ebenfalls zur Schwächung des Regimes beitragen.

Für das kommende Jahr zeichnet sich eine gewaltige Anstrengung der USA ab, den Iran ins Visier zu nehmen.

Plötzlich hat die imperiale Regimewechsel-Maschine der USA nach Jahren des stotternden Scheiterns im Iran und in Syrien wieder den Fahrersitz gefunden. Der Sieg der CIA-Vertreter in Syrien, die endlich Assad stürzen konnten, führt zu einem Ansturm auf den Iran, um dort das Gleiche zu tun. Dieser Preis schien zu lange unerreichbar zu sein. Ein neuer amerikanischer Präsident und eine neue Konstellation im Nahen Osten haben den Iran mit einer berauschenden Rachsucht wieder ins Fadenkreuz des Regimewechsels gebracht.

erschienen am 4. Januar 2024 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

